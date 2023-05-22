生成式AI夯，中國企業祭年薪1400萬元徵求AIGC視覺演算法專家
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中國企業祭出天價薪資搶AIGC人才，AIGC培訓機構也如雨後春筍般冒出，開出的學費高得嚇人，而且標榜快速學成就能賺大錢。據《中新經緯》報導，一家培訓機構直接將「搞錢」兩字寫在標題裡。在教學大綱中，也有多篇章講「如何搞錢」，如「拿到谷歌百萬年薪offer」、「第一波紅利」、「開擼網賺項目」等。
（中央社）聊天機器人ChatGPT應用夯，中國網路巨頭競相投入，AI生成內容（AIGC）領域搶人大戰盛況空前。中國招聘網站顯示，有企業開出年薪約新台幣1400萬元徵求AIGC視覺演算法專家。
《澎湃新聞》報導，今年3月以來，AIGC領域搶人大戰盛況空前。不僅百度、美團、騰訊、快手、拼多多、字節跳動、小紅書、中文線上、螞蟻集團等網路大廠財大氣粗，AI公司、AI科研機構、手機巨頭、SaaS服務商、科技教育公司、遊戲公司、投資機構等也都祭出高薪求才。
截至9日，招聘網站BOSS直聘、前程無憂、獵聘APP、脈脈上公開的AIGC相關招聘崗位達到204條（包括技術和非技術人才）。其中，AIGC方向的視覺演算法專家最高月薪達到20萬元，最高年薪達320萬元（約新台幣1400萬元，下同）；非技術類崗位也被標出最高150萬元的年薪。
拉勾招聘發布2023年第一季AIGC人才供需報告顯示，今年3月，AIGC人才崗位需求月增42%，其中25%的AIGC演算法工程師崗位月薪超過68K。
中國企業祭出天價薪資搶AIGC人才，AIGC培訓機構也如雨後春筍般冒出，開出的學費高得嚇人，而且標榜快速學成就能賺大錢。
據《中新經緯》報導，一家培訓機構直接將「搞錢」兩字寫在標題裡。在教學大綱中，也有多篇章講「如何搞錢」，如「拿到谷歌百萬年薪offer」、「第一波紅利」、「開擼網賺項目」等。
記者以學員身分聯繫了該機構的陳老師，對方表示，這個課程主要面向企業，時長6個小時，一天講完，費用是1.8萬元，最多可以100人同時聽。
陳老師還稱，這門課程目前「一課難求」。主講老師5月已經約滿了，最早能約6月。
除面向企業的培訓，面向個人的培訓也頗為火爆。
從事AIGC培訓的唐萱（化名）表示，現在只做一對一，線下授課，課時2天，1天1萬元，ChatGPT和Midjourney（AI自動生成圖片應用）一起學。建議找5個人一起上課，一個人是1萬元，5個人也是1萬元。
此外，天津一家AIGC培訓班的工作人員宣稱，學完課程之後可以進公司就業。該公司推出一門課時兩天，名為「AI全媒體運營師」的培訓課程，費用是3580元，主講用AI自動生成圖片、文案、影片。
報導引述中國科技公司海燕APUS技術專家張旭表示，培訓班只能解決「原來不會用，培訓以後會用」的問題。
張旭指出，AIGC工程師多為相關專業出身，需要有基本的邏輯思維能力、分析能力和讀懂論文的能力，「可以教會使用，但若做到精通是很難的。比如要訓練出一個新演算法，工程師需要在前期認真看論文學習，非科班出身的人連論文都很難懂，因為裡面全是公式。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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GIMBA雙聯學位，跨界培養AI大數據人才
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今年五月初，西密西根大學商學院行銷學首席教授Kelley O'Reilly親自來台授課。接受中心採訪時，她談到對人工智慧如何顛覆傳統產業的樂觀態度：「我認為人工智慧的出現對人類文明是有益的。我們不需要過度驚慌。人工智慧會進化，而人類當然也會。懂得運用就能截長補短，世界將會變得更美好。」
Global Innovation MBA學員來自各方產業的菁英，現任仁寶電腦品管副理的第一屆校友黃先生特別在自己的部落格上回顧：
記得Kelley教授的跨國談判溝通課是場震撼教育；教授指派了一項任務，內容是和旅行社議價所有可能的旅遊方案，這對當時的校友來說是一項艱難的挑戰。Kelley教授在課程中說道，「談判最重要的是提供雙方所需的資源，創造互利共贏的長久合作關係，而非視對方為敵人。」在大數據的時代，我們有太多可運用的AI工具，幫助我們將數據影像視覺化達到更精準的預測。無論是在談判的過程或是向客戶提案，能看懂圖表的言外之意，將是一個能讓你從人群中脫穎而出的專業技能。
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- 更多精采課程內容請洽：美國西密西根大學在台辦事處（02）6605-0679
- 預約課程說明會：https://www.wmumba.com.tw/wmu_contact_me_tw/
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