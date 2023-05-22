中國反擊禁止採購美光產品，專家：台日韓是否受惠轉單效益受矚目
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分析師認為，中國禁止採購美光產品，並不會改變記憶體供過於求的態勢。她說，美光在中國的產出及業績比重已經不多，失去的10%營收若由其他記憶體競爭對手瓜分，每家廠商能分到的市占並不多，不認為記憶體產業會因而有太大變動。
（中央社）中國網信辦宣布，美國美光（Micron）產品存在較嚴重網路安全隱患，中國國內關鍵資訊基礎設施運營者應停止採購美光產品。產業專家認為，韓國、日本及台灣記憶體廠是否受惠轉單效益有待觀察。
中國禁採購美光，台日韓是否受惠轉單效益受矚
市調機構集邦科技資深研究副總經理吳雅婷分析表示，美光如果失去目前使用其動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）的中國網路、伺服器和政府所有部門客戶，估計將影響美光10%的營收。
吳雅婷認為，中國禁止採購美光產品並不會改變記憶體當前供過於求的態勢或是市場版圖。她說，美光在中國的產出及業績比重已經不多，失去的10%營收若由其他記憶體競爭對手瓜分，每家廠商能分到的市占並不多，不認為記憶體產業會因而有太大變動。
台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真指出，美光是全球第5大NAND Flash及第3大DRAM供應商，市占率分別為11%及23%，在全球記憶體扮演重要供應商的角色。中國業務占美光營運比重約10%至11%。
劉佩真說，在美中科技戰之下，中國開始採取反制動作，美光對於中國記憶體出貨可能受到阻礙。由於中國目前本土只有長江存儲和長鑫存儲能夠供應少部分NAND Flash及DRAM產能，絕大多數還是要仰賴進口，韓國、日本及台灣記憶體廠是否受惠轉單效益備受關注。
劉佩真表示，因美國同時釋出訊息，如果美光無法出貨中國，希望韓廠能夠同步配合不要出貨給中國，截斷中國在記憶體相關的供應，韓國、日本及台灣記憶體廠實際受惠轉單情況，仍須視美國政府態度而定。
對於中國網信辦宣布的訊息，美光證實已收到網信辦對於在中國大陸銷售產品進行審查後發出的通知。美光表示，正在評估相關結論，考量下一步工作，希望能繼續與中國大陸相關部門進行溝通。
專家：因應地緣政治強化產業鏈
（中央社）日本首相岸田文雄日前會見台積電等國際半導體業者，產業專家分析，半導體是近幾年全球政治顯學，日本此舉主要是展現日本要與產業鏈更加緊密合作的決心，同時為因應地緣政治風險，日本將擴大、強化半導體產業鏈。
岸田文雄18日上午邀請台積電、美光（Micron）、英特爾（Intel）、國際商業機器公司（IBM）、應用材料（Applied Materials）、三星（Samsung）及比利時微電子研究中心（imec）的董事長或執行長，在首相官邸進行會談。台積電董事長劉德音代表與會。
劉德音會後於下午發布聲明說，台積電將持續投資日本，以支持半導體產業的長期發展，並透過各項創新措施來加強與日本半導體夥伴的合作。
事實上，台積電正在日本熊本興建一座晶圓廠，預計2024年量產16/12奈米和28奈米製程，應對全球市場對特殊製程的強烈需求。
另一家國際半導體大廠美光18日也宣布，將在日本政府大力支持下，預計未來數年在1-gamma製程技術投資5000億日元，約36億美元，同時也會將極紫外光（EUV）晶片製造引入日本。
聚芯資本管理合夥人陳慧明表示，半導體是近幾年全球政治顯學，包括美國、日本及新加坡等國政府紛紛力推半導體產業發展。
陳慧明分析，岸田文雄這次會見台積電等半導體大廠，主要是展現日本要與產業鏈更加緊密合作的決心，同時為因應地緣政治風險，日本將擴大、強化半導體產業鏈。
市調機構集邦科技分析師喬安則認為，這次受邀的IBM、imec已與日本產官學聯手打造的「晶片國家隊」Rapidus合作，台積電、美光及三星等則已經或即將於日本設廠。日本希望透過國際交流合作，不僅發展半導體特殊製程，同時期望能夠達到2027年量產2奈米先進製程的目標。
喬安進一步表示，日本在半導體領域發展多年，在矽晶圓、化學原物料、封裝技術與半導體設備市場占有關鍵地位，台積電等廠商透過與日本合作，將有助於強化原材料、設備及封裝技術發展。
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延伸閱讀
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
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鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會