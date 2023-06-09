七族群失眠不能吃安眠藥，醫列常見錯誤用藥方式與替代方案

失眠可謂是現代人常見的文明病，睡眠障礙往往讓人夜裡難以入眠、白天沒精神，造成身體不適與生活困擾。不過，若用安眠藥做輔助，可能又會擔心上癮、沒辦法停藥。為此，衛福部食藥署邀請衛生福利部澎湖醫院精神科醫師謝懷德醫師，與民眾分享常見的安眠藥「佐沛眠」與失眠的相關知識。

「佐沛眠」安眠藥會上癮嗎？ 成人每日劑量該服用多少？

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謝懷德醫師表示，佐沛眠（Zolpidem）是一種具有鎮靜安眠效果的「非苯二氮平類藥物」，主要作用為抑制腦部的清醒中樞，使人較為容易且快速入睡。佐沛眠的安全性高，是臨床上治療失眠的常用藥物。目前臨床治療指引與食藥署的建議劑量為每日男性5-10毫克、女性5毫克的錠劑，或男性6.25-12.5毫克、女性6.25毫克的長效錠劑，且不宜超過建議劑量。

謝懷德醫師強調，若能依照醫囑，在正確時間、使用正確劑量的佐沛眠，較不容易產生藥物依賴。但須留意佐沛眠鎮靜安眠藥主要是用於治療短期失眠，一般來說，不建議長期使用，且應該儘量縮短治療期，不可超過四週，包括減量期在內。

佐沛眠不能這樣吃！醫列常見錯誤用藥方式

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謝懷德醫師指出，臨床上常遇到患者錯誤用藥方法，像是服藥後沒有立刻睡著就自行增加藥量、將佐沛眠誤用於情緒煩躁等非適應症用途，或是喝酒配藥等情形。這些錯誤用藥方法，很容易導致藥物過量使用、藥物依賴性與耐受性的產生。

事實上臨床上治療失眠，安眠藥並非唯一的治療方式。謝懷德醫師表示，造成失眠的原因很多，例如：膀胱過動、睡眠呼吸中止症等問題，造成睡眠干擾或中斷而導致失眠。因此，醫師在治療失眠時，需同時瞭解與治療導致失眠的原因，才是根本解決之道。

此外，由於人體代謝佐沛眠需要一段時間，因此服藥後需預留7-8小時的睡眠時間，若預留睡眠時間過短，藥物尚未代謝完畢，可能在起床後影響到身體正常活動的能力及大腦反應速度，導致增加跌倒、車禍等風險。因此，若是短時間的午覺，或是半夜睡眠中斷時，不宜再使用原劑量的佐沛眠幫助入睡。

謝懷德醫師提醒，嚴重肝功能不佳、重症肌無力、睡眠呼吸中止症患者應避免使用佐沛眠，另外若曾有夢遊、在睡夢中駕駛或未完全清醒就從事其他活動者，也不應使用佐沛眠，避免發生危險。食藥署也提醒，若為孕婦、哺乳婦，使用憂鬱症藥物或抗組織胺等藥物者，需先與醫師討論再遵循醫囑使用，並隨時與醫師討論用藥狀況。

睡眠「認知治療」找出失眠原因 五療程配合遠離失眠困擾

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謝懷德醫師指出，目前失眠症的治療指引中，首先會建議原發性失眠症患者先進行非藥物的「睡眠認知行為治療」，找到引發失眠的內在與外在原因，並透過睡眠衛教、調整睡眠環境、放鬆訓練、記錄睡眠日記等方法，改變對睡眠的認知、養成良好的生活習慣與建立良好的環境來改善睡眠問題。

研究發現，睡眠認知行為治療的效果會比單用藥物治療有效，而且效果可以延續更久，並養成良好睡眠習慣。助眠藥物則建議用於第二線治療，當失眠問題持續無法改善時再使用。

食藥署叮嚀，當有失眠問題時，應就醫尋求專業治療，若醫師開立佐沛眠等助眠藥物時，務必遵照醫囑的劑量與建議時間使用，才能避免產生藥物依賴、過量使用藥物等情形，以確保自身健康與安全。

參考資料

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

原標：7族群失眠不能吃安眠藥！ 醫曝替代方案：從「這些事」改善也能助眠

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九