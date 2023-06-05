《烏克蘭戰場》：我曾經前往無數戰場採訪，但這次布查的慘狀讓我完全說不出話
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這是作者宮嶋茂樹，在烏克蘭戰場直擊到的最真實狀況。這是他第一次體驗入侵者對著他的採訪目標實施攻擊，他也很可能會被這樣的砲火給轟擊，但他依然選擇履行身為戰地攝影的使命——站在第一線，做最真實的報導，並且拍出獲得「第42回日本雜誌寫真記者會賞」的優秀作品。
文：宮嶋茂樹
戰車墳場
舊約聖經時代大衛對歌利亞的戰事，甚至日俄戰爭，都證明了驕傲且野蠻的大國軍隊，未必總是常勝不敗。
雖然已經年屆六十，不過在下宮嶋也曾目睹過阿富汗之類的景象。沒錯，在我有生之年，曾經親臨現場，看過氣勢洶洶的現役戰車，瞬間化為殘骸廢鐵……那正是所謂的戰車墳場。俄軍不只從首都基輔的北部和東部，更悄悄調兵遣將，企圖從西部包抄而來。
在基輔西邊三十公里處的四十號公路上，棄置著俄軍戰車、裝甲車等軍用車輛的焦黑殘骸，綿延不絕。不只如此，還有被這些俄軍戰車所踐踏、化為履帶下殘跡的烏克蘭民用車，也零零星星、四處散落，看上去簡直就像是被頑童恣意破壞過的玩具一般。
不只如此，在俄軍車輛旁邊或車內，也遺留著俄軍的遺體，簡直就像是刻意示眾似地任其腐化。從這些屍體可以窺見，俄軍是倉皇逃離的。但是……把戰友的屍體就這樣丟棄在敵境，自顧自地逃跑……這還算是軍隊嗎？俄軍的士氣，居然已經低到了這種地步。
話題回到標槍飛彈上吧。這種一發三千萬日圓、只要一名士兵就可以輕易搬運的肩射飛彈發射系統，實在相當厲害。
同樣是反戰車武器，俄羅斯也有自己開發的RPG-7，但那只是所謂的火箭彈罷了。標槍飛彈一旦瞄準、扣下扳機，就會自動追蹤最遠四千公尺外的敵戰車與車輛。當它最後貼近目標戰車時會急速上升，從戰車最大的弱點——上部垂直落下，在車內發出數千度高溫的火焰，將戰車的砲塔炸飛。至於當中的乘組員，那當然是沒救了。這種高溫能夠將鐵以外的銅、鋁等金屬零件，全都一下子融化成液體。
話說回來，俄羅斯戰車其實都裝有反應裝甲，也就是戰車外面看起來像是便當盒或磚頭般、長方形凹凸不平的東西。裡面塞有炸藥，是一種可以讓標槍等反戰車飛彈或砲彈威力減半的裝甲，但是……裡面居然是空的。我看到的這些裝甲，裡面什麼都沒有。難道這些東西只是裝飾品嗎？這樣士氣根本不可能提升嘛！可我在烏克蘭，卻真真切切目睹了這樣的景象。
作為這種士氣低落象徵的，就是連日被公諸於世、俄軍將士清清楚楚犯下的戰爭罪行。話說回來，無故發兵侵略鄰國，還對民眾進行無差別轟炸，本身已經是相當惡意的違反國際條約了，現在還加上恐怖的大屠殺、拷問、強姦，以及總統的核威嚇……從這種獨裁者、邪惡化身、以大量殺人為樂的普亭前鋒眼下守住烏克蘭首都的，就是刺針與標槍飛彈。
哎，總之首都的危機似乎暫時過去了……目前看起來似乎是這樣的。
在基輔，市民也開始漸漸從西部城鎮，以及波蘭、捷克等外國回歸，恢復日常的生活。
但是在馬里烏波爾、卡爾可夫等地，俄軍仍在持續屠殺烏克蘭人民。
趁我還沒有忘記之前，我想在這裡說一兩句話：在下宮嶋一直用「獵物」或「野蠻人」之類一點都不漂亮的語彙，來描述俄軍的行為，這樣真的好嗎？對此我得說，我完全沒有打算用「人的性命比地球更重要」、「俄羅斯人和日本人的性命一樣，都是人命」這種華麗的詞藻來進行描述。
拿著武器闖進他人家中、殺害家人的傢伙就是野蠻人。這樣的傢伙就算反過來遭被害者或其家屬反殺，也是沒辦法的事，即使是受到獨裁者命令也是如此。
不管是烏克蘭人還是日本人，都絕不可輕忽大意。下一次，搞不好就沒有標槍幫忙防禦了。
真正的強者是一片肅然
「咻！」
跟戰爭電影一樣，耳邊傳來砲彈撕裂空氣的聲音。
緊接著，搖撼大地的爆炸聲，輕易地將人的勇氣與理性驅散殆盡。
中彈時，立體停車場的車輛把衝擊誤認為竊盜事件，一齊響起警報聲，這時我才驟然回過神來。
說到火砲實彈射擊，我在自衛隊演習中曾親身見習過好幾次，也曾確切領受到衝擊波近在咫尺的感覺。可是，那都是朝著數公里外目標射擊的情況，而且目標都是紙或木板。在基輔這裡，從數十公里乃至數公里外射來的，都是呼嘯而至的飛彈，而且目標也不是紙或木頭，而是降臨在活生生的人們頭上。
每當飛彈襲來的時候，就會有人死傷。儘管如此，開戰經過一個月後，基輔市民似乎已經對此習以為常了。敵方的攻擊在他們感覺起來，不過就是每天早上鬧鐘般罷了。
時序進入三月時，這座擁有大約三百五十萬人口的首都，有半數居民已經安全逃往西部或國外，剩下大約兩百萬人。
就算這兩百萬人戰到剩下二十萬人、城市化為焦土，市民也絲毫沒有將首都讓給俄羅斯人的意思。不分男女老幼，此刻全都對勝利深信不疑，打算全體奮戰到底。之後，他們漸漸增強了對包圍城市敵人的反擊力度，開始把對方推回去。敵人在發動侵略一個月後，終於體會到烏克蘭人的覺悟，開始膽顫心驚地往後撤退。
真正的強者，是靜靜把鬥志隱藏在心裡的。
但基輔畢竟不是莫斯科，所以我們得知的，並不只是每天重創多少艘敵艦、又打下多少架敵機，這種讓人意氣昂揚的新聞而已。
馬里烏波爾有一座包含孩童在內、市民聚集避難的劇場遭到飛彈襲擊，造成三百人死亡。在赫爾松州，數以千計的烏克蘭國民正在被趁亂綁走。
即使這種令人不忍的訊息傳到首都，市民的表情還是完全看不到放棄與絕望感。
「為了遭殺害的馬里烏波爾市民，我們要討伐那些敵人！」
「俄軍在我們的故鄉、卡爾可夫殺戮，這個仇非報不可！」
在他們身上，反而看到了憤怒與堅定的報復決心。
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1. 日月老茶廠
超人氣商品：尚品紅玉紅茶-台茶18號
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地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號
電話：049-2895508 / 049-2895510
營業時間：8:00-17:00
2. Feeling18 - 18度C巧克力工房
超人氣商品：生巧克力
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地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號
電話：049-2984-263
營業時間：10:00-22:00
3. 集香食品
人氣經典商品：集集火車票餅
集集最有名的就是集集線小火車。復古車廂和氣味，充滿懷舊氛圍。這款用火車車票形狀做成的「火車票餅」，融入南投農業特產和火車意象，在車票造型的餅皮內加入集集香蕉、水果、梅子等餡料，外皮香酥、內餡甜而不膩。彷彿在舌尖演繹另一種集集小鎮風情。目前共有由集集至車埕、集集至二水等7種口味，頗受消費者歡迎！
地址：南投縣集集鎮成功路258號
電話：049-2760770
營業時間：假日09:00-18:00、平日09:30-17:30
4. 天子舒芙蕾
人氣經典商品：法國飛雪奶油舒芙蕾
舒芙蕾柔軟細緻，入口即化，深受年輕人歡迎！店內人氣商品「法國飛雪奶油舒芙蕾」，選用奶油界LV等級之稱的法國飛雪金鑽奶油製作。常溫下品嘗，濃郁的乳酪香味彷彿雲朵般從嘴裡散開；若經窯烤後，口感會變得跟餅乾一樣香脆，每一口都散發迷人奶香。店內對將舒芙蕾的造型設計些巧思，結合頂級原料和在地新鮮食材，讓它由小小的杯裝，加大到6.5吋，品嘗美味也能大呼過癮。
地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號
電話：0965-103912
營業時間：假日10:00-19:00、平日 11:00-19:00
5. 久保田烘焙坊
人氣經典商品：咬人貓麵包
位於溪頭旁妖怪村內的「久保田烘焙坊」，是間與眾不同的麵包店。店內「咬人貓麵包」，採用美日現採的新鮮咬人貓葉片，搗成汁液加入麵糰中，再以獨家秘方提味，創造出溪頭人氣商品。咬人貓麵包的出爐時間為早上10:30及下午14:30，出爐前半個小時開始排隊，快出爐前才會發放號碼牌，由此可見其熱銷程度。「咬人貓麵包」外面有一片咬人貓葉，內餡為燻雞起司口味，麵包柔軟又好吃，一個售價30元。店內還有其他KUSO的商品，例如免万炭、塞里涼、狗始糖……等，皆是溪頭必買伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
營業時間：10:00-19:00
6. 微熱山丘SunnyHills
人氣經典商品：土鳳梨酥
台灣名產，最知名的鳳梨酥品牌「微熱山丘」，其發源地就在南投，位於139縣道旁的「微熱山丘三合院店」正是創始店。因其採用南投八卦山種植的土鳳梨，內餡酸甜。鳳梨酥在台灣以冬瓜替代鳳梨入餡已行之有年，微熱山丘卻大膽採用土鳳梨做餡料，還鳳梨酥本色，沒想到意外掀起一股土鳳梨酥熱潮。到微熱山丘品嘗鳳梨酥，除了可免費享用一塊鳳梨酥，店家還貼心附上一杯熱茶，在充滿懷舊氣氛下的三合院民宅中，拋開俗務，盡享一片寧靜。
地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）
電話：049-2292767
營業時間：10:00-18:00
7. 日月潭田園紅茶手工蛋捲
人氣經典商品：紅茶手工蛋捲
日月潭紅茶馳名國際，紅玉、阿薩姆、紅韻、藏芽四大品系，各有特色、韻味十足。近年來紅茶相關加工品在業者創新包裝下，如雨後春筍般在市場熱銷。這款「日月潭田園紅茶手工蛋捲」位於日月潭水社碼頭附近的中興停車場旁，招牌口味為日月潭紅茶蛋捲。每個蛋捲都是現場手工製造，多層次口感，香酥鬆脆，香氣十足。除了招牌紅茶口味，還有芝麻、咖啡和原味等，現場還可試吃，是到日月潭旅遊必買伴手禮之一。
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 38-2號
電話：049-2855538
營業時間：假日09:00-18:30 平日09:30-18:00
8. 久味大姐手工麻糬
人氣經典商品：招牌金條麻糬
南投草屯知名排隊名店非中山街上的「久味大姐手工麻糬」莫屬了！來到現場就能看到店員手工包麻糬，因人數實在太多，還設置自動點餐機。店內超人氣產品「純金金條長條招牌麻糬」，招牌是寫「綜合口味」，但意外的是所謂的「綜合」不是三種個別口味，是一顆就包了三種口味。長條麻糬外面裹上古早味花生磨成的花生粉，裡頭則有熬煮成綿密的萬丹紅豆泥＋芝麻花生內餡，麻糬軟中帶Q不黏牙，難怪每人都是一次3至5盒購買。
地址：南投縣草屯鎮中山街201號
電話：049-2333996
營業時間：05：30-21：00
9. 果丘in
人氣經典商品：白木耳吸凍飲
果丘in位於南投埔里，是台灣少有的「膠質果凍補充包」專賣店。其補充包方便攜帶、即開即飲，精心的吸嘴設計更讓你輕輕一吸，就能嘗到白木耳的Ｑ彈滑順！果丘in採用埔里好水培養的白木耳。每顆都富有膳食纖維及天然的植物膠質，飲用時不只解饞護胃，還更能養顏！口味部分，除了冰糖原味外，還結合南投在地食材，提供如埔里老茶廠紅茶、大坪頂百香果、信義青梅、南投鳳梨以及季節限定的桑椹等多種口味。告別不健康的碳酸飲料，享瘦一下，來包健康的白木耳吸凍飲吧！
地址：南投縣埔里鎮自強路188號
電話：049-2902939
營業時間：10:30-18:00
10. 日香食品廠
推薦商品：冬筍餅
竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
營業時間：8:00-17:00
以上廣告由南投縣政府農業處提供。