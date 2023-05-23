「脫鉤」刺耳， 「去風險」成為各國對中政策熱詞，專家：顯示G7擔心把北京逼過頭
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如今，「去風險」用法的變化，凸顯了民主國家面臨的挑戰：即如何與中國保持足夠的距離，以減少遭脅迫的風險，同時又不鼓勵造成不必要傷害的猜疑或任意行為。為實現「去風險」目標，美國及其盟友將需要為一些企業進行更多的考量和監管設計，同時允許另一些企業留在中國。為此，中國自身也在摸索方向，努力實現「自給自足」。
去風險不脫鉤，專家：顯示G7擔心把北京逼過頭
（中央社）七大工業國集團（G7）富裕民主國家領袖週末矢言，將致力對中國「去風險」但並非「脫鉤」。官員與專家表示，這種說法反映歐洲和日本都擔心會把北京逼過頭。
美國總統拜登在3天G7廣島峰會結束後表示，G7各國在對中國的態度上達成共識，無意與中國脫鉤，但同意在對中關係上必須去風險化，將供應鏈多元化，以免過度仰賴一個國家。
G7各國在廣島峰會前出現歧見，美國呼籲對在中國投資鎖定目標管控，德國、法國和日本則態度較為審慎，因為這可能衝擊各國經濟；法國總統馬克宏上月訪問北京後，更呼籲歐盟減少對美國依賴。
然而，G7峰會聯合公報的用詞因現實考量而更形溫和，領袖們表示「無意阻撓中國經濟進步和發展」，「我們的政策做法不是要傷害中國」。
一名日本政府官員匿名表示：「在美國限制對中國投資這類議題上，G7國家有不同意見。」但他認為，這次峰會依舊超越這些歧見，傳達了訊息。
法國總統府官員則說，隨著G7成員國不斷舉辦會談，公報的用詞也「變得更為平衡一些」。
這名官員說：「我們透過這次G7會議想要傳達的核心訊息就是，以歐洲的立場來看，中國是個夥伴，既能互補，也是一個體制競爭對手（systemic rival），這些均在G7的用詞中呈現。」
美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在廣島告訴記者，美國與G7成員國「徹底商討」之後，決定自行提出對境外投資進行管控的方法。
中國則是反對這項聲明，並召見日本駐中國大使交涉。中共官媒《環球時報》22日稱G7是「反華小作坊」。
此外，中國也在昨天以美國美光科技公司（Micron Technology Inc）產品未通過網路安全審查為由，宣布禁止採購美光產品，可能顯示緊張局勢將進一步升高。
公共政策智庫「麥克唐納－勞裡埃研究所」（Macdonald-Laurier Institute）主任米勒（Jonathan Berkshire Miller）表示：「我認為『去風險』說法是最容易的方式，讓G7針對中國議題能夠達成部分共識」。
他說：「這種用詞轉換顯示，美國的盟邦理解與中國在經濟上牽扯過深會帶來風險，但也意識到完全斬斷經濟連結並不實際」。
脫鉤刺耳，「去風險」迅速成為各國對中政策熱詞
（中央社）中國在全球強勢出擊後遭西方國家圍堵，「脫鉤」被列入各國對中政策選項。但面對中國反彈及各國利益團體質疑，「去風險」一詞最近成為「脫鉤」的熱門替代用語。但在中國看來，敵意不減。
《紐約時報》22日發表文章指出，「去風險」一詞在各國官員中間突然流行起來，目的都是試圖掙脫中國對全球供應鏈的掌控，但又不想跟中國完全斷絕關係。剛落幕的7大工業國集團廣島峰會發表的聯合公報，就提到G7將致力「去風險，而不是脫鉤」。
文章提到，「去風險」一詞與中國的關聯，起源於歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）3月30日的講話。
當時，馮德萊恩在解釋自己為何與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）一同出訪北京時說，「我認為與中國脫鉤既不可行，也不符合歐洲的利益」，「我們（歐盟與中國）的關係不是非黑即白的，我們的應對也不應該這樣。這就是為什麼我們需要專注於『去風險』，而不是『脫鉤』。」
此後，德國和法國外交官在國際場合強調了「去風險」這個詞。亞洲國家也開始對美國官員說，「脫鉤」太過分了，會動搖幾十年來的成功的經濟一體化。
接著在4月27日，美國白宮國家安全顧問蘇利文在一次政策講話中提到，「我們追求『去風險』，而不是『脫鉤』」，「『去風險』從根本上意味著有彈性、有實效的供應鏈，確保我們不會被任何一個國家所脅迫」。
到了5月17日，印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）也指出，稱「重要的是在全球經濟『去風險』的同時，確保非常有責任心的成長」。
儘管如此，根據報導，在中國政府看來，「去風險」3個字不出所料，並沒有多大改善。中共外圍官媒《環球時報》最近發表社論說，「『去風險』給人一種可能是『變相脫鉤』的感覺」，華盛頓的做法並沒有偏離「對維持其世界主導地位的病態迷戀」。
香港《南華早報》專欄作家盧綱直指，他對此表示懷疑，「去風險」3個字只是「聽起來沒那麼好戰」，但潛在的敵意依然存在。
文章指出，在此之前，「去風險」3字在美國財政部的的定義中，是指「金融機構不加區分地終止或限制與廣泛類別客戶的業務關係，而不是分析和管理與這些客戶相關的具體風險」。也就是說，這3個字原本帶有「不必要的排斥」這一負面含義。
如今，「去風險」用法的變化，凸顯了民主國家面臨的挑戰：即如何與中國保持足夠的距離，以減少遭脅迫的風險，同時又不鼓勵造成不必要傷害的猜疑或任意行為。
文章提到，「去風險」需要艱難、瑣碎的決策和解決方案。像是哪些半導體必須遠離中國？所有的醫療器械都需要在中國以外的地方生產嗎？TikTok如何規避被中國企業擁有的風險？
為實現「去風險」目標，美國及其盟友將需要為一些企業進行更多的考量和監管設計，同時允許另一些企業留在中國。為此，中國自身也在摸索方向，努力實現「自給自足」。
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