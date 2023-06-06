《歐亞火藥庫的誕生》導讀：南高加索位於三大帝國邊界，如何在強權的夾縫中生存？

文：周雪舫（輔仁大學歷史學系兼任教授）

【導讀】高加索：是邊陲地區，亦是文明交會的所在地

高加索（Caucasus）指位於歐亞交界處、黑海和裏海之間高加索山脈的地區，山以北稱北高加索（North Caucasus），又稱內高加索（Ciscaucasus），今為俄羅斯領土；山以南稱南高加索（South Caucasus），又稱外高加索（Transcaucasia），今為喬治亞（Georgia）、亞美尼亞（Armenia）、亞塞拜然（Azerbaijan）三個國家的所在地。地理位置屬於亞洲，但南高加索人民自認為屬於歐洲。

長期以來以歐洲為中心的歷史敘事，人類歷史似乎只有經歷歐洲現代化發展的軌跡，亦即現代化之後取得不斷進步才有「歷史」，否則停滯不前是沒有「歷史」可言，至多作為邊緣被寫入歷史。隨著後現代主義的衝擊與全球化的影響，改變了以歐洲視野認識人類的歷史。

本書探究南高加索三個國家二十世紀的歷史，此期間幾乎由俄羅斯帝國和其後的蘇聯統治，它們是邊緣地區，然而作者埃提安．佩哈（Étienne Peyrat）並非以俄羅斯或蘇聯的角度談論這段歷史，而是跨越國界的藩籬，告訴讀者這個地區是介於俄羅斯、伊朗和土耳其的南高加索，不能忽略伊朗和土耳其的影響力。位於諸帝國邊界的南高加索，它是地理上的邊界，也是社會和經濟的邊界，邊界的開放與關閉都與三大帝國有關。

挪亞方舟是一般人熟悉的聖經故事，《舊約聖經．創世記八章四節》記載挪亞方舟在洪水退後著陸停留亞拉拉特山（Ararat），位於今土耳其境內，早期為亞美尼亞領域。為人類偷火種的普羅米修斯，被宙斯囚禁在高加索的卡茲別吉山（Kazbegi），今位於喬治亞與俄羅斯的邊界，此受希臘文明的影響。

亞美尼亞早在公元三○一年以基督教為國教，是世界上第一個基督教國家，為「亞美尼亞使徒教會」。公元四○五年由神學家聖梅斯羅普．馬什托茨（Mesrop Mashtots，公元三六二至四四○年）以希臘字母為基礎創造亞美尼亞文字，翻譯聖經與祈禱文。喬治亞在公元三三七年以基督教為國教，在十一世紀時脫離安提阿（Antioch）教會的管轄，獲得自主的權利，屬於東正教會。公元四三○年時模仿希臘字母創立了喬治亞文字。亞塞拜然亦在四世紀時以基督教為國教，七世紀時受阿拉伯統治的影響而改信伊斯蘭遜尼派，十六世紀初受波斯影響改為伊斯蘭什葉派。在五至十世紀的書寫係以古土耳其字母創立的亞塞拜然文字，其後幾經改變，以現行土耳其語字母為基礎所創的新文字成為今日官方語言。

亞美尼亞約於公元前八六○年代到公元前五九○年代建立以凡湖（Lake Van）為中心的凡王國，在亞述文獻中稱烏拉爾圖（Urartu）王國，《舊約聖經．耶利米書五十一章二十七節》中稱亞拉拉特（Ararat）王國。接著是奧龍蒂德（Orontid or Eruandid）王朝，臣屬於波斯第一帝國阿契美尼德帝國（Archaemenid Empire，公元前五五○至公元前三三○），在帝國崩解後才獨立建國，王朝的後裔統治了「大亞美尼亞王國」（公元前三二一至公元四二八），係領土跨越土耳其、喬治亞和伊朗的大國。

喬治亞在公元前十三世紀建立濱臨黑海的科爾基斯（Kolkheti / Colchis）王國，公元前六世紀中葉臣屬於阿契美尼德帝國，至公元一三一年亡國。科爾基斯是希臘神話中阿爾戈（Argoauts）英雄尋找金羊毛的地方，今位於喬治亞西部。亞塞拜然早在羅馬帝國時期屋大維（Augustus，公元前六三至公元九）於巴庫建立軍營，「高加索阿爾巴尼亞人」（此為早期亞塞拜然人的名稱）於公元前四世紀末在此建立「高加索阿爾巴尼亞王國」，受亞美尼亞文化的影響，此王國結束於公元七○五年。在公元前一八九年至公元四二六年期間，亞塞拜然的東南部〔含今納希契凡（Nakhchivan）〕被併入大亞美尼亞王國。

高加索位於歐亞交接處是東西的交會點，亦是基督教與伊斯蘭的交會處。歐亞的帝國向外擴張無論自東而西或由西往東，此處是必經之地，自古以來為兵家爭取的地區，先後受到波斯帝國、羅馬帝國、馬其頓帝國、塞琉古帝國（Seleucid Empire）、阿拉伯帝國、蒙古帝國、伊兒汗國、鄂圖曼帝國以及俄羅斯帝國的統治，南高加索三國真正獨立的時期不長。

俄羅斯早在基輔羅斯時期（八六二至一二四○）受到亞美尼亞和喬治亞的藝術影響，伊賈斯拉夫大公（Iziaslav，一一四六至一一五四）娶喬治亞公主為妻。俄羅斯對南高加索的征服始自彼得大帝（Peter I, the Great，一六八二至一七二五），為的是爭取東西貿易路線的掌控權，在一七二三年至一七二五年短暫統治獲自波斯帝國裏海西岸與南岸的狹長地帶，包含巴庫（今屬亞塞拜然）、拉什特（Resht，今屬伊朗）、阿斯塔拉巴德（Astrabad，今屬喬治亞）。凱薩琳大帝（Catherine II, the Great，一七六二至一七九六）在一七八三年戰勝鄂圖曼帝國而掌控喬治亞，到了亞歷山大一世（Alexander I，一八○一至一八二五）繼位之初兼併之。接下來俄羅斯與波斯的戰爭在一八○六年獲得巴庫，一八二八年占領亞美尼亞的葉里溫（Yerevan）汗國與亞塞拜然的納希契凡汗國。