中國反擊禁止採購美光產品，專家：台日韓是否受惠轉單效益受矚目

（中央社）中國網信辦宣布，美國美光（Micron）產品存在較嚴重網路安全隱患，中國國內關鍵資訊基礎設施運營者應停止採購美光產品。產業專家認為，韓國、日本及台灣記憶體廠是否受惠轉單效益有待觀察。

中國禁採購美光，台日韓是否受惠轉單效益受矚

市調機構集邦科技資深研究副總經理吳雅婷分析表示，美光如果失去目前使用其動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）的中國網路、伺服器和政府所有部門客戶，估計將影響美光10%的營收。

吳雅婷認為，中國禁止採購美光產品並不會改變記憶體當前供過於求的態勢或是市場版圖。她說，美光在中國的產出及業績比重已經不多，失去的10%營收若由其他記憶體競爭對手瓜分，每家廠商能分到的市占並不多，不認為記憶體產業會因而有太大變動。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真指出，美光是全球第5大NAND Flash及第3大DRAM供應商，市占率分別為11%及23%，在全球記憶體扮演重要供應商的角色。中國業務占美光營運比重約10%至11%。

劉佩真說，在美中科技戰之下，中國開始採取反制動作，美光對於中國記憶體出貨可能受到阻礙。由於中國目前本土只有長江存儲和長鑫存儲能夠供應少部分NAND Flash及DRAM產能，絕大多數還是要仰賴進口，韓國、日本及台灣記憶體廠是否受惠轉單效益備受關注。

劉佩真表示，因美國同時釋出訊息，如果美光無法出貨中國，希望韓廠能夠同步配合不要出貨給中國，截斷中國在記憶體相關的供應，韓國、日本及台灣記憶體廠實際受惠轉單情況，仍須視美國政府態度而定。

對於中國網信辦宣布的訊息，美光證實已收到網信辦對於在中國大陸銷售產品進行審查後發出的通知。美光表示，正在評估相關結論，考量下一步工作，希望能繼續與中國大陸相關部門進行溝通。

專家：因應地緣政治強化產業鏈

（中央社）日本首相岸田文雄日前會見台積電等國際半導體業者，產業專家分析，半導體是近幾年全球政治顯學，日本此舉主要是展現日本要與產業鏈更加緊密合作的決心，同時為因應地緣政治風險，日本將擴大、強化半導體產業鏈。

岸田文雄18日上午邀請台積電、美光（Micron）、英特爾（Intel）、國際商業機器公司（IBM）、應用材料（Applied Materials）、三星（Samsung）及比利時微電子研究中心（imec）的董事長或執行長，在首相官邸進行會談。台積電董事長劉德音代表與會。

劉德音會後於下午發布聲明說，台積電將持續投資日本，以支持半導體產業的長期發展，並透過各項創新措施來加強與日本半導體夥伴的合作。

事實上，台積電正在日本熊本興建一座晶圓廠，預計2024年量產16/12奈米和28奈米製程，應對全球市場對特殊製程的強烈需求。

另一家國際半導體大廠美光18日也宣布，將在日本政府大力支持下，預計未來數年在1-gamma製程技術投資5000億日元，約36億美元，同時也會將極紫外光（EUV）晶片製造引入日本。

聚芯資本管理合夥人陳慧明表示，半導體是近幾年全球政治顯學，包括美國、日本及新加坡等國政府紛紛力推半導體產業發展。

陳慧明分析，岸田文雄這次會見台積電等半導體大廠，主要是展現日本要與產業鏈更加緊密合作的決心，同時為因應地緣政治風險，日本將擴大、強化半導體產業鏈。

市調機構集邦科技分析師喬安則認為，這次受邀的IBM、imec已與日本產官學聯手打造的「晶片國家隊」Rapidus合作，台積電、美光及三星等則已經或即將於日本設廠。日本希望透過國際交流合作，不僅發展半導體特殊製程，同時期望能夠達到2027年量產2奈米先進製程的目標。

喬安進一步表示，日本在半導體領域發展多年，在矽晶圓、化學原物料、封裝技術與半導體設備市場占有關鍵地位，台積電等廠商透過與日本合作，將有助於強化原材料、設備及封裝技術發展。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航