升息造成全球房價下滑、自50年高點回落，房市的泡沫要破了嗎？
我們想讓你知道的是
隨著各國央行升息逐步進入尾聲，債市波動已較去年大幅下降，房地產則仍為市場關注的焦點。在各國央行升息下，部分國家的房價已出現明顯下跌，全球房市會成為金融危機的引爆點嗎？
在各國央行升息下，部分國家的房價已出現明顯下跌，全球房市會成為金融危機的引爆點嗎？
根據Savills Research 2020年的資料，房地產與債券為全球資產市值排名前兩名，Ｍ平方也在金融風險系列五提到，自全球央行升息以來，債市、房地產為近期金融脆弱性上升的主要原因，中小型銀行危機就是在債券價格下跌、長期 殖利率倒掛、住宅房地產放貸佔比過高而造成的結果。
而隨著各國央行升息逐步進入尾聲，債市波動已較去年大幅下降，房地產則仍為市場關注的焦點，因此在金融風險系列文的最後兩篇，我們將討論全球、美國房地產的金融風險。
全球房地產風險分析
IMF在4月份全球經濟展望報告（WEO）中分析了全球房市目前的狀況，在COVID-19疫情期間，許多國家房價上漲的速度達到創紀錄的水準，主要原因包含低利率環境、市場上可供出售的房源數量不足等多種因素。 2022年後，隨著高通膨與央行快速升息，全球房價成長已開始明顯放緩，房市的惡化情況在疫情前和疫情期間出現過熱的國家中更為明顯，IMF整理五大房市的風險指標歸納出風險最高與風險較低的國家。
這五項指標分別為：家庭債務／可支配所得、房貸家庭比重、浮動利率債務比重、利率增長、實質房價增長，我們也以此作為依據，將其相同與差異統整為下列三點，一一探究目前全球房市的概況：
1. 全球房市普遍面臨的現象：升息造成實質房價下滑
升息、實質房價為衡量房市風險最直觀的因素，房價上升，會造成購屋的房貸壓力增加，而升息會使房貸利率上升，對民眾債務壓力帶來加乘效果，最終導致民眾的購房意願下降，房市降溫，甚至引發房貸違約的金融危機。
實質房價即考慮到通膨因素的房價，被視為衡量房價是否過熱的重要指標，因此當房價漲幅明顯高於通膨（實質房價上升）時，象徵著房市正處於過熱狀態，往往也將伴隨著利率的調升。
1970年代後，全球主要經歷五次實質房價年增率翻負，每一次均與央行升息有關，本次也幾乎翻負。自2021年起，全球央行開始從超低利率環境升息，升息國家數一度達到80％以上，全球短天期利率平均上升超過3ppt，上次出現這麼高的升息幅度是發生在2008年，也讓OECD實質房價年增率自50年高點回落，目前已接近負成長。
不過即使央行升息確實為影響房價的不利因素，但我們發現各國房市在央行升息時有不同的影響效果，貨幣政策傳導出現差異主要原因為「家庭債務」、「固定利率與浮動利率佔比」的不同，家庭債務越高、浮動利率佔比越高的國家，房市風險較高。
2. 各國的狀況不同：家庭債務壓力
房屋貸款為全球多數國家家庭債務中佔比最高的類別，根據國際清算銀行（BIS）的數據，整體先進國家家庭債務／GDP比重約為70％左右，在過去20年並無明顯上升趨勢，美國甚至在近10年還有下降的趨勢，顯示家庭債務壓力並沒有出現顯著惡化。
家庭債務壓力主要集中在澳洲、瑞士、北歐、韓國、加拿大等國家，其中又以韓國家庭債務成長速度最快，過去 20年上升一倍，目前已成為全球主要經濟體中第二高的國家，以上提到的國家央行除了瑞士央行累計升息2％以外，其餘國家均已升息3％以上，在利息成本大幅上升下，房貸壓力上升、購房需求下降，使房價開始下跌。
3. 各國的狀況不同：浮動利率與固定利率佔比
除了家庭債務佔比外，「固定利率與浮動利率佔比」則會影響升息對貸款市場的傳導效果。房屋貸款合約主要可以分為兩種類型：
- 固定利率意味著在貸款期間，即使央行調整基準利率，房貸利率將保持不變。
- 浮動利率則代表還款利率會隨著市場條件的變化進行調整，若一個國家浮動利率佔比越高，央行貨幣政策傳遞效果越快。
從OECD與澳洲央行2月份的報告來看，澳洲、北歐、韓國房市以浮動利率為主，因此央行升息對房貸利率影響更為明顯；相比之下美國、德國、英國等主要經濟體多數房貸契約皆以固定利率為主，因此雖然這些國家的央行大幅升息，但對於過去幾年購買房屋的民眾來說，利息壓力沒有出現明顯上升，美國甚至看不出升息對現存房貸利率造成的影響。（現存房貸利率統計方式為：市場上尚未還款結束的房貸契約的平均房貸利率）
多數國家房地產價格出現滑落，尤其集中在上述有問題的區域
綜合上述，全球房市成長已然出現趨緩，但各國有不同差異，從IMF提出的房市風險指標來看，目前家庭貸款高、央行升息幅度大、房貸以浮動利率為主的國家房市脆弱性越高，也是本輪房市領先下跌的國家，包含澳洲、瑞士、北歐、加拿大、紐西蘭、韓國等。
而美國、德國、英國等房市市值較高的國家房價也開始出現些許滑落，但幅度不大，主要原因就是出在這些國家房貸均以固定利率為主，且過去 20年家庭債務／GDP比重並沒有出現明顯上升，央行升息效果得到緩衝，而我們認為全球房市後續是否會進一步惡化的關鍵在市值佔比最高的美國。
【2023 全球總經影響力論壇】2023年，又是總經定勝負的關鍵年。究竟現在最壞已過？還是2008年噩夢即將重演？【2023 全球總經影響力論壇】是幫你找回投資主導權的最佳選擇！目前早鳥優惠倒數最後1 天，輸入關鍵評論網專屬優惠碼：LENS200，現省200元！
本文經MacroMicro財經M平方授權轉載，原文刊載於此
原標題：【金融風險系列七】全球房價自 50年高點回落！房市會泡沫化嗎？
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
Tags：
落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
我們想讓你知道的是
鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會