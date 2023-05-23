在我看來那兩個台大經濟系學生就是想一夕爆紅，「故意」比惡意更加可惡
我們想讓你知道的是
之前選舉時，某些候選人在選舉公報上的政見也是語不驚人死不休，很明顯壓根就沒有落實的可能，就只是為了搏得大眾的眼球，其中大部份人都落選了，但也有少部份人最後成功達成目的了。誰敢說這些學生不是有樣學樣呢？
文：權自強
5月21日在網路上被吵得沸沸揚揚的，應該就是台大經濟學系學生會刊出的候選人政見了吧。其中一組候選人政見充滿了亂七八糟的言論（有人說是歧視，但我覺得更像是精神錯亂），引來各界撻伐，後來候選人也很快在學生交流版發布了道歉貼文，然而事件還是像滾雪球一般愈滾愈大。
對於這些莫名奇妙的政見，社會普遍有兩派看法，其中一派認為是年輕人不懂得開玩笑的分寸，或是「自以為幽默」，才會寫出這些內容；另一派則是認為教育失敗，這些學生根本不懂得尊重別人，才會在政見中充滿了惡意和攻擊他人的論點。
我有不大一樣的想法，我覺得這兩位從建中一路唸到台大的高材生，智商應該低不到那裡去，會這麼天真的認為這些內容只是「搏君一笑」、「無傷大雅」嗎？我幾乎可以肯定他們的心態就是「想一夕爆紅」，所以才絞盡腦汁寫了一些看起來很荒謬、不可思議的政見，就是希望這些「與眾不同」的內容可以被大家看見、討論、謾罵，不只是系上人看到，全校也看到，甚至鬧到最後媒體都來報導，他們就紅了。紅了能幹嘛，或許他們還沒完全想好，但只要能先吸引大家目光就好。
這年頭啊，有太多人為了想紅無所不用其極，只要紅了，不論是因為什麼好事、壞事變紅的，對某些人來說就算成功了。舉幾個例子，之前選舉時，某些候選人在選舉公報上的政見也是語不驚人死不休，很明顯壓根就沒有落實的可能，就只是為了搏得大眾的眼球，其中大部份人都落選了，但也有少部份人最後成功達成目的了。誰敢說這些學生不是有樣學樣呢？
再說台灣網紅圈也很多這種人，以前有柯賜海、法拉利姊，現在有吃屎哥、鄧佳華雙怪，大家明明知道他們就是為了想搏版面，但只要一出現到處搗亂，媒體就還是忍不住要報導，而點擊率的確也都不錯，就助長了他們的聲勢與持續作怪下去的做法。
於是，這個社會就形成了這種只要想紅不擇手段的歪風，不只是台灣如此，其實中國更嚴重，因為抖音、直播盛行，所以各式各樣想搞怪吸睛的人更是層出不窮，只不過對岸這麼做的風險也不小，隨時就有可能被抓去關了人間蒸發，台灣不用擔心被關，頂多只是一時的輿論壓力而已，出來向大眾道個歉，過兩天就有別的新聞出來蓋過去了，大家都是很健忘的。也說不定將來有一天，這兩位學生會候選人就發表了一份論文，說自己其實在進行某種社會實驗，全部一切都是故意的，想研究媒體傳播速度之類的，就由黑又翻紅了。
在我看來，「故意」其實比「惡意」更加可惡。惡意的人，其實不一定有「病識感」，他們如果腦子裡一直都這樣想，只是不小心曝露了出來，那雖然很糟糕，但教育他們的家庭和學校要負更多的責任，他們絕對不可能一夕變歪，應該平時就很幼稚、很不尊重異性，怎麼大家都沒注意到他們是這樣想的，適時做糾正、導引呢？但如果他們明明知道這麼做會達到「引戰」的效果，所以才故意這樣寫交出去，一心只想要變紅，那就真的太糟糕了，不論有多高的學歷，將來都會變成為達目的、不擇手段的人吧。
就像大家都知道，在BBS或一些爆料臉書社團裡，經常會出現一些莫名奇妙的「引戰文」，明明知道寫的內容會引來眾人攻擊，還是冒著被罵的風險貼出來，並不是他們太天真或想找虐，其實就是故意想被網友謾罵，然後再把這些內容擷取下來去提告，最後再看你要不要付錢和解，說穿了，這是他們的一種「釣魚詐欺手法」。
當然，這次台大經濟系學會的兩位同學應該不是想「釣魚」，但我覺得也絕不是太天真無知不懂事，就是「故意」想惹事變紅而已。最好的方法，就是大家一起在網路上嚴厲的譴責他們，並且公布他們的姓名，反正已經是成年人，就勇敢為自己的行為負責任吧。要知道網路凡走過必留下痕跡，將來除非他們改名，否則一輩子只要搜尋他們姓名就會看到相關新聞，到時候他們就知道這種行為有多麼愚蠢了。
本文經作者授權轉載，原文發表於此
原標題：故意比惡意更加可惡！
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
我們想讓你知道的是
鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會