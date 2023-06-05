《3天搞懂股票買賣》：到底有沒有春燕飛來？當企業透過媒體喊話時，該如何檢視真假？
我們想讓你知道的是
本書由專業財經顧問梁亦鴻老師，用最簡單的解說方式搭配超直白的圖表，教大家買賣股票的常識和撇步，讓你買得放心、賺得安心。老師把複雜的股票買賣問題簡化成12個單元，只要3天就能全部搞定！從此再也不怕聽不懂專業術語，無論是大盤漲跌、財報數字、外資報告或是技術分析6大指標，凡是和股票有關的資訊都能看得懂！
文：梁亦鴻
解讀也解毒，該怎麼看媒體相關報導？
這裡擷取三份新聞報導來看券商與企業主之間微妙的關係，也讓投資人看清楚，當企業喊話時，該如何檢視真假，到底有沒有春燕飛來？
僅因股價遭唱衰，老董怒換承銷券商
2010.10.21台北訊
某外資昨日出具一份報告，表示蘋果第二代iPad明年將問世，第一代iPad出貨恐在第四季通路開始清庫存後放緩，外資甚至建議客戶此時正是了結勝華時機點......目標價*下修至39元......該報告引發勝華不滿，勝華晚間罕見地於證交所上傳重大訊息，直接點名這份報告的假設沒有提出明確依據，並指出，若影響股價、損害股東權益，將採取法律行動......
2010.10.22台北訊
勝華科技GDR承銷商摩根大通出具研究報告唱衰勝華股價，引發勝華揚言對摩根大通提告，昨日勝華開低走低，盤中下殺跌停到45.95元，收盤下跌2.6元（5.2%），收在46.8元，成交量爆出巨量逾12萬張，是台股昨日成交量第一名個股。昨日外資大賣17555張，是單日外資賣超第二名個股，投信也跟著賣2000多張，只有自營商力挺買超2000餘張......
*目標價：各外資和券商的分析師會針對上市企業投資及獲利情形，提供可能的股價數字，由於這是分析師認為的合理數字，並非確定數字，通常稱之為「目標價」。
學會解讀新聞與外資報告
- Q：要怎麼解讀像這樣的新聞呢？只知道被點名的公司很生氣，但看不懂整則新聞要說什麼？
A：外資有時候出具研究報告，標明調升或調降某公司的評等，會具有指標性的作用。像上面這則報導提到的勝華，在2010年年初，股價還有50元到60元左右，後來外資說要調降評等，勝華股價就一路下跌，跌到剩下9元左右（2014/2/7收盤價）。主攻觸控面板的勝華，認為外資分析師「妖言惑眾」影響股價，勝華董事長憤而表示要提告，最後就有某外資投降屈服了。
勝華曾經是全球第二大觸控面板廠，在2012年時，營收還曾突破新台幣千億元；但是在2015年出現財務危機並宣布下市之後，就開始進入破產重整程序。由於勝華債權人多達1400家公司，目前已成為史上最為複雜的重整案例。
看懂外資報告的弦外之音
- Q：外資出具的研究報告不是很專業嗎？更何況，被唱衰應該是有理由的，怎麼可以隨便收回？真叫人不能理解！
A：因為外資券商也要做這些上市公司的「生意」啊！比如這些電子公司要到海外募集資金時（例如發行存託憑證DR，或是海外可轉換公司債ECB），就會委由外資券商來承作。
一般的外資券商，跟台灣的綜合券商一樣，也有自營、經紀、承銷三大業務。所謂自營，是券商拿自家公司的錢去買賣股票，賺取資本利得（透過出售股票、房屋、土地、等獲利）；經紀業務，是接受投資人向外資券商下單買賣股票，賺取手續費用；至於承銷部分，則是指上市公司如果要再募集資金（二次的公開發行，SPO*），例如發行股票或ECB，就必須透過外資券商這樣的仲介機構，幫忙配售。
*SPO（Secondary Public Offering）：二次掛牌，企業已經掛牌上市，但為了某種目的（例如：新設廠房設備、購併等），另外再發行股票籌募資金。
如果外資券商的研究部門，出具不看好某家公司未來前景的研究報告，可是這家外資券商的承銷部門，卻又拿這家不被看好公司的股票到處去兜售，不是很顯然的自相矛盾嗎？因此，有時候這些外資券商的研究部門，會為了龐大的承銷利益，不得不「屈服」，講一些即將有生意往來公司的好話了。
而這種承銷利益有多高，有多吸引人呢？2012年5月Facebook正式掛牌（俗稱的初次掛牌：IPO*），摩根士丹利光是幫Facebook配售股票的承銷利益，就高達2億、3億美元！這時候外資券商的角色就像是仲介，為了承接上市公司的業務，巴結都來不及了。
*IPO（Initial Public Offering）：初次掛牌，就是一家企業第一次在集中市場發行股票，達到公開籌資的目的。
當承銷部門希望跟上市公司做生意，但是研究部門卻發布報告說這家公司營運很差，那承銷部門還做得到生意嗎？雖然不同部門立場不同，研究部門也是本於自己的專業提出研究報告，但是同一家券商的不同部門卻唱不同調——你同時說我不好，卻又要跟我做生意，顯然是自打嘴巴。因此，一旦有兩家券商出具該公司報告，其中一家調降評等，另一家卻是調升評等，那麼上市公司要發行新的股票的時候，當然是給後者承銷囉！
- Q：好像有點黑暗耶！難怪有些人看報上提到的外資推薦個股進場，明明推薦買進或是賣出，跟著做卻被套牢了。
A：通常來說，券商的研究員和分析師都希望自己提供的報告很準，這樣才能吸引投資人跟進，也才能賺到交易手續費。但是，券商提出的研究報告，券商的客戶（也就是基金公司的經理人）不一定會跟著買進。這也就是為什麼某外資的研究看多某家公司，卻發現這家券商的客戶經理人反而賣超該股，代表這個外資報告是沒人理會、引不起共鳴的報告，偏偏報社選擇刊登這項研究報告，投資人因此中招。
還有，某些個股剛被外資調升評等，或是股價已經上漲了一波，但外資在發布報告之後，不見得會馬上同步操作，因為發布報告的分析師和實際上買進股票的外資機構，不一定意見一致。
三訣竅聰明判讀外資報告，避免套牢
- Q：原來還有這些眉角啊！那我們這些投資人該如何解讀，才不會踩入報告陷阱？
A：通常外資對個股的評等分成三大類，除了「買進」和「賣出」之外，還有個評等叫做「中立」；另外一種評等分成五大類，除了「買進」、「賣出」和「中立」外，還會包括「短線買進」或是「短線賣出」。檢查外資報告時可以掌握以下三點訣竅：
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
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各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」