從毛主席的美術兵到習近平的漫畫家（二）：繪畫減輕我遭中國關押的壓力
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在被關押期間，整天被國安人員審訊，我於是把注意力集中在用美術的眼光觀察周圍，這樣可以減輕審訊的騷擾。我坐在椅子上，貌似發呆，實際上一會兒眯縫兩眼，看大效果，一會直盯盯的看著一處，找精確關係，同時在腦子就開始構圖來表現這些場景。
1981年紐約州立大學林南教授來北大訪問，建議我申請紐約州立大學。 紐約州立大學又給了我獎學金，所以我就沒有用中國政府的獎學金。1982年到美國留學讀社會學，繪畫基本荒廢。但我身體裡的繪畫基因並未休眠，有時上課聽不懂，或對某個老師印象特別深刻的時候，就會技癢難耐，順手在筆記本上給老師畫個速寫。
在紐約州立大學期間，較大的收穫是聽布勞（Peter Blau）教授的課。他是學校裡僅有的幾名傑出教授（Distinguished Professor）之一，「社會交換理論」的創始人，在學校教我們理論的建立。他講話有口音，思想又深奧，故不好懂。但適應之後，就能感到聽這種課，真是如飲醇酒，回味無窮。
我特別記得有兩點印象非常深刻，一是他強調演繹過程在理論建立中的重要性；僅僅用歸納法只能重複驗證我們已知的事實， 是不能建立理論的。 二是他強調任何科學的理論，是無法證明什麼是對的，但應該是可以證明什麼是錯的，也就是有可能被推翻的（即「證偽原則」）。
例如，若有一理論宣稱「鳥全是會飛的」，若想證明其正確，則必須驗證世界上所有的鳥都是會飛的。這是不可能做到的；但只要找到一隻不會飛的鳥，就證明瞭這個理論是錯的，就推翻了這個理論。若有「理論」無法用實證數據推翻，則不要花時間去研究它。有些大理論，如人類一定會實現某種主義的社會，就很難推翻，因而也就不是現代社會科學意義上的理論。
在美國念社會科學的收穫之一，是對實證主義（positivism）的瞭解和對統計學在社會研究中的應用。學了這些方法論，想起毛澤東說以「三條驢腿代表中國農民的方向」來推行農村合作化，真是嚴重的誤導。後來我又對人口學產生興趣。原因是社會學不易進行量化研究，而人口變化（生、死、遷移），相對而言容易進行量化研究。同時覺得中國人口問題嚴重，有許多領域需要研究。
1984年夏天， 我申請到夏威夷東西方中心做人口研究。回來後決定專門研究人口學。 當時在我們系裡講人口學的涂肇慶教授告訴我， 若想學人口學，應當去普林斯頓大學，於是我決定轉學。
我和我的導師艾芭（Richard Alba）教授講，我想轉學。他很捨不得我走，因為他覺得我是個不錯的學生（我當時在系裡考博士研究生資格，考了個「歷史上最好的成績之一」，卷子經常被其他考生調閱）， 所以懇切希望我不要離開。但是當他知道我去意已決時，還是給我寫了推薦信。
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
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各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」