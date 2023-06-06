《歐亞火藥庫的誕生》導讀：南高加索位於三大帝國邊界，如何在強權的夾縫中生存？
我們想讓你知道的是
本書探究南高加索三個國家二十世紀的歷史，此期間幾乎由俄羅斯帝國和其後的蘇聯統治，它們是邊緣地區，然而作者埃提安．佩哈（Étienne Peyrat）並非以俄羅斯或蘇聯的角度談論這段歷史，而是跨越國界的藩籬，告訴讀者這個地區是介於俄羅斯、伊朗和土耳其的南高加索，不能忽略伊朗和土耳其的影響力。
文：周雪舫（輔仁大學歷史學系兼任教授）
【導讀】高加索：是邊陲地區，亦是文明交會的所在地
高加索（Caucasus）指位於歐亞交界處、黑海和裏海之間高加索山脈的地區，山以北稱北高加索（North Caucasus），又稱內高加索（Ciscaucasus），今為俄羅斯領土；山以南稱南高加索（South Caucasus），又稱外高加索（Transcaucasia），今為喬治亞（Georgia）、亞美尼亞（Armenia）、亞塞拜然（Azerbaijan）三個國家的所在地。地理位置屬於亞洲，但南高加索人民自認為屬於歐洲。
長期以來以歐洲為中心的歷史敘事，人類歷史似乎只有經歷歐洲現代化發展的軌跡，亦即現代化之後取得不斷進步才有「歷史」，否則停滯不前是沒有「歷史」可言，至多作為邊緣被寫入歷史。隨著後現代主義的衝擊與全球化的影響，改變了以歐洲視野認識人類的歷史。
本書探究南高加索三個國家二十世紀的歷史，此期間幾乎由俄羅斯帝國和其後的蘇聯統治，它們是邊緣地區，然而作者埃提安．佩哈（Étienne Peyrat）並非以俄羅斯或蘇聯的角度談論這段歷史，而是跨越國界的藩籬，告訴讀者這個地區是介於俄羅斯、伊朗和土耳其的南高加索，不能忽略伊朗和土耳其的影響力。位於諸帝國邊界的南高加索，它是地理上的邊界，也是社會和經濟的邊界，邊界的開放與關閉都與三大帝國有關。
挪亞方舟是一般人熟悉的聖經故事，《舊約聖經．創世記八章四節》記載挪亞方舟在洪水退後著陸停留亞拉拉特山（Ararat），位於今土耳其境內，早期為亞美尼亞領域。為人類偷火種的普羅米修斯，被宙斯囚禁在高加索的卡茲別吉山（Kazbegi），今位於喬治亞與俄羅斯的邊界，此受希臘文明的影響。
亞美尼亞早在公元三○一年以基督教為國教，是世界上第一個基督教國家，為「亞美尼亞使徒教會」。公元四○五年由神學家聖梅斯羅普．馬什托茨（Mesrop Mashtots，公元三六二至四四○年）以希臘字母為基礎創造亞美尼亞文字，翻譯聖經與祈禱文。喬治亞在公元三三七年以基督教為國教，在十一世紀時脫離安提阿（Antioch）教會的管轄，獲得自主的權利，屬於東正教會。公元四三○年時模仿希臘字母創立了喬治亞文字。亞塞拜然亦在四世紀時以基督教為國教，七世紀時受阿拉伯統治的影響而改信伊斯蘭遜尼派，十六世紀初受波斯影響改為伊斯蘭什葉派。在五至十世紀的書寫係以古土耳其字母創立的亞塞拜然文字，其後幾經改變，以現行土耳其語字母為基礎所創的新文字成為今日官方語言。
亞美尼亞約於公元前八六○年代到公元前五九○年代建立以凡湖（Lake Van）為中心的凡王國，在亞述文獻中稱烏拉爾圖（Urartu）王國，《舊約聖經．耶利米書五十一章二十七節》中稱亞拉拉特（Ararat）王國。接著是奧龍蒂德（Orontid or Eruandid）王朝，臣屬於波斯第一帝國阿契美尼德帝國（Archaemenid Empire，公元前五五○至公元前三三○），在帝國崩解後才獨立建國，王朝的後裔統治了「大亞美尼亞王國」（公元前三二一至公元四二八），係領土跨越土耳其、喬治亞和伊朗的大國。
喬治亞在公元前十三世紀建立濱臨黑海的科爾基斯（Kolkheti / Colchis）王國，公元前六世紀中葉臣屬於阿契美尼德帝國，至公元一三一年亡國。科爾基斯是希臘神話中阿爾戈（Argoauts）英雄尋找金羊毛的地方，今位於喬治亞西部。亞塞拜然早在羅馬帝國時期屋大維（Augustus，公元前六三至公元九）於巴庫建立軍營，「高加索阿爾巴尼亞人」（此為早期亞塞拜然人的名稱）於公元前四世紀末在此建立「高加索阿爾巴尼亞王國」，受亞美尼亞文化的影響，此王國結束於公元七○五年。在公元前一八九年至公元四二六年期間，亞塞拜然的東南部〔含今納希契凡（Nakhchivan）〕被併入大亞美尼亞王國。
高加索位於歐亞交接處是東西的交會點，亦是基督教與伊斯蘭的交會處。歐亞的帝國向外擴張無論自東而西或由西往東，此處是必經之地，自古以來為兵家爭取的地區，先後受到波斯帝國、羅馬帝國、馬其頓帝國、塞琉古帝國（Seleucid Empire）、阿拉伯帝國、蒙古帝國、伊兒汗國、鄂圖曼帝國以及俄羅斯帝國的統治，南高加索三國真正獨立的時期不長。
俄羅斯早在基輔羅斯時期（八六二至一二四○）受到亞美尼亞和喬治亞的藝術影響，伊賈斯拉夫大公（Iziaslav，一一四六至一一五四）娶喬治亞公主為妻。俄羅斯對南高加索的征服始自彼得大帝（Peter I, the Great，一六八二至一七二五），為的是爭取東西貿易路線的掌控權，在一七二三年至一七二五年短暫統治獲自波斯帝國裏海西岸與南岸的狹長地帶，包含巴庫（今屬亞塞拜然）、拉什特（Resht，今屬伊朗）、阿斯塔拉巴德（Astrabad，今屬喬治亞）。凱薩琳大帝（Catherine II, the Great，一七六二至一七九六）在一七八三年戰勝鄂圖曼帝國而掌控喬治亞，到了亞歷山大一世（Alexander I，一八○一至一八二五）繼位之初兼併之。接下來俄羅斯與波斯的戰爭在一八○六年獲得巴庫，一八二八年占領亞美尼亞的葉里溫（Yerevan）汗國與亞塞拜然的納希契凡汗國。
Tags：
「快一點」的成長秘訣：讓NUEIP人事管理實現勞資和諧共舞
我們想讓你知道的是
點點全球成立於2019年，每天為了解決台灣餐飲店業者因人手不足，又要講求速度與品質的消費體驗問題，在全台馬不停蹄地提供從POS系統、線上點餐、數位支付、物流送餐，到行銷導客的一條龍智慧餐飲服務。
點點全球成立於2019年，短短三年，即創下萬家餐飲門市合作，且獲得眾多知名餐飲品牌的支持。
而在點點全球積極為中小餐飲業和小吃店研發創新解方，並展望更多元跨領域服務與海外布局的同時，背後則有專業的NUEIP團隊提供的nuHRM人資系統，為點點全球打理企業內部的所有人事營運。
擺脫呆板的代管計薪，系統串聯自動試算更接地氣
點點全球的人資主管張珺涵指出，過去外包人事薪資給第三方代管公司的過程中，企業內部文化和經營策略往往無法被充分考量，因此，代管公司難以彈性滿足所有員工的需求。每月3號發薪日前，除了需要準備員工名單、出勤記錄、薪資異動資料和請假紀錄等，企業還要負責催促員工提交假勤資料，不僅需要耗費大量精力，還會增加許多時間成本；若發薪後，發現計薪上的疑慮，與代管公司來回溝通的時間，也會進一步加大企業的負擔、影響企業的運作效率。
nuHRM人資管理系統的薪資功能，完美的解決了以上問題。不僅串聯了所有以往需主動提供給外包公司的資料，自動匯出薪資試算結果，還可以快速匯出符合財政部規範的申報媒體檔，讓月底計薪的工作流程能一條龍完成。張珺涵高興的分享：「現在，平均不到一分鐘就可以算完一個人的薪水，且多虧NUEIP獨特的關卡計薪方式，只需要跟著流程一步一步檢查，員工越多越能顯現此功能帶來的輕鬆高效，遠遠超乎我的預期。」
從制度控管到人情考量，NUEIP助打造和諧勞資關係
點點全球的團隊擁有不怕失敗、勇於創新的精神，如此彈性開放的文化也貫徹在公司制度實行上，張珺涵形容自己是雇主與員工之間的橋樑，企業為了維護內部秩序、確保員工的權益與義務，制定企業規章制度，以有效管理人力資源；然而，在實際執行時，也需要具備一定的靈活程度，才能促進勞資雙方的良好關係，達成雙贏目標。
因此，點點全球選擇了能協助實踐彈性文化的NUEIP nuHRM人資系統，利用系統設置「請假申請時間」與「最低請假時數門檻」便是最好的例子，雖其目的是為了更妥當控管人員，但有時員工發生特殊情況，以致無法符合現有制度時，企業可針對個案通融放行，此時，系統功能也可以彈性各別自行調整設定，並且自動串聯至每月薪資計算。張珺涵說道：「制度是死的，而人是活的；我們不需要一個將制度綁死的系統，而是一個既有控管制度、又有彈性調整空間的、為『人』考量的好系統，NUEIP就是這樣收放自如的系統，它讓我們建立了更互信互賴的勞資關係。」
重複的人事作業都交給舉一反三的智慧系統
近年來，點點全球快速拓展業務，伴隨著員工的增加，NUEIP系統所帶來的工作效率提升成效也越顯著。「NUEIP是我見過使用起來能最簡單無腦的系統！」張珺涵笑著說：「像是將新進員工加入系統時，只需要建立員工帳號、填寫基本資料、啟用帳號，三個步驟即可設置完畢，加上NUEIP的介面非常清楚明瞭，加速了整個建置的順暢度。」企業應用數位轉型工具，旨為節省重複的行政作業，NUEIP在協助企業導入系統時，已先將所有考勤、假期、加班、簽核等相關規則，依照公司人事規章設定完成，因此只需要為新進員工套用規則，即可快速完成新進員工的系統設置工作。
帶著讓餐飲業者「Work Easy」、消費者「Eat Happy」的經營理念，點點全球目前正積極培育強力的研發人才，進攻跨領域的數位技術服務；並借助彈性易操作的NUEIP企業管理平台，迅速解決企業內部的人事工作、提高企業營運效率；同時，亦增進了勞資雙方之間的信賴感，使團隊更有凝聚力，為企業齊心打拼。
本文章內容由「人易科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。