沒想到國中會考作文題目居然出現「統計圖表」，如果我轉生成國中生會怎麼寫？
我們想讓你知道的是
目前各科皆有題目「跨領域」之題型，但多數的跨領域題目，乃試圖引導學生體認到本學科能力有在其他領域的跨領域應用，其所鑑別能力還是該考科之能力，而不會擴及其他科目。然而在國文科上，此界線似乎相對模糊。
文：高竹嵐（陽明交通大學統計研究所副教授）
筆者沒想到有生之年，居然會看到「統計圖表」被出成國中會考的作文題目。那如果我轉生成國中生來寫這個作文，會寫出什麼樣的文章？以下麻煩哪位國文老師給分。
我的答案：
知之為知之，不知為不知，是知也；在這個數據氾濫的年代，如何檢視資料所能反應與不能反應的現象，在發揮資料科學長處的同時，避免對資料捕風捉影式的過度解讀，成為當前世代至關重要的能力。
以本次題幹之統計圖表為例，該圖表呈現近年來臺灣民眾最喜愛的影劇類型之比例，其中比例最高者為接近百分之四十的動作冒險類，次高者則為接近百分之三十五的奇幻想像類。然而，要直接依據此圖表進行推論，實屬困難。首先，圖表並沒有提供該統計之樣本數，從而無從得知該統計的推論能力；畢竟，一個一百人的民調跟一個一百萬人的民調，其能夠推論的能力天差地遠。其次，圖表也並未提供該統計之抽樣方法；舉例來說，如果是在電影院對散場觀眾進行問卷調查，那此調查結果將深受當時電影院播放之節目影響，從而造成潛在偏誤。
即便樣本數充足且抽樣方法沒有重大問題，此圖數據的解讀仍有諸多危險。就以圖表標題為例，此標題究竟是指「在近年的電影中，臺灣民眾最喜歡的電影之影劇類型比例」，還是「近年來的臺灣民眾，其最喜歡的電影類型比例」？其所謂的喜歡，又是指其「喜歡觀看」，還是「喜歡進院線觀看」，或是其他可能？而對於受訪者，在他被提問的情境下，這個題目對他的理解，又是以上何者？
綜合以上，在「知之為知之」的立場下，若沒有進一步的資訊，則依據此圖表所進行的推論，以及建立在這些推論上的撰文，不論其行文能力如何，都有相當程度的危險性，且無助於我們去了解數字背後所蘊含的真實。對此類數據理解的漠視，便是導致各種資訊與媒體亂象的成因之一，如疫情期間諸多比較各國確診數但完全無視各國人口差異的「分析」，乃至於過去有立法委員抨擊為何會考考生有半數低於均標的「質詢」。數字會說話，但不代表有人不會為數字「說錯話」；因此，我們的社會，強烈地需要建立全民更完善的數據閱讀能力，才能有提升當前媒體識讀能力之可能性。
畢竟，英文中 統計 一詞的原意，便是「治理一個國家所需要的數據」；其間解讀，不可不慎之。
為了滿足會考作文的字數規範，上述文章集中於考生對於圖表數據本身解讀的潛在問題。就一個更宏觀的角度，從統計的立場，希望能夠對大眾傳達的，無非是「不要在資訊不充足的狀況下過度解讀」，因此對於一個要求考生在不充分的統計資訊下寫出八百字的題目，個人深覺有更佳的作法。
除上述疑點外，筆者另有對本題的兩個較為執行面的疑點，在此一併提出。
第一是對於國文科素養題之鑑別領域問題。
目前各科皆有題目「跨領域」之題型，但多數的跨領域題目，乃試圖引導學生體認到本學科能力有在其他領域的跨領域應用，其所鑑別能力還是該考科之能力，而不會擴及其他科目。舉例來說，數學科經常有引用各自然科學情境的題目，如生物的增長率等，但學生在作答上仍然只需要數學能力，並不需要生物領域的知識。否則，我們便是在數學科處罰生物不好的學生，此有違分科考試之用意。
然而在國文科上，此界線似乎相對模糊。以全國性考試而言，112學測綜合題第四題（如圖二）。它當然是個閱讀題，但問題是，這個閱讀題，已經牽涉到對「數字」乃至於「統計數字」的解讀了，這是否會造成「在國文科處罰數學不好的學生」之疑慮？
這個問題到各校考試就更嚴重了。2018年，台中一中曾出現這樣的題目（如圖三）。這樣的題目，就已經完全是「在國文科考學生的數學」了。
當然你會說，在作文題目上，畢竟是開放性的問題，學生不會解讀統計圖表，總有其他東西可以寫。這方面就會牽涉到命題原則性的問題了。今天會出一個這樣的題目，無非是希望學生「閱讀」這個圖表，然後依據理解「寫作」：
- 如果我們今天的評分標準是會檢查學生「閱讀」的正確性，那勢必就會牽涉到統計圖表的解讀能力，從而在國文科處罰數學科不好的學生；
- 但如果今天我們的評分標準完全不檢查學生「閱讀」的正確性，那在這裡放一個統計圖表，要求學生先「閱讀」的功能又在哪裡？
在此就提出一個相當可能出現的狀況：假設我們是採取上面（2）的這條路，有學生對於統計圖表的閱讀完全錯誤，但基於其寫作能力而得了高分。從學生的角度，他是否會因此覺得他的統計理解是正確的，並進而造成更多後續的學習困擾？
這也和以下要論及的第二個問題有關：此考題的後續效應。
試想，各升學考試的題目，是各學校與補習班必然重點教學與大量複製的題目。而今天此題一出，未來國文老師勢必要教學生如何解讀統計圖表。我們有讓我們的國文老師具備這樣的能力了嗎？畢竟，別說國文老師，現在數學科本身的統計教學狀況，都已經非常存疑。
在此必須強調，對於多元化的作文題目，個人是完全贊成的，因此對於國文科願意進行這樣的嘗試，是必須予以肯定的。今天會提出這一點，純粹是基於敝人站在一個統計教學現場的位置，對於此題以這種形式出現的各種擔憂。
舉例來說，如果今天此題仍然呈現圖表，但後面追加一段專家對於這個圖表的解讀短文，要求學生閱讀圖表和短文後寫作，那情況應該就會好很多；畢竟在此情況下，鑑別的不會是學生的數學能力（因為題目已經給你了），多元化的閱讀與作文還是有，同時數學科還會感謝您順勢為我們向大眾推廣正確的統計概念，達成雙贏局面。
以上諸點，純為個人從一個統計教育現場的角度，臨卷涕泣，不知所云之言，望君明鑑。
本文經高竹嵐授權轉載，原文刊載於此
原標：關於學統計的我轉生成國中生寫112年國中會考作文題的這件事
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
我們想讓你知道的是
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獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。