病假扣薪、醫院證明、最多能請多少天⋯⋯病假相關規定一看就懂

文：Chloe

身體不舒服，想請病假怎麼辦？一年內可以請多少天病假，又是如何計薪呢？想必各位勞工朋友們，或多或少都曾因為身體臨時出狀況而向雇主請病假。

不過，單就「病假」在《勞基法》上的法規，卻仍有許多人不太清楚相關規定，今天就讓我們一起來了解請病假的相關知識，並進一步破解過往有疑問的模糊地帶吧。

病假種類

1.普通傷病假：

顧名思義，就是一般大家簡稱的「病假」，當勞工因普通傷害、疾病或生理原因必須治療或休養者，即可向雇主提出申請，並且雇主是不得拒絕的。不過前提是，勞工請病假時也必須符合公司的請假規定，這一點要特別的注意。

2.公傷病假：

當勞工因為工作情況導致發生職業災害，而在醫療中不能工作的情況，其休養期間即給予公傷病假。此外，要留意的是，公傷病假是沒有明文訂定期限的，也就是只要勞工能檢具醫療證明，就可以繼續提出公傷病假的申請，惟職災傷病給付則是以2年為限。

病假法規

而若以《勞基法》中的相關法規可知，則可簡單分成以下3種：

1.一般病假：

未住院者，1年內合計不得超過30日。

2.住院：

2年內合計不得超過1年。

3.一般病假與住院傷病假，2年內合計不得超過1年：

病假1年內未超過30日部分，工資折半發給，也就是給予半薪，至於超過30日門檻後，則無薪；若是領有勞工保險普通傷病給付未達工資半數者，則由雇主補足之。

請病假規定與程序

另外，請病假規定的實際程序上，大家最困惑的無非就是，「到底要不要附上診斷書？」 其實，就《勞基法》第10條：「勞工請假時，應於事前親自以口頭或書面敘明請假理由及日數。但遇有急病或緊急事故，得委託他人代辦請假手續。辦理請假手續時，雇主得要求勞工提出有關證明文件」。 簡單來說，無論是事前或是事後補請病假，一旦勞工符合請假條件，原則上雇主都不得拒絕給假。 至於當雇主要求提出證明文件時，該怎麼辦呢？雖然政府函釋已說明：只要提出合法醫療機構或醫師證明書即可，包含診斷說明書、醫療收據等。不過，若病假當天並未去看醫生，也無法出示相關資料證明，這時就要以事假來申請。

請病假計薪方式

那麼，當病假都請好了，薪資又是怎麼計算的呢？如法令條文所述，只要一年內未請超過30天病假，當天薪資就是折半發給。舉例來說，月薪3萬元的筱雯，其薪資結構為本薪2萬4600元、伙食費2400元、職務加給3000元，因此，當筱雯請1天病假，就是扣除3萬元÷30日÷2＝500元。 看完以上有關病假的法規，是不是對自己的請假權益更加了解了呢？其實，多數勞資糾紛都源自於對法令條文的不認識，甚至在解讀法令時曲解原有的意涵。 因此，小編也要提醒所有勞工朋友們，畢竟身體不是鐵打的，總會有生病的時候，在決定請病假時，一定要事先確認好公司的請假規則，像是「只請一天也要附上診斷書嗎？」妥善處理好細節，才能避免因一時大意而使自身權益受損。

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊登於此

原文標題：請病假一定要診斷書？勞工請假規則大解析讓你一看就懂

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：丁肇九