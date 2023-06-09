七族群失眠不能吃安眠藥，醫列常見錯誤用藥方式與替代方案
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謝懷德醫師指出，臨床上常遇到患者錯誤用藥方法，像是服藥後沒有立刻睡著就自行增加藥量、將佐沛眠誤用於情緒煩躁等非適應症用途，或是喝酒配藥等情形。這些錯誤用藥方法，很容易導致藥物過量使用、藥物依賴性與耐受性的產生。事實上，臨床上治療失眠，安眠藥也非唯一的治療方式。
失眠可謂是現代人常見的文明病，睡眠障礙往往讓人夜裡難以入眠、白天沒精神，造成身體不適與生活困擾。不過，若用安眠藥做輔助，可能又會擔心上癮、沒辦法停藥。為此，衛福部食藥署邀請衛生福利部澎湖醫院精神科醫師謝懷德醫師，與民眾分享常見的安眠藥「佐沛眠」與失眠的相關知識。
「佐沛眠」安眠藥會上癮嗎？ 成人每日劑量該服用多少？
謝懷德醫師表示，佐沛眠（Zolpidem）是一種具有鎮靜安眠效果的「非苯二氮平類藥物」，主要作用為抑制腦部的清醒中樞，使人較為容易且快速入睡。佐沛眠的安全性高，是臨床上治療失眠的常用藥物。目前臨床治療指引與食藥署的建議劑量為每日男性5-10毫克、女性5毫克的錠劑，或男性6.25-12.5毫克、女性6.25毫克的長效錠劑，且不宜超過建議劑量。
謝懷德醫師強調，若能依照醫囑，在正確時間、使用正確劑量的佐沛眠，較不容易產生藥物依賴。但須留意佐沛眠鎮靜安眠藥主要是用於治療短期失眠，一般來說，不建議長期使用，且應該儘量縮短治療期，不可超過四週，包括減量期在內。
佐沛眠不能這樣吃！醫列常見錯誤用藥方式
謝懷德醫師指出，臨床上常遇到患者錯誤用藥方法，像是服藥後沒有立刻睡著就自行增加藥量、將佐沛眠誤用於情緒煩躁等非適應症用途，或是喝酒配藥等情形。這些錯誤用藥方法，很容易導致藥物過量使用、藥物依賴性與耐受性的產生。
事實上臨床上治療失眠，安眠藥並非唯一的治療方式。謝懷德醫師表示，造成失眠的原因很多，例如：膀胱過動、睡眠呼吸中止症等問題，造成睡眠干擾或中斷而導致失眠。因此，醫師在治療失眠時，需同時瞭解與治療導致失眠的原因，才是根本解決之道。
此外，由於人體代謝佐沛眠需要一段時間，因此服藥後需預留7-8小時的睡眠時間，若預留睡眠時間過短，藥物尚未代謝完畢，可能在起床後影響到身體正常活動的能力及大腦反應速度，導致增加跌倒、車禍等風險。因此，若是短時間的午覺，或是半夜睡眠中斷時，不宜再使用原劑量的佐沛眠幫助入睡。
謝懷德醫師提醒，嚴重肝功能不佳、重症肌無力、睡眠呼吸中止症患者應避免使用佐沛眠，另外若曾有夢遊、在睡夢中駕駛或未完全清醒就從事其他活動者，也不應使用佐沛眠，避免發生危險。食藥署也提醒，若為孕婦、哺乳婦，使用憂鬱症藥物或抗組織胺等藥物者，需先與醫師討論再遵循醫囑使用，並隨時與醫師討論用藥狀況。
睡眠「認知治療」找出失眠原因 五療程配合遠離失眠困擾
謝懷德醫師指出，目前失眠症的治療指引中，首先會建議原發性失眠症患者先進行非藥物的「睡眠認知行為治療」，找到引發失眠的內在與外在原因，並透過睡眠衛教、調整睡眠環境、放鬆訓練、記錄睡眠日記等方法，改變對睡眠的認知、養成良好的生活習慣與建立良好的環境來改善睡眠問題。
研究發現，睡眠認知行為治療的效果會比單用藥物治療有效，而且效果可以延續更久，並養成良好睡眠習慣。助眠藥物則建議用於第二線治療，當失眠問題持續無法改善時再使用。
食藥署叮嚀，當有失眠問題時，應就醫尋求專業治療，若醫師開立佐沛眠等助眠藥物時，務必遵照醫囑的劑量與建議時間使用，才能避免產生藥物依賴、過量使用藥物等情形，以確保自身健康與安全。
參考資料
本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此
原標：7族群失眠不能吃安眠藥！ 醫曝替代方案：從「這些事」改善也能助眠
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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南投10大農遊體驗──上篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。