在我看來那兩個台大經濟系學生就是想一夕爆紅，「故意」比惡意更加可惡

文：權自強

5月21日在網路上被吵得沸沸揚揚的，應該就是台大經濟學系學生會刊出的候選人政見了吧。其中一組候選人政見充滿了亂七八糟的言論（有人說是歧視，但我覺得更像是精神錯亂），引來各界撻伐，後來候選人也很快在學生交流版發布了道歉貼文，然而事件還是像滾雪球一般愈滾愈大。

對於這些莫名奇妙的政見，社會普遍有兩派看法，其中一派認為是年輕人不懂得開玩笑的分寸，或是「自以為幽默」，才會寫出這些內容；另一派則是認為教育失敗，這些學生根本不懂得尊重別人，才會在政見中充滿了惡意和攻擊他人的論點。

我有不大一樣的想法，我覺得這兩位從建中一路唸到台大的高材生，智商應該低不到那裡去，會這麼天真的認為這些內容只是「搏君一笑」、「無傷大雅」嗎？我幾乎可以肯定他們的心態就是「想一夕爆紅」，所以才絞盡腦汁寫了一些看起來很荒謬、不可思議的政見，就是希望這些「與眾不同」的內容可以被大家看見、討論、謾罵，不只是系上人看到，全校也看到，甚至鬧到最後媒體都來報導，他們就紅了。紅了能幹嘛，或許他們還沒完全想好，但只要能先吸引大家目光就好。

這年頭啊，有太多人為了想紅無所不用其極，只要紅了，不論是因為什麼好事、壞事變紅的，對某些人來說就算成功了。舉幾個例子，之前選舉時，某些候選人在選舉公報上的政見也是語不驚人死不休，很明顯壓根就沒有落實的可能，就只是為了搏得大眾的眼球，其中大部份人都落選了，但也有少部份人最後成功達成目的了。誰敢說這些學生不是有樣學樣呢？

再說台灣網紅圈也很多這種人，以前有柯賜海、法拉利姊，現在有吃屎哥、鄧佳華雙怪，大家明明知道他們就是為了想搏版面，但只要一出現到處搗亂，媒體就還是忍不住要報導，而點擊率的確也都不錯，就助長了他們的聲勢與持續作怪下去的做法。

於是，這個社會就形成了這種只要想紅不擇手段的歪風，不只是台灣如此，其實中國更嚴重，因為抖音、直播盛行，所以各式各樣想搞怪吸睛的人更是層出不窮，只不過對岸這麼做的風險也不小，隨時就有可能被抓去關了人間蒸發，台灣不用擔心被關，頂多只是一時的輿論壓力而已，出來向大眾道個歉，過兩天就有別的新聞出來蓋過去了，大家都是很健忘的。也說不定將來有一天，這兩位學生會候選人就發表了一份論文，說自己其實在進行某種社會實驗，全部一切都是故意的，想研究媒體傳播速度之類的，就由黑又翻紅了。

在我看來，「故意」其實比「惡意」更加可惡。惡意的人，其實不一定有「病識感」，他們如果腦子裡一直都這樣想，只是不小心曝露了出來，那雖然很糟糕，但教育他們的家庭和學校要負更多的責任，他們絕對不可能一夕變歪，應該平時就很幼稚、很不尊重異性，怎麼大家都沒注意到他們是這樣想的，適時做糾正、導引呢？但如果他們明明知道這麼做會達到「引戰」的效果，所以才故意這樣寫交出去，一心只想要變紅，那就真的太糟糕了，不論有多高的學歷，將來都會變成為達目的、不擇手段的人吧。

就像大家都知道，在BBS或一些爆料臉書社團裡，經常會出現一些莫名奇妙的「引戰文」，明明知道寫的內容會引來眾人攻擊，還是冒著被罵的風險貼出來，並不是他們太天真或想找虐，其實就是故意想被網友謾罵，然後再把這些內容擷取下來去提告，最後再看你要不要付錢和解，說穿了，這是他們的一種「釣魚詐欺手法」。

當然，這次台大經濟系學會的兩位同學應該不是想「釣魚」，但我覺得也絕不是太天真無知不懂事，就是「故意」想惹事變紅而已。最好的方法，就是大家一起在網路上嚴厲的譴責他們，並且公布他們的姓名，反正已經是成年人，就勇敢為自己的行為負責任吧。要知道網路凡走過必留下痕跡，將來除非他們改名，否則一輩子只要搜尋他們姓名就會看到相關新聞，到時候他們就知道這種行為有多麼愚蠢了。

本文經作者授權轉載，原文發表於此

原標題：故意比惡意更加可惡！

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航