小泉八雲《幽冥》：「皓齒蛾眉，命曰伐性之斧」，這句話該如何解釋？
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小泉八雲透過西方人的視角，以獨到的觀察力將日本文化中幽微隱密的部分抽絲剝繭，成為日後人稱妖怪文學的濫觴。也有人說在小泉八雲筆下的民俗傳說恰如日本版的《聊齋》，以玄怪的包裝訴說人性真實面。而在《幽冥》一書中，小泉八雲便以十四篇充滿怪誕奇想的短文，揭露日本人內心深層最為陰暗、恐懼、甚至是自私的那一面。
文：小泉八雲（Lafcadio Hearn）
〈蠶〉
一
我被日文的「蛾眉」一詞搞糊塗了，這詞是從中文俗諺「皓齒蛾眉，命曰伐性之斧」而來，於是我問了養蠶的友人新美，這句話該如何解釋。
「難道你沒見過蠶蛾？」他解釋道。「蠶蛾的眉毛相當美麗。」
「眉毛？」我驚訝地問。
「好吧，隨便你怎麼說，」新美答道，「詩人是這麼稱呼沒錯……等等，我給你看樣東西。」
他離開客房，再回來時手中拿著一把白色紙扇，上頭有一隻猶如熟睡般歇息的蠶蛾。
「我們總會留幾隻用來育種，」他說，「這隻剛破蛹而出，當然還不會飛。蠶蛾都不會飛……你看看牠的眉毛。」
我看著牠，望著牠極短的觸角，宛如羽毛，在猶如點綴著寶石的雙眼及天鵝絨般的頭上呈現弧形，的確很像一雙美麗的眉毛。
新美接著帶我去看他所養的蠶。
新美的住處旁種了許多桑樹，許多民家都會養蠶，大多是由女性及孩童照料及餵食。蠶生活在以細木架高三尺左右的方型大托盤中。看見數百條毛毛蟲在托盤中一起進食的景象，同時聽見牠們吃著桑葉時發出的輕微聲響，感覺相當奇妙。蠶隨著時間漸趨成熟，更需要近乎全心的照料。
每隔一小段時間，養蠶師父就得逐一巡視托盤，拿起最豐滿的那隻，以拇指和食指輕撫，判斷哪一隻正準備結繭。牠們會被移至蓋住的箱中，以便吐絲成蛹。其中只有幾隻能安然蛻變成蛾，也就是挑選過的種蛾。蠶蛾有美麗的翅膀，但無法飛舞。牠們有嘴，但無法吃食。牠們只能交配、產卵，而後死去。這個物種數千年來一直被人類妥善照料，因而無法獨立生活。
當新美和他弟弟細心解釋這個產業的培育方法時，繚繞在我心頭的，卻是這個進化論的一課。他們告訴我有關不同品種的蠶，和無法被豢養的野生蠶的有趣知識――蠶是為了化蛾振翅，才吐出那亮麗的絲。我怕自己表現得不像是對這話題有興趣，因此我一邊聆聽，一邊沉思。
二
首先，我發現自己正思考著法朗士他那美好的幻想。法朗士認為，如果他是造物主，他會把人的年少時期放在生命末了，而非開端，並且讓人類經歷三階段成長，有點類似蛾的變態模式。這種想像在本質上幾乎等同於一種最古老教理的精緻變體，常見於宗教中所有的高等形式。
西方信仰特別教導世人，人在生時正如貪婪又無助的幼蟲階段，而死亡則宛如化做蠶蛹，人應當飛向那道永恆的光亮。這些信仰告訴我們，人在肉身感官尙存之時，應將軀體視為不過是某種蠕蟲，接著成蛹；這些信仰認為，人在壽終之際能否破蛹展翅，端視我們此生在世的為人。這些信仰也說，人無須自尋煩惱，擔心破繭無法蛻變成美麗的飛蛾――缺乏可見的實證並不代表什麼，因為人的眼界不過是如同蠕蟲般的矇瞍。我們的眼界只進化了一半。畢竟我們的視網膜不是有其視覺限制，看不見可見光譜以上及以下的顏色嗎？
但受到如此完美賜福的人類，會怎麼演化呢？從進化論的觀點來看，這個問題相當有趣；蠶被豢養不過數千年，我可從牠們的歷史中找到明顯答案。這麼說吧，想想我們若受眾神庇佑數百萬年後會有什麼結果。我指的是那些許願者若是事事皆能心想事成，最終會有什麼後果。
那些蠶擁有牠們所有的所需，甚至更多。牠們要的雖然簡單，卻也是人類生存的基本要素――食物、居所、溫暖、安全及撫慰。我們無止盡的社會困頓主要便來自缺乏這些需求。世人最大的夢想，就是希望無須付出痛苦代價即可得到生活所需；而這些蠶兒的狀況，正是我們想像中的樂土的小小體現。（我並未顧及大多數的蠶兒注定要受苦、且再度死去的事實；因為我談的是樂土，而非消逝的靈魂。我說的是那些被選出的蠶，那些注定要得到救贖和重生的蠶。）也許牠們的感官非常遲鈍，肯定不擅長向天禱告。但如果牠們能祈求些什麼，肯定不會再多過從那位餵蠶小哥得來的餵食照料。
小哥就是牠們的神――即便牠們只能用最模糊的感官察覺他的存在，但這已足以讓他成為牠們所需的神。你我痴愚地以為自己夠幸運，能依照我們複雜的需求，得到相等的回報。我們的禱念不就是期望你我的欲望能得到類似的關注嗎？世人聲稱「神聖之愛的必要」，不就等於不由自主地坦言，你我希望能像那些蠶兒一樣，藉由神助，安然地過日子嗎？
但上蒼若是眞的滿足我們的心願，我們現在就能提出新的證明，證明偉大的進化法則遠勝於眾神――也就是所謂的「退化」。
退化的早期階段，顯現出來便是我們無法自理，接著我們會開始失去高階感官的能力，之後大腦會萎縮得如同針頭，人身僅剩垂軟皮囊，成了一只盲目的胃袋。這就是我們慵懶地渴求那神聖之愛的後果。渴求能在永恆的安詳中得到永續的極樂，或許只是死神及惡神的詭計。
唯有從困頓和苦痛中，才能生出能感覺、思考的生命，唯有和宇宙業力永無止盡地對抗，才能生出這般結果，而且一直如此。而萬物運行的法則不容妥協。不論何種感官一旦不識痛覺，只要機能不再忍受痛覺刺激，它就不復存在。就讓痛苦到此為止，而且生命必須回歸虛無，首先要進入原生質的不定形狀態，而後化為塵土。
佛教以其宏偉的方式，形成了進化的理論；它理性地宣告西方極樂不過是經過苦痛後發展出的較高境界，並且教導世人即使在極樂世界，只要不再精進，便會開始墮落。同樣地，佛教也認為，在超人世界裡所受的苦痛，總會隨享樂而增加（從科學觀點來說，這種教誨有點小錯誤，因為我們知道，更高階的進化必然伴隨有更多的痛苦）。而在《正法念處經》中，在「欲界」裡死亡的苦痛，甚至強烈到各層地獄之苦的總和不過是其十六分之一。
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