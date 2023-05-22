有人說浩克大鬧超商「要是在美國警察早就開槍了」，其實大錯特錯
我們想讓你知道的是
州警大人不斷強調，作為一位好警察，絕對不能低估溝通的重要性。不管是一般人還是罪犯，每一個人都希望有人能夠聆聽並理解自己的感受。當然了，身為警察，你不需要認同罪犯的感受，你甚至不需要在乎，你只需要認真聆聽。就算到了不得不訴諸武力的地步，警察自身也要有所覺悟，警方的工作是執法，而不是懲罰。
針對今天浩克大鬧超商事件，很多台灣人認為，要是在美國，警察早就開槍了。真的是這樣嗎？其實大錯特錯。
我先說，我支持警察，痛恨自由派的「Defund the Police」。但是，若警方做得不對，也必須接受社會公評。我們來聽聽美國警察（也就是州警大人）的說法：
類似事件其實是美國警察日常，州警大人幾乎天天都要處理這樣的事情。遇到這類狀況，州警大人會先觀察對方的精神狀態，如果民眾並未傷人、身上沒有武器，神情還算清醒，州警大人會先和民眾溝通。這點我不得不稱讚州警大人，他身上就是有種值得信賴的特質。不只一般人喜歡跟他聊天，就連被他逮捕的犯人都能在警車上跟他聊到他們從小到大的經歷，然後痛哭流涕。當然，如果溝通無效，而對方有可能威脅到其他人的安全時，州警大人就會想辦法控制民眾的行動，也就是上手銬帶回警車。
看完影片後，州警大人認為浩克坐在超商外的時候，情緒看起來算是冷靜。若是州警大人前往處理，他會先問浩克是否需要幫忙、有沒有受傷、願不願意上警車聊聊天。若是都不願意，他會在浩克舉起雙手時直接上銬。重點是，在沒有正當理由的情況下，警方不能毆打民眾。就算在美國，若警方持警棍連續攻擊未持有武器的民眾，絕對會惹上麻煩，而且很可能會被開除。尤其在影片中，超商浩克被警棍連續毆打的當下，似乎只是坐在地上，並未有挑釁的行為。
州警大人不斷強調，作為一位好警察，絕對不能低估溝通的重要性。不管是一般人還是罪犯，每一個人都希望有人能夠聆聽並理解自己的感受。當然了，身為警察，你不需要認同罪犯的感受，你甚至不需要在乎，你只需要認真聆聽。就算到了不得不訴諸武力的地步，警察自身也要有所覺悟，警方的工作是執法，而不是懲罰。
上個月，轄區學校通報一名疑似精神失常的男子，手持巨大的斧頭坐在校園圍牆外。接到報案後，幾名警察帶上一堆裝備，戒備森嚴呼叫支援準備一同前往。不過，州警大人要他們先別緊張，他自己先去現場評估狀況。抵達現場時，州警大人保持距離，氣定神閒跟拿著斧頭的男子閒聊，不外乎就是「老兄，今天天氣很好啊！」「陽光很溫暖，你在曬太陽嗎？」「天氣這麼好，你想做什麼？有想去的地方嗎？有什麼我能幫你的嗎？」
對方想了想，回說想去隔壁鎮的公園。
州警大人繼續微笑著說：「沒問題，我帶你去。」接著指著斧頭，「對了，你的斧頭很酷，可以讓我瞧瞧嗎？」
這位老兄大方的說：「可以啊！」就把斧頭丟在地上。
州警大人順勢把斧頭收走後，遵守諾言開著警車載他去隔壁鎮的公園。
州警大人認為，警察的態度多少會決定事發狀況的走向。身為警察，你愈鎮定從容，對方也會相對冷靜。當有潛在威脅的嫌犯尚未造成任何人受傷時，其實是警方最好的溝通時機。如果警方自亂陣腳，只會驚慌失措大吼大叫，這種粗暴的態度反而會讓嫌犯覺得被威脅、不受尊重。一旦有了「警察是來找我麻煩」的想法，嫌犯就愈容易被激怒，也愈容易造成一發不可收拾的局面。
當然了，事情不總是如此順利。上星期克萊兒跟波特蘭的一名警察聊天。他用非常戲謔的口吻，聊到自己在值勤時，在街上被毒癮發作的歹徒打到送醫的遭遇。
事情是這樣的：值勤時接獲通報，他前往現場、拿出辣椒噴霧，正準備逮捕人的時候，歹徒不曉得真的會功夫還是因為毒癮發作，突然大喊一聲並伴隨一個花俏的跆拳道姿勢，一掌把警察的催淚瓦斯打飛。警察回過神來，伸手拿了警棍打算制伏這名歹徒，沒想到歹徒動作極快，直接往他身上撲去，把他撞倒在人行道上，接著就開始猛力揮拳。
無力反抗的警察只能對著無線電大喊：「CODE ZERO! CODE ZERO!（代表警方受到攻擊），我倒在人行道上，快被打爆了，快來。」結果無線電傳來：「閉嘴啦！支援馬上就到，你有夠大聲的，我什麼都聽不到。」最後，警察突然覺得腰部槍袋不斷被扯動，他心想：「這可不妙，完了，我今天大概完蛋了。」說時遲那時快，他身上的重量突然消失。還好，前來支援的兩名員警把歹徒一把扯下，上銬送警車。
警察的日常就是這麼驚險刺激。不過，就算這位波特蘭警察當時被打的鼻青臉腫，事後並沒有因為想報復而去毆打歹徒！因為，所有好警察都知道：警察的工作是執法，不是懲罰。懲奸除惡，不在警方的職權範圍；公理正義，完全是法院的責任。
州警夫人FUN英文
There is only one rule for being a good talker - learn to listen.
要學會能言善道，方法只有一個，就是學著傾聽。
——Christopher Morley 克里斯多福．莫利
本文經《州警夫人克萊兒》華盛頓生活授權轉載，原文刊載於此
原標：台版浩克大鬧超商 美國警察的看法
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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韓國文化觀光大展瘋韓流：從舞台到餐桌，盤點那些你不曾體驗的韓國特色！
我們想讓你知道的是
韓國觀光公社於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的台灣人介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活！
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「飛向韓國心發現」2023韓國文化觀光大展，華山文創園區盛大開展！
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