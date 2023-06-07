《讓媒體搶著報導你》：「當品牌的臉」這種負責任的態度，正是記者對企業創辦人的期待
我們想讓你知道的是
作者為熟知媒體生態的前BBC資深記者，本書提供個人、企業、公關、行銷一條捷徑，從和記者打交道、合作、撰寫吸睛企業故事到不停被轉發，運用書中的技巧和工具，就能有效博取版面、增加人氣。
文：菲麗希緹．寇伊（Felicity Cowie）
為企業創辦人量身打造的媒體關係速成班
這本書是專為企業創辦人量身打造的媒體關係速成班，趁你還沒有聯絡記者或投資媒體關係之前，先深入探索你們公司的機會和風險，懂得趨吉避凶。讀完這本自然有一些工作可以派給別人去做，但這個部分的內容，主要探討企業創辦人跟媒體的應對，讓你清楚自己的角色。
說白了，記者對你的期待，就只是你。記者（以及你的客戶和投資人）都希望企業有一張「臉」，我所謂的「臉」，就是負責人。
「當品牌的臉」，有些企業創辦人會覺得有趣。但大多數會感到焦慮，因為要公開負責，為企業扛起責任。然而這種負責任的態度，正是記者對創辦人的期待。
建立個人形象，在社群媒體拋頭露面，不斷跟記者打交道，對大多數企業創辦人來說，有一點可怕。聽我說，如果這不是你的行事作風，想到要「當品牌的臉」，就令你毛骨悚然，真的沒必要逼自己去做。反之，如果這符合你的作風，放手去做吧！
無論你性格內向或外向，你都必須做到一件事。為了搏取媒體版面，一定要當那個為企業負責到底的人。假設公司發布新聞稿，絕對要引用你說的話。假設公司邀請記者來採訪，記者絕對要見得到你。假設公司有豐功偉業或大難臨頭，第一個站出來說話的人絕對要是你。如果你想要搏得最多的媒體版面，千萬不要派別人去做。
因為你是面對記者的人，你必須閱讀這本書，預知你可能會面臨的情況。你還要掌握公司給記者的提案，以及提案背後的原因。你必須事先做好準備，認真的練習，當記者提問時，你才知道怎麼回答。
每次採訪前，有三件事值得準備：
1.把新聞稿當成採訪的藍圖
採訪前（現場直播除外），確認記者手上有沒有新聞稿。如果記者沒有帶，立刻準備一份。
新聞稿不只是引發興趣的誘餌，還是你搏取報導的工具。採訪前，你務必熟讀新聞稿。盡量背起來，尤其是你說過的話。善用新聞稿，以免採訪到最後脫稿演出。記者經常搞不清楚狀況，有一些成見這時候要靠你自己導正。
我舉個例子，長期以來英國醫院缺護理師，於是記者就以為，這是因為大家不想當護理師。事實上護理課程最熱門了，護理師短缺的問題並沒有那麼簡單。我甚至準備了圖表，現場向記者說明護理課程依舊熱門，否則我再怎麼費盡脣舌，他們似乎左耳進右耳出。別怕重複新聞稿的內容，這麼做可以幫助記者明瞭。你要協助記者掌握整個新聞標題，以及關鍵的資料和重點。既然你是專家，你不來說真相，誰來呢？新聞稿引述過的話不妨再三重複，把採訪導向你樂意公開的內容。千萬別以為記者都記得，或者都讀過了。隨時引述你說過的話，大肆闡述一番。
盡量多提供一些資訊，但你闡述的細節必須是新聞稿本來就有的內容。
2.凡是你不想說的話，都要事先準備和練習
備妥「關鍵台詞」，到時候派上用場。翻到第一章和「企業簡介生成器」，看一看企業簡介，想必會揪出矛盾和模糊的地方。但你不可能等到一切完美了再說，因為根本沒有那一天。你必須做的事，其實是持續檢視你的公司，清楚「故事的漏洞」，帶著這份察覺，看待你的新聞稿。你可能早就知道產業的爭議，以及公司的大難關，這些都要放在心上。
哪些會變成「尷尬的」提問呢？列出來。想一想，記者可能會丟出哪一些難答的問題，麻煩其他團隊成員集思廣益，列出他們心中擔憂的問題。現在一起面對這些問題。你會怎麼回答？寫下你對每個問題的想法，試著去改寫，拿捏好平衡，一來給出合理的答案，二來不要曝露弱點。徵詢你的團隊，確認你的答案是否恰當。雖然你不可能回答「無可奉告」，但你沒事就可以把關鍵台詞搬出來用，接著對記者說，「這是我目前想得到最好的答案了」。
一旦有危機發生，記者會問，「為什麼會發生這種事？」你必須給記者一個交代。危機發生後幾分鐘（甚至幾小時），企業可以說：「我們不清楚原因，還在調查當中。我們先確認人員安全，再來為顧客研擬臨時解決方案。」時間一分一秒過去，記者會持續追問。如果企業再不詳細回答，就會引發疑慮。
我還記得二Ｏ二Ｏ年，我在BBC電台報導索厄姆（Soham）謀殺案，當時警方真會應付記者。早上我們跟警方要資料，警方回覆我們，下午兩點召開記者會，這樣子，早上的新聞快報就有內容了。我們告知觀眾，下午兩點會有資訊公布。這樣可以爭取時間，一來警方可以辦正事，二來他們的傳播人員可以做好預備。我覺得這個策略非常好，尊重民眾和媒體對於謀殺案的興趣，對警方也有好處，一是呼籲大家關注資訊，二是有能力引導傳播方向。當企業面臨危機我也會這樣建議。只分享你計畫中的資訊。如果你還沒有準備好，先為自己爭取時間，告知記者何時會公布細節。
把關鍵台詞存起來，很可能會連用好多年！每一個產業都有長期存在的難關，沒有人可以回答，甚至有一些錯誤的訊息一直在記者以及民間流傳，例如我提過的護理師短缺。關鍵台詞可以為你爭取時間，維持你一貫的回應。說實在的，記者聽到最後都煩了！這不就達成你的期望了嗎？要是口無遮攔，大家會說你煽風點火。這下子，每逢你們產業的問題，就算跟你們公司無關，也會跟你糾纏不休。因為記者覺得，你最有可能聊一些老掉牙的話題。除非你想成為那種人，否則別煽風點火啊！反之，你只要宣揚你想談論的話題。
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南投農業──農業再生成果
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921後，南投許多農村進行觀光轉型，投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等，南投縣政府亦積極投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。經過數年經營，南投農業再生成果亮眼，其中部分社區的環境綠美化成果，更獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
南投縣為台灣「觀光首都」，擁有全國最豐富的山林旅遊資源。但如同其他非都會區，南投縣亦面臨人口老化、青年外流問題。近年南投縣政府戮力投入農村再生工作，協助社區，推動高齡友善農村，讓社區長者可以受到照顧，健康共老。在青年返鄉部分，鼓勵在地青年投入農村發展，培訓青年參與社區事務、農村產業、社區環境營造、社區行銷宣傳等，成效斐然。
921之後，南投居多農村進行觀光轉型，除保留原有農業生產外，亦投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等。20餘年過去了，部分農村已呈現老、破、舊狀況，有鑑於此，南投縣政府積極的投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。在環境方面，以生活聚落為核心，透過僱工購料等方式，居民共同參與打造具在地特色的生活環境；在產業方面，輔導農村產業從傳統、小規模之初級產業，逐漸朝向優質化之生產經營，並結合社區在地資源進行加值發展與行銷，推動精緻且多元的特色產業；在生態面，輔導發展綠色旅遊及農村體驗等遊程，推廣生態多樣化之價值。
經過數年經營，南投農業再生成果，成績亮眼，頗受好評。其中水里鄉頂崁社區、草屯鎮平林社區及埔里鎮南村社區的環境綠美化成果，獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
以下分享南投農業再生、產業活化標竿案例，以饗讀者：
1. 水里鄉頂崁社區──陶器商品化研習計畫
緣起：
隨著時代變遷，古早陶器器皿以逐漸被塑膠製品所取代，水里陶瓷產業如今已不復早期鼎盛時期的榮景，目前本社區只剩「水里蛇窯」、「沐陶窯」及「力陶莊」等三家從事陶器有關的產業。為了發揚社區傳統產業精神，特辦理「陶瓷商品化研習」，精選對陶藝有技術的民眾參與，聘請專業講師來指導。一方面學習更進階的製陶技術，一方面可以設計開發社區商品，增加社區產值。
執行與效益：
為了產出社區陶藝產品，安排48小時的陶器模具相關課程，從陶器模具基本概念、實務操作、製作模具分片、母模以及後續的注漿成型技巧。最後完成了多款的夢風鈴及陶杯，配合上包裝盒後，即是專屬於頂崁社區的陶器商品。
2. 草屯鎮平林社區──社區植物染商品化計畫
緣起：
平林社區因參加南投縣「社區發展工作評鑑」，連3年獲獎，有很多社區或其他團體前來參訪，平林社區需要有更豐富的參訪行程，以及研發出能讓訪客DIY體驗的產品，以增加社區收入。故社區自106年開始利用社區內的花草資源，培訓植物染培力課程，希望藉由此次建立藍染模組商品化計畫，創造營收之餘，還能將平林之美，傳遞予更多遊客。
執行與效益：
本次計畫的研習課程，除了可以將植物染、敲拓染及花葉印染技術運用在DIY體驗上，而植物染商品化則產出了茶席桌布、門簾、絲巾及包裝提袋等商品。平林社區LOGO網版印刷則共產出了8個樣式的LOGO，2款的葡萄、荔枝娃娃，使用在帆布袋的圖騰印刷成效良好。
3. 鹿谷鄉竹林社區──來小半天玩大半天農情體驗活動
緣起：
竹林社區具備得天獨厚的自然資源，除了是台灣孟宗竹及杉林溪烏龍茶的發源地，還擁有全台最大的銀杏造林，與合法特色民宿20家。社區欲推廣二日深度體驗遊程，除了可刺激地方觀光產業，亦可提高住房率，推廣綠色旅遊。竹林社區近年致力於開發竹產業精緻化，開發DIY模具及各種體驗型商品，冀望透過辦理體驗活動，推廣在地竹產業，並促進農村循環經濟。
執行與效益：
竹林社區自108年度開始辦理「來小半天玩大半天」活動，成功吸引許多遊客來此賞秋櫻、品茗茶，110年度活動更加廣大辦理為二日的活動，除了搭配夜櫻燈光秀、辦理茶席音樂會之外，還規劃生態及產業導覽路線之行程活動，讓來參與的遊客能夠有更多不同的體驗。
4. 國姓鄉石門社區──在地特色餐研習計畫
緣起：
石門社區目前有提供午餐及晚餐供長者用餐。為了顧及長輩吃的健康，社區志工絞盡腦汁做出營養美味的餐食，但因志工並非專業人員，故需要專業老師教導如何烹煮少油少鹽、健康美味的餐食。另外，因常有其他社區來石門參訪並用餐，「參訪用餐」是石門社區的收入來源之一，故希望老師可以教導利用在地食材研發專屬石門社區的特色料理。
執行與效益：
本計畫課程聘請二位專業老師，共計安排45小時課程，餐點的研發以石門社區小農在地生產食材為主，因此間接增加小農收益。菜色部分，大多利用社區小農所栽植的蔬果，如南瓜、香菇、咖啡、生薑、洛神花、竹筍、鮮菇、番茄、橄欖、梅子、苦茶油等等在地生產的蔬果，研發出一桌3,500元、4,500元、5,500元不等的風味餐，讓遊客可以來體驗「食在石門」的美食饗宴。
5. 中寮鄉和興社區──原生種植物調查解說訓練計畫
緣起：
和興村位處中寮鄉東側，全村地形丘陵連綿，地形變化多元，有數十個大小山巒和小谷地羅布其間，因此有許多天然生態資源。921之後，社區居民希望發展有機觀光文化農場，因此結合河川整治及綠化工程，闢建「原生種植物公園」，希望把園區變成一個具教育特色公園，故冀望透過此計畫，訓練社區居民認識植物及多樣的生態，未來遊客來參訪時，可以導覽解說，推動農村再生，增加農民經濟收入。
執行與效益：
本計畫原安排36小時生態相關課程，因受新冠肺炎三級警戒影響而延後上課日期，並將時數縮短為16小時，課程內容精簡為龍興原生種植物公園的原生植物辨識解說、社區蝴蝶辨識及解說（鳳蝶、粉蝶科、蛺蝶、灰蝶及弄蝶科）、原生植物園區及社區景點綜合解說演練。課程雖然精簡，內容卻十分充實，透過課程學員對於基本的植物辨識及公園內的原生種植物都有更深入的瞭解，透過講解練習與考試，居多學員已獲得講解員的資格，成效良好！
以上廣告由南投縣政府農業處提供。