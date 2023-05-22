蘇丹內亂再簽停火協議，美國沙烏地設監督機制；聯合國：已逾百萬人流離失所

蘇丹再簽停火協議，美國沙烏地設監督機制

（中央社）蘇丹內戰的兩派人馬20日晚間簽署為期7天的停火協議。這場邁入第6週的內亂讓蘇丹動盪不安，造成超過100萬人流離失所。

《路透社》報導，發起會談的美國與沙烏地阿拉伯在聯合聲明中表示，停火協議將自喀土穆（Khartoum）當地時間22日晚間9時45分開始生效。

鑒於過去幾次的停火協議都未獲遵守，20日的聲明提到，這次停火協議將有一個由美、沙兩國以及國際社會聯手成立的監督機制負責執行，但並未提供細節。

這分協議同時呼籲派送人道援助、恢復基本民生服務，並將部隊撤出醫院、基本公共設施。

蘇丹政府軍和準軍事部隊「快速支援部隊」 （Rapid Support Forces, RSF）之間的鬥爭，導致該國法治蕩然無存，糧食、現金、民生必需品的庫存快速減少，且銀行、使館、避難所，甚至是教會都遭大肆搶劫。

援助團體表示，在欠缺安全通道以及工作人員安全缺乏保障的情況下，他們無法在首都喀土穆提供足夠的援助。

蘇丹戰火波及卡達大使館，砲聲隆隆民眾躲床底

蘇丹首都喀土穆20日空襲和砲火聲隆隆，在交戰雙方持續爭奪控制權之際，有武裝分子攻擊卡達大使館。

綜合法新社和路透社報導，蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）的部隊，以及他的前副手達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）所率領的「快速支援部隊」之間的戰鬥，導致國家法治蕩然無存，交戰雙方互推責任。境內糧食、現金和必需品庫存迅速減少，多處銀行、大使館、工廠和援助倉庫均遭大規模掠奪。

目擊者通報，喀土穆沿尼羅河的恩圖曼（Omdurman）南側與北喀土穆（Khartoum Bahri）北側，兩地都有目擊者通報空襲；恩圖曼、北喀土穆與首都喀土穆構成首都大三角。部份攻擊發生在位於恩圖曼的官方媒體所在地附近。

33歲目擊者哈山（Sanaa Hassan）透過電話告訴路透社說：「今早我們遭遇猛烈砲擊，整個房子都在晃，恐怖死了，大家都躲在床底下。這裡發生的事宛如一場噩夢。」

快速支援部隊深入住宅區，目前受到政府軍幾乎毫不間斷的空襲。

這場4月15日爆發的衝突已導致近110萬人流離失所，部分仍留在境內，部分則逃往鄰國。根據世界衛生組織（WHO）數據，這場衝突造成約705人喪生，至少5287人受傷。

《法新社》報導，將快速支援部隊納入政府正規部隊，一直是達加洛和柏罕雙方衝突的主要癥結。

而20日，卡達大使館成了最新一個遭到波及的外交使團，引發杜哈（Doha）當局的譴責，所幸使館人員先前就已撤離，駐地外交官員和使館工作人員無人受傷。

卡達並未點名達加洛的快速支援部隊要對使館遇襲一事負責，但來自親柏罕當局的一份聲明，則直截了當地將責任推給了這個準軍事組織。

除了卡達使館，約旦、沙烏地阿拉伯與土耳其的使館近幾個星期均先後遭遇攻擊。

聯合國難民署：蘇丹內亂造成逾百萬人流離失所

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）發言人19日表示，蘇丹內亂迄今造成超過100萬人流離失所，其中包括25萬人成為難民。

路透社報導，蘇丹政府軍與準軍事團體「快速支援部隊」之間的激戰已長達數週，並造成數百人喪命，使得首都喀土穆街頭成為戰區。

聯合國難民事務高級專員公署發言人沙特馬許（Matthew Saltmarsh）在日內瓦新聞簡報會上表示，最新數據顯示蘇丹約有84萬3000人在國內流離失所，另有約25萬人逃離國境。

這些難民出逃的鄰國包括查德、衣索比亞和南蘇丹，國內也都有嚴重的人道危機且缺乏資金解決。沙特馬許還說，埃及目前收容的蘇丹難民人數最多，自從上個月衝突爆發後，約有11萬名蘇丹人前往埃及。

他更指出，「許多向我們尋求協助的人狀態都很糟，在蘇丹經歷過暴力與創傷，於逃難途中飽受苦難」，近來難民增加的速度正在加快，每天約有5000人抵達埃及。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航