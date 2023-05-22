2023/05/22,
藝文

【藝遊嚮導】5/23-5/29：動見体《落英》、綠島人權藝術季、臺灣國際打擊樂節，本週藝文活動精彩可期！

【藝遊嚮導】5/23-5/29：動見体《落英》、綠島人權藝術季、臺灣國際打擊樂節，本週藝文活動精彩可期！

我們想讓你知道的是

《童話與傳說》著眼於人與人工智慧之間的情感互動，將帶有未來主義色彩的世界搬上舞台。《TOMATO》則從不同的性別身體出發，帶你探索各種情慾方式。政治受難者與藝術家傳承創造共生的綠島人權藝術季，透過藝術轉譯將白色恐怖歷史傳承給下一代。臺灣國際打擊樂節重磅再啟，睽違7年的「百人木琴」，更要再次重返舞臺。

【表演藝術】

名稱｜2023 NTT Arts NOVA路易霧靄劇團《童話與傳說》

時間｜2023/05/26（五） - 2023/05/28（日）
地點｜臺中國家歌劇院中劇院（台中市西屯區惠來路二段101號）
備註｜本活動為售票活動
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青春期的叛逆 少年與AI的相愛相殺

有別於科幻電影中煽情聳動的機器人叛變等故事情節，喬埃・波默拉最新編導作品《童話與傳說》著眼於青少年、成年人與人工智慧之間的情感、家庭與社會互動。波默拉將帶有些許未來主義色彩的世界搬上舞台，探問人類與機器人共存的未來世界，當代價值觀在人工智慧出現後的偏移與替代。

聚焦於人際關係與身份認同的《童話與傳說》，波默拉關注成長過程中非常特殊的青春期，將其觀察到的社會現象形諸於舞台上。故事中看見的是近乎完美的機器人與身處於自我形塑過程的青少年們，在「自然的」人格特質養成與大數據「建構的」機器人程式之間，「真實」與「虛擬」的界線在何處？透過快速變化的短篇生活場景及通俗幽默的語言，真實的人性與假想的衝突相互交織於舞台，波默拉再次挑戰觀眾面對人類情感的複雜程度。

名稱｜周寬柔《TOMATO》

時間｜2023/05/25（四） - 2023/05/28（日）
地點｜牯嶺街小劇場一樓實驗劇場（台北市中正區牯嶺街5巷2號）
備註｜本活動為售票活動
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什麼是情慾？如果情慾不是色情，不是受精行為，那是什麼？

準備好衛生紙，噴湧汁液不怕髒只怕你擦不乾淨。

帶著踰越的心、愉悅的身體，可窺探可凝視也可以遮眼睛。

《TOMATO》從不同的性別身體出發，去探索各種情慾的方式。

鮮紅果實作為情慾、性別身體、性別認知等象徵，藉由身體與之時而倒置、時而抗衡的權力關係，與其動態所產生的想像去探問「情慾為何」的同時，也梳理我們的性/性別如何在我們所處的社會被建構。舞作從此認知出發，或許延續其發展、或許打破，甚至反其道而行，將肉身與物的性實踐舞蹈化，試圖抽象的打破「人與物」既有的身體符號。

名稱｜動見体「王定國小說」系列作品《落英》

時間｜2023/05/27（六） - 2023/05/28（日）
地點｜臺北表演藝術中心 球劇場（台北市士林區劍潭路1號）
備註｜本活動為售票活動
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過了這個彎就好了。過了下個彎就會沒事的。

人生道路總有幾個彎吧，我還不曾見過有人一路直走就能贏得眾多的喝采。

——〈落英〉王定國

《落英》改編自王定國收錄於《那麼熱，那麼冷》裡的中篇小說〈落英〉，敘述主人翁葉國定憑著自己的力量貧窮翻身，也如願娶到初戀情人「雪」。而故事從他巧遇高中同學開始⋯⋯。

本劇在原著小說的基礎之上推展出一個全新的文本，保留文學的韻味，讓主角的危機與回憶並存，將支離破碎的過去宛如拼圖一般連結起來。透過多重敘事的手法，極具詩意地將充滿危機的畫面描寫得舉重若輕。

動見体劇團由藝術總監及導演符宏征成立於2006年冬天，核心藝術家林桂如、董怡芬、王靖惇，分別來自戲劇、音樂及舞蹈等創作領域，以「動作、觀照、實驗」作為身體性劇場美學的創作基地，以實踐總體劇場為其藝術視野。透過創作的分享，交換、擴大並轉化觀演者之間共同的凝視。作品以詩意的舞台語言風格探索並揭示當代人的精神情境，創作題材涵蓋文學、神話、歷史、社會等範疇，並與各類當代藝術家進行跨領域實驗創作。

自2009年起獲選為文化部演藝團隊分級獎助計畫育成級團隊，並於2016年起晉升為發展級團隊，2019年開始成為國藝會演藝團隊年度獎助專案TAIWAN TOP團隊之一迄今。創團以來，動見体已推出40餘部劇場作品並數次獲邀國際展演交流，展現亮眼的創作活力與藝術成績。

【展覽】

名稱｜2023綠島人權藝術季

時間｜2023/05/17（三） - 2023/09/17（日）
地點｜白色恐怖景美紀念園區（新北市新店區復興路131號）、白色恐怖綠島紀念園區（台東縣綠島鄉20號）
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傾聽與迴聲本為相生的態勢，裂隙的聲音是來自歷史的陷落，抑或至今仍讓大眾難掩不安的傷口？裂隙暗處的嗚鳴聲從來都不只是單一的波動，而是涵納於數萬人的生命經歷。

政治受難者與藝術家傳承也創造共生，文化部國家人權博物館2023綠島人權藝術季「傾聽裂隙的迴聲」正式開幕，透過藝術轉譯將白色恐怖歷史傳承給下一代，成為台灣社會必須面對的課題。

藝術季以「穿梭歷史的縫隙」、「今日與回望」、「過去的島嶼，當代的困境」三大子題22組作品橫跨裝置藝術、攝影作品、錄像裝置、聲音創作、文件紀錄等多元形式，其中包括波蘭藝術家咖容琳娜‧布瑞秋拉、菲律賓藝術家利羅伊．紐、越南藝術家阮芬林、香港藝術家勞麗麗、韓國藝術家鄭庾陞等國際藝術家參展。

在臺灣極具特色的歷史進程中，威權的代表未被明確地指出為加害者，而彼時的黨國集團在實體與精神上的遺緒，不僅從未失去民意支持，甚至仍掌控著政治與經濟權力。我們要如何讓在白色恐怖這段時間裡，順應體制過著生活，或在當中獲取利益—相較於受迫害者的多數社會—的群體，了解那段歷史與制度的不公義呢？

而在這段歷史最具代表性場域之一的綠島，它的文化與故事又是如何被忽略了呢？

「傾聽裂隙的迴聲」以三個子題串連白色恐怖、當代的反思與綠島和人權，希望透過當代藝術拉開與歷史的距離，透過藝術傾聽裂隙裡頭以及另一頭的聲音，在面對複雜且充滿歧異的歷史時，提供觀眾更多想像、思考以及接近的路徑，共同建構這段歷史對於當下的意義。

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名稱｜眾聲．嬉境－邱國峻個展

時間｜2023/05/20（六） - 2023/08/13（日）
地點｜高雄市立美術館（高雄市鼓山區美術館路80號）
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邱國峻的創作試圖在傳統攝影面對當代數位轉型的社會情境中另覓創作之路。長期關注影像與文化之間的發展及互動，其研究及創作專注於跨領域的媒材與媒介的應用和整合，並藉由處作探討台灣文社會與文化的議題。

「眾聲．嬉境一邱國峻個展」由策展人邱誌勇所策劃，展覽彙整藝術家邱國峻近年來在「神遊之境」、「眾生聯盟」及「神遊仙境」三個系列創作為核心，探討攝影如何超越決定性瞬間的論述，闡述藝術家面對當代社會環境的反叛。


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