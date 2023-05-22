台灣循日韓模式納入美國「核保護傘」？學者：國內民意與國際局勢同等重要
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台灣是否能依循日、韓模式爭取加入美國的「核保護傘」計畫？學者認為，這可以分為國內和國外兩種層次，包括2024年總統選舉的結果，國內民意的表態結果將會直接影響國際對台海局勢的判斷。
為期3天的七大工業國組織（G7）峰會上週日（5月21日）於廣島落幕，美日韓領袖在峰會期間也舉行三方會談，由於美國近期陸續與日韓確立「核保護傘」，外界關注台灣是否也會被納入該計畫中。學者認為，台灣雖然與美國沒有協防條約，但仍有可能得到類似的保護，不過這取決於台灣民意與國際局勢，而明年總統大選即是關鍵。
「核保護傘」（Nuclear Umbrella）是美國或其他擁有核子武器的國家向其盟友國家作出的保護承諾，如果其盟國受到危險攻擊，等同於本國受到攻擊，美國可使用自己的核武進攻有意圖的國家，如美國與韓國政府今年4月共同發表「華盛頓宣言」（Washington Declaratio），該聲明重申若北韓對韓國發動攻擊，美國將協同韓國作戰，且不排除使用核武的選項。
國立中興大學國際政治研究所助理教授盧信吉今日出席智庫國策研究院舉辦的「G7、美日韓峰會與美中戰略對抗座談會」指出，韓國持續緊張的核威脅，因為結合了國內認知跟國際認知，才促成了美日韓同盟。
盧信吉說，北韓的核武威脅一直存在，這種持續性的威脅會造成民眾認知麻痺，可是韓國政府今年3月針對北韓核攻擊造成的死傷做了3種模擬情境，等同重新更新韓國民眾對於核威脅的認知。模擬情境包括如果首爾光化門遭北韓以現有最大核威脅100千噸的攻擊，將造成192萬人以上的死傷，直接死亡人數約爲34萬人。而據《韓聯社》援引4月23日公布的一項民意調查報導，約56%的韓國人支持自主發展核武器以應對朝鮮不斷升級的核威脅。
盧信吉說，因為國內與國際對核威脅局勢的認知上升並有所連結，造成韓國總統尹錫悅上台後很快的促成美韓同盟，包括去年底韓國重新論述印太戰略，以及今年甫發表的「華盛頓宣言」。
至於台灣是否能依循日、韓模式爭取加入美國的「核保護傘」計畫？盧信吉會後接受《關鍵評論網》訪問時表示，短時間內因為政治議題還是太敏感，沒有那麼容易被納入這個保護。
盧信吉進一步解釋，台灣是否會被納入核保護傘，可以分為國內和國外兩種層次，國內的部分要看2024年的總統選舉結果，因為這是一種國內民意的表態方式，這個結果會直接影響到國際對台海局勢的判斷。
國際層次的部分，如果美國提供核保護，對中國來說可能是觸碰到國家安全底線，中國會採取的回應不可預料，但因為核保護是目前最有威力的一種威嚇方式，相信會對中國造成非常大的壓力，中國過去已經有環台軍演的回應，相信會採取更高層級的回應，這也是美國需納入考量的因素。
不過盧信吉也指出，當國際局勢跟國內局勢可以達成一定共識的時候，美國還是願意提供某種程度的支持，例如現在朝鮮半島，韓國國內可以接受美國核動力潛艦經過，或者暫時駐紮在韓國港口，這對台灣來說可以是一個參考的模式，美國核潛艦或許不能直接進入台灣港口，但可以經過公海區域或台灣周遭海域，或許是美國正在考慮的一種方式。
國防安全研究院國防資源與產業研究所所長蘇紫雲則認為，美國對日本和韓國因為是有正式的協防條約，所以在綜合的安全保障上面會涵蓋這個核武的部分，另外韓國和日本因為受到北韓與中國核脅迫，國內很多人主張發展核武，美國提供核保護傘一方面可以嚇阻北韓與北京，二方面也可以讓韓國跟日本減低發展核武器的壓力。
至於台灣，台灣雖然跟美國沒有正式的協防條約，但美國可能以「間接嚇阻」的方式，也就是美國仍對台灣有安全的承諾，用這樣的方式將台灣納在總體安全架構之下，也包括核武威嚇。
蘇紫雲補充，美國過去也曾在台灣部署核武器，比如在台南空軍基地部署「屠牛士中程飛彈」，就是戰術核武的一部分。
而外交部長吳釗燮今日於立院答詢時，亦被問及我國是否爭取美國將台灣納入核保護傘？吳釗燮表示，我國政策是不發展核武、不儲存核武、也不使用核武，任何國家用核武威脅台灣是不能接受的事情，也因為如此其他與我國有相同訴求的好朋友，跟我國也「有所溝通」。不過，台美之間就此議題的討論不適合公開說明。
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核稿編輯：翁世航
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南投縣13鄉鎮農特產品──南南投篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「南南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，處八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，且有台3及台16兩線省道於此交會，農業、交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區，境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，例如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇……等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛；境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號；而新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）……等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞……等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。