《3天搞懂股票買賣》：到底有沒有春燕飛來？當企業透過媒體喊話時，該如何檢視真假？

文：梁亦鴻

解讀也解毒，該怎麼看媒體相關報導？

這裡擷取三份新聞報導來看券商與企業主之間微妙的關係，也讓投資人看清楚，當企業喊話時，該如何檢視真假，到底有沒有春燕飛來？

僅因股價遭唱衰，老董怒換承銷券商

2010.10.21台北訊

某外資昨日出具一份報告，表示蘋果第二代iPad明年將問世，第一代iPad出貨恐在第四季通路開始清庫存後放緩，外資甚至建議客戶此時正是了結勝華時機點......目標價*下修至39元......該報告引發勝華不滿，勝華晚間罕見地於證交所上傳重大訊息，直接點名這份報告的假設沒有提出明確依據，並指出，若影響股價、損害股東權益，將採取法律行動......

2010.10.22台北訊

勝華科技GDR承銷商摩根大通出具研究報告唱衰勝華股價，引發勝華揚言對摩根大通提告，昨日勝華開低走低，盤中下殺跌停到45.95元，收盤下跌2.6元（5.2%），收在46.8元，成交量爆出巨量逾12萬張，是台股昨日成交量第一名個股。昨日外資大賣17555張，是單日外資賣超第二名個股，投信也跟著賣2000多張，只有自營商力挺買超2000餘張......

*目標價：各外資和券商的分析師會針對上市企業投資及獲利情形，提供可能的股價數字，由於這是分析師認為的合理數字，並非確定數字，通常稱之為「目標價」。

學會解讀新聞與外資報告

Q：要怎麼解讀像這樣的新聞呢？只知道被點名的公司很生氣，但看不懂整則新聞要說什麼？

A：外資有時候出具研究報告，標明調升或調降某公司的評等，會具有指標性的作用。像上面這則報導提到的勝華，在2010年年初，股價還有50元到60元左右，後來外資說要調降評等，勝華股價就一路下跌，跌到剩下9元左右（2014/2/7收盤價）。主攻觸控面板的勝華，認為外資分析師「妖言惑眾」影響股價，勝華董事長憤而表示要提告，最後就有某外資投降屈服了。

勝華曾經是全球第二大觸控面板廠，在2012年時，營收還曾突破新台幣千億元；但是在2015年出現財務危機並宣布下市之後，就開始進入破產重整程序。由於勝華債權人多達1400家公司，目前已成為史上最為複雜的重整案例。

看懂外資報告的弦外之音

Q：外資出具的研究報告不是很專業嗎？更何況，被唱衰應該是有理由的，怎麼可以隨便收回？真叫人不能理解！

A：因為外資券商也要做這些上市公司的「生意」啊！比如這些電子公司要到海外募集資金時（例如發行存託憑證DR，或是海外可轉換公司債ECB），就會委由外資券商來承作。

一般的外資券商，跟台灣的綜合券商一樣，也有自營、經紀、承銷三大業務。所謂自營，是券商拿自家公司的錢去買賣股票，賺取資本利得（透過出售股票、房屋、土地、等獲利）；經紀業務，是接受投資人向外資券商下單買賣股票，賺取手續費用；至於承銷部分，則是指上市公司如果要再募集資金（二次的公開發行，SPO*），例如發行股票或ECB，就必須透過外資券商這樣的仲介機構，幫忙配售。

*SPO（Secondary Public Offering）：二次掛牌，企業已經掛牌上市，但為了某種目的（例如：新設廠房設備、購併等），另外再發行股票籌募資金。

如果外資券商的研究部門，出具不看好某家公司未來前景的研究報告，可是這家外資券商的承銷部門，卻又拿這家不被看好公司的股票到處去兜售，不是很顯然的自相矛盾嗎？因此，有時候這些外資券商的研究部門，會為了龐大的承銷利益，不得不「屈服」，講一些即將有生意往來公司的好話了。

而這種承銷利益有多高，有多吸引人呢？2012年5月Facebook正式掛牌（俗稱的初次掛牌：IPO*），摩根士丹利光是幫Facebook配售股票的承銷利益，就高達2億、3億美元！這時候外資券商的角色就像是仲介，為了承接上市公司的業務，巴結都來不及了。

*IPO（Initial Public Offering）：初次掛牌，就是一家企業第一次在集中市場發行股票，達到公開籌資的目的。

當承銷部門希望跟上市公司做生意，但是研究部門卻發布報告說這家公司營運很差，那承銷部門還做得到生意嗎？雖然不同部門立場不同，研究部門也是本於自己的專業提出研究報告，但是同一家券商的不同部門卻唱不同調——你同時說我不好，卻又要跟我做生意，顯然是自打嘴巴。因此，一旦有兩家券商出具該公司報告，其中一家調降評等，另一家卻是調升評等，那麼上市公司要發行新的股票的時候，當然是給後者承銷囉！

Q：好像有點黑暗耶！難怪有些人看報上提到的外資推薦個股進場，明明推薦買進或是賣出，跟著做卻被套牢了。

A：通常來說，券商的研究員和分析師都希望自己提供的報告很準，這樣才能吸引投資人跟進，也才能賺到交易手續費。但是，券商提出的研究報告，券商的客戶（也就是基金公司的經理人）不一定會跟著買進。這也就是為什麼某外資的研究看多某家公司，卻發現這家券商的客戶經理人反而賣超該股，代表這個外資報告是沒人理會、引不起共鳴的報告，偏偏報社選擇刊登這項研究報告，投資人因此中招。

還有，某些個股剛被外資調升評等，或是股價已經上漲了一波，但外資在發布報告之後，不見得會馬上同步操作，因為發布報告的分析師和實際上買進股票的外資機構，不一定意見一致。

三訣竅聰明判讀外資報告，避免套牢

Q：原來還有這些眉角啊！那我們這些投資人該如何解讀，才不會踩入報告陷阱？

A：通常外資對個股的評等分成三大類，除了「買進」和「賣出」之外，還有個評等叫做「中立」；另外一種評等分成五大類，除了「買進」、「賣出」和「中立」外，還會包括「短線買進」或是「短線賣出」。檢查外資報告時可以掌握以下三點訣竅：