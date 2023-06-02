從毛主席的美術兵到習近平的漫畫家（三）：我以為我是咱們家最後一個住過共產黨監獄的人

2002年我來到美國維吉尼亞州的歐道明大學（Old Dominion University）任職，講授國際商業，潛心做學問，略有斬獲。2006年成為世界上在國際商業一流刊物上發表最多的學者之一；2008年獲維吉尼亞州州長頒發的「傑出教授獎」；2009年成為講座研究員。

更重要的是，我十分高興的發現，歐道明大學有美術系！認識了美術系的教員後，我就到人體寫生課去參加寫生（在毛時代的中國，沒有機會畫人體寫生，因為畫裸體模特，被認為是「資產階級」的東西。）

我置辦了繪畫用具，坐在人體寫生的課堂上，猛然間，30年前在中國拿著畫板寫生的感覺一下子回來了：霎時間我忘掉了周圍一切無關緊要的東西和聲音，就像一個獵人靜悄悄的觀察獵物一樣，集中精力，抓住眼前人物的形象，決定如何表現，如何取捨，把他（她）重新創造在畫紙上。

這重新找到的感覺就像突然從一間煙霧瀰漫的會議室步入深秋金色的原始森林，一陣清香涼爽的空氣撲面而來，所有煩惱統統拋在腦後，我又畫畫了！

李少民人體寫生作品｜Photo Credit: 李少民

人體寫生課的老師看我的寫生功底相當驚訝，她非常奇怪我為什麼在商學院當教授，而不是專業做美術的。她認為我這個「業餘」的美術愛好者，居然比她和她班上的專業學生還畫的好，「你畫畫像一個天使！」（You draw like an angle！） 她問我有什麼訣竅，我說在文革時沒事做，有的就是時間，這種寫生的本事是靠時間堆出來的。

美國是現代社會，人們時間寶貴，做任何事情都要立竿見影，那裡可能像我們當年那樣長時間苦練寫生基本功呢？

就我粗淺的觀察，中美的美術教育有這麼幾個區別。美國學生選擇學美術主要是興趣主導，不太考慮將來工作的收入。在我參加寫生的班上，許多學生家境較差。若從實際考慮，他們應該去學一個「有用」的學位，如商管、醫學、計算機、法律等等。