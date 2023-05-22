蘇丹內亂再簽停火協議，美國沙烏地設監督機制；聯合國：已逾百萬人流離失所
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鑒於過去幾次的停火協議都未獲遵守，20日的聲明提到，這次停火協議將有一個由美、沙兩國以及國際社會聯手成立的監督機制負責執行，但並未提供細節。這分協議同時呼籲派送人道援助、恢復基本民生服務，並將部隊撤出醫院、基本公共設施。
蘇丹再簽停火協議，美國沙烏地設監督機制
（中央社）蘇丹內戰的兩派人馬20日晚間簽署為期7天的停火協議。這場邁入第6週的內亂讓蘇丹動盪不安，造成超過100萬人流離失所。
《路透社》報導，發起會談的美國與沙烏地阿拉伯在聯合聲明中表示，停火協議將自喀土穆（Khartoum）當地時間22日晚間9時45分開始生效。
鑒於過去幾次的停火協議都未獲遵守，20日的聲明提到，這次停火協議將有一個由美、沙兩國以及國際社會聯手成立的監督機制負責執行，但並未提供細節。
這分協議同時呼籲派送人道援助、恢復基本民生服務，並將部隊撤出醫院、基本公共設施。
蘇丹政府軍和準軍事部隊「快速支援部隊」 （Rapid Support Forces, RSF）之間的鬥爭，導致該國法治蕩然無存，糧食、現金、民生必需品的庫存快速減少，且銀行、使館、避難所，甚至是教會都遭大肆搶劫。
援助團體表示，在欠缺安全通道以及工作人員安全缺乏保障的情況下，他們無法在首都喀土穆提供足夠的援助。
蘇丹戰火波及卡達大使館，砲聲隆隆民眾躲床底
蘇丹首都喀土穆20日空襲和砲火聲隆隆，在交戰雙方持續爭奪控制權之際，有武裝分子攻擊卡達大使館。
綜合法新社和路透社報導，蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）的部隊，以及他的前副手達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）所率領的「快速支援部隊」之間的戰鬥，導致國家法治蕩然無存，交戰雙方互推責任。境內糧食、現金和必需品庫存迅速減少，多處銀行、大使館、工廠和援助倉庫均遭大規模掠奪。
目擊者通報，喀土穆沿尼羅河的恩圖曼（Omdurman）南側與北喀土穆（Khartoum Bahri）北側，兩地都有目擊者通報空襲；恩圖曼、北喀土穆與首都喀土穆構成首都大三角。部份攻擊發生在位於恩圖曼的官方媒體所在地附近。
33歲目擊者哈山（Sanaa Hassan）透過電話告訴路透社說：「今早我們遭遇猛烈砲擊，整個房子都在晃，恐怖死了，大家都躲在床底下。這裡發生的事宛如一場噩夢。」
快速支援部隊深入住宅區，目前受到政府軍幾乎毫不間斷的空襲。
這場4月15日爆發的衝突已導致近110萬人流離失所，部分仍留在境內，部分則逃往鄰國。根據世界衛生組織（WHO）數據，這場衝突造成約705人喪生，至少5287人受傷。
《法新社》報導，將快速支援部隊納入政府正規部隊，一直是達加洛和柏罕雙方衝突的主要癥結。
而20日，卡達大使館成了最新一個遭到波及的外交使團，引發杜哈（Doha）當局的譴責，所幸使館人員先前就已撤離，駐地外交官員和使館工作人員無人受傷。
卡達並未點名達加洛的快速支援部隊要對使館遇襲一事負責，但來自親柏罕當局的一份聲明，則直截了當地將責任推給了這個準軍事組織。
除了卡達使館，約旦、沙烏地阿拉伯與土耳其的使館近幾個星期均先後遭遇攻擊。
聯合國難民署：蘇丹內亂造成逾百萬人流離失所
聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）發言人19日表示，蘇丹內亂迄今造成超過100萬人流離失所，其中包括25萬人成為難民。
路透社報導，蘇丹政府軍與準軍事團體「快速支援部隊」之間的激戰已長達數週，並造成數百人喪命，使得首都喀土穆街頭成為戰區。
聯合國難民事務高級專員公署發言人沙特馬許（Matthew Saltmarsh）在日內瓦新聞簡報會上表示，最新數據顯示蘇丹約有84萬3000人在國內流離失所，另有約25萬人逃離國境。
這些難民出逃的鄰國包括查德、衣索比亞和南蘇丹，國內也都有嚴重的人道危機且缺乏資金解決。沙特馬許還說，埃及目前收容的蘇丹難民人數最多，自從上個月衝突爆發後，約有11萬名蘇丹人前往埃及。
他更指出，「許多向我們尋求協助的人狀態都很糟，在蘇丹經歷過暴力與創傷，於逃難途中飽受苦難」，近來難民增加的速度正在加快，每天約有5000人抵達埃及。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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南投縣13鄉鎮農特產品──北南投篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「北南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。位於本縣東北方，東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰和台中縣為界。仁愛鄉位處台中中央山脈軸心地帶，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚「虹鱒」、以及原味十足的香檽米、放山雞……等。皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－南投市
南投市位於南投縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮四面環山，為盆地地形，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點-日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
以上廣告由南投縣政府農業處提供。