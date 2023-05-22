2023/05/22,
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生成式AI夯，中國企業祭年薪1400萬元徵求AIGC視覺演算法專家

生成式AI夯，中國企業祭年薪1400萬元徵求AIGC視覺演算法專家
聊天機器人ChatGPT應用夯，中國網路巨頭競相投入AI生成內容（AIGC）領域研發。圖為5月18日，天津，第七屆世界智能大會展場。（中新社提供）中央社 112年5月21日

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中國企業祭出天價薪資搶AIGC人才，AIGC培訓機構也如雨後春筍般冒出，開出的學費高得嚇人，而且標榜快速學成就能賺大錢。據《中新經緯》報導，一家培訓機構直接將「搞錢」兩字寫在標題裡。在教學大綱中，也有多篇章講「如何搞錢」，如「拿到谷歌百萬年薪offer」、「第一波紅利」、「開擼網賺項目」等。

（中央社）聊天機器人ChatGPT應用夯，中國網路巨頭競相投入，AI生成內容（AIGC）領域搶人大戰盛況空前。中國招聘網站顯示，有企業開出年薪約新台幣1400萬元徵求AIGC視覺演算法專家。

《澎湃新聞》報導，今年3月以來，AIGC領域搶人大戰盛況空前。不僅百度、美團、騰訊、快手、拼多多、字節跳動、小紅書、中文線上、螞蟻集團等網路大廠財大氣粗，AI公司、AI科研機構、手機巨頭、SaaS服務商、科技教育公司、遊戲公司、投資機構等也都祭出高薪求才。

截至9日，招聘網站BOSS直聘、前程無憂、獵聘APP、脈脈上公開的AIGC相關招聘崗位達到204條（包括技術和非技術人才）。其中，AIGC方向的視覺演算法專家最高月薪達到20萬元，最高年薪達320萬元（約新台幣1400萬元，下同）；非技術類崗位也被標出最高150萬元的年薪。

拉勾招聘發布2023年第一季AIGC人才供需報告顯示，今年3月，AIGC人才崗位需求月增42%，其中25%的AIGC演算法工程師崗位月薪超過68K。

中國企業祭出天價薪資搶AIGC人才，AIGC培訓機構也如雨後春筍般冒出，開出的學費高得嚇人，而且標榜快速學成就能賺大錢。

據《中新經緯》報導，一家培訓機構直接將「搞錢」兩字寫在標題裡。在教學大綱中，也有多篇章講「如何搞錢」，如「拿到谷歌百萬年薪offer」、「第一波紅利」、「開擼網賺項目」等。

記者以學員身分聯繫了該機構的陳老師，對方表示，這個課程主要面向企業，時長6個小時，一天講完，費用是1.8萬元，最多可以100人同時聽。

陳老師還稱，這門課程目前「一課難求」。主講老師5月已經約滿了，最早能約6月。

除面向企業的培訓，面向個人的培訓也頗為火爆。

從事AIGC培訓的唐萱（化名）表示，現在只做一對一，線下授課，課時2天，1天1萬元，ChatGPT和Midjourney（AI自動生成圖片應用）一起學。建議找5個人一起上課，一個人是1萬元，5個人也是1萬元。

此外，天津一家AIGC培訓班的工作人員宣稱，學完課程之後可以進公司就業。該公司推出一門課時兩天，名為「AI全媒體運營師」的培訓課程，費用是3580元，主講用AI自動生成圖片、文案、影片。

報導引述中國科技公司海燕APUS技術專家張旭表示，培訓班只能解決「原來不會用，培訓以後會用」的問題。

張旭指出，AIGC工程師多為相關專業出身，需要有基本的邏輯思維能力、分析能力和讀懂論文的能力，「可以教會使用，但若做到精通是很難的。比如要訓練出一個新演算法，工程師需要在前期認真看論文學習，非科班出身的人連論文都很難懂，因為裡面全是公式。」

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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