從毛主席的美術兵到習近平的漫畫家（三）：我以為我是咱們家最後一個住過共產黨監獄的人
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父親後來在他的回憶錄裡感嘆道：「我1946年參加中國共產黨，當時21歲，到64歲時正好43年。我一入黨，就做地下工作。國民黨要抓我，但沒抓到。43年後，我被抓到了。但抓我的不是國民黨，而是共產黨。最大的諷刺是：國民黨抓我，是因為我要推翻它；共產黨抓我，卻因為我在維護它。」
2002年我來到美國維吉尼亞州的歐道明大學（Old Dominion University）任職，講授國際商業，潛心做學問，略有斬獲。2006年成為世界上在國際商業一流刊物上發表最多的學者之一；2008年獲維吉尼亞州州長頒發的「傑出教授獎」；2009年成為講座研究員。
更重要的是，我十分高興的發現，歐道明大學有美術系！認識了美術系的教員後，我就到人體寫生課去參加寫生（在毛時代的中國，沒有機會畫人體寫生，因為畫裸體模特，被認為是「資產階級」的東西。）
我置辦了繪畫用具，坐在人體寫生的課堂上，猛然間，30年前在中國拿著畫板寫生的感覺一下子回來了：霎時間我忘掉了周圍一切無關緊要的東西和聲音，就像一個獵人靜悄悄的觀察獵物一樣，集中精力，抓住眼前人物的形象，決定如何表現，如何取捨，把他（她）重新創造在畫紙上。
這重新找到的感覺就像突然從一間煙霧瀰漫的會議室步入深秋金色的原始森林，一陣清香涼爽的空氣撲面而來，所有煩惱統統拋在腦後，我又畫畫了！
人體寫生課的老師看我的寫生功底相當驚訝，她非常奇怪我為什麼在商學院當教授，而不是專業做美術的。她認為我這個「業餘」的美術愛好者，居然比她和她班上的專業學生還畫的好，「你畫畫像一個天使！」（You draw like an angle！） 她問我有什麼訣竅，我說在文革時沒事做，有的就是時間，這種寫生的本事是靠時間堆出來的。
美國是現代社會，人們時間寶貴，做任何事情都要立竿見影，那裡可能像我們當年那樣長時間苦練寫生基本功呢？
就我粗淺的觀察，中美的美術教育有這麼幾個區別。美國學生選擇學美術主要是興趣主導，不太考慮將來工作的收入。在我參加寫生的班上，許多學生家境較差。若從實際考慮，他們應該去學一個「有用」的學位，如商管、醫學、計算機、法律等等。
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南投10大農遊體驗──上篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。