《讓媒體搶著報導你》：「當品牌的臉」這種負責任的態度，正是記者對企業創辦人的期待

文：菲麗希緹．寇伊（Felicity Cowie）

為企業創辦人量身打造的媒體關係速成班

這本書是專為企業創辦人量身打造的媒體關係速成班，趁你還沒有聯絡記者或投資媒體關係之前，先深入探索你們公司的機會和風險，懂得趨吉避凶。讀完這本自然有一些工作可以派給別人去做，但這個部分的內容，主要探討企業創辦人跟媒體的應對，讓你清楚自己的角色。

說白了，記者對你的期待，就只是你。記者（以及你的客戶和投資人）都希望企業有一張「臉」，我所謂的「臉」，就是負責人。

「當品牌的臉」，有些企業創辦人會覺得有趣。但大多數會感到焦慮，因為要公開負責，為企業扛起責任。然而這種負責任的態度，正是記者對創辦人的期待。

建立個人形象，在社群媒體拋頭露面，不斷跟記者打交道，對大多數企業創辦人來說，有一點可怕。聽我說，如果這不是你的行事作風，想到要「當品牌的臉」，就令你毛骨悚然，真的沒必要逼自己去做。反之，如果這符合你的作風，放手去做吧！

無論你性格內向或外向，你都必須做到一件事。為了搏取媒體版面，一定要當那個為企業負責到底的人。假設公司發布新聞稿，絕對要引用你說的話。假設公司邀請記者來採訪，記者絕對要見得到你。假設公司有豐功偉業或大難臨頭，第一個站出來說話的人絕對要是你。如果你想要搏得最多的媒體版面，千萬不要派別人去做。

因為你是面對記者的人，你必須閱讀這本書，預知你可能會面臨的情況。你還要掌握公司給記者的提案，以及提案背後的原因。你必須事先做好準備，認真的練習，當記者提問時，你才知道怎麼回答。

每次採訪前，有三件事值得準備：

1.把新聞稿當成採訪的藍圖

採訪前（現場直播除外），確認記者手上有沒有新聞稿。如果記者沒有帶，立刻準備一份。

新聞稿不只是引發興趣的誘餌，還是你搏取報導的工具。採訪前，你務必熟讀新聞稿。盡量背起來，尤其是你說過的話。善用新聞稿，以免採訪到最後脫稿演出。記者經常搞不清楚狀況，有一些成見這時候要靠你自己導正。

我舉個例子，長期以來英國醫院缺護理師，於是記者就以為，這是因為大家不想當護理師。事實上護理課程最熱門了，護理師短缺的問題並沒有那麼簡單。我甚至準備了圖表，現場向記者說明護理課程依舊熱門，否則我再怎麼費盡脣舌，他們似乎左耳進右耳出。別怕重複新聞稿的內容，這麼做可以幫助記者明瞭。你要協助記者掌握整個新聞標題，以及關鍵的資料和重點。既然你是專家，你不來說真相，誰來呢？新聞稿引述過的話不妨再三重複，把採訪導向你樂意公開的內容。千萬別以為記者都記得，或者都讀過了。隨時引述你說過的話，大肆闡述一番。

盡量多提供一些資訊，但你闡述的細節必須是新聞稿本來就有的內容。

2.凡是你不想說的話，都要事先準備和練習

備妥「關鍵台詞」，到時候派上用場。翻到第一章和「企業簡介生成器」，看一看企業簡介，想必會揪出矛盾和模糊的地方。但你不可能等到一切完美了再說，因為根本沒有那一天。你必須做的事，其實是持續檢視你的公司，清楚「故事的漏洞」，帶著這份察覺，看待你的新聞稿。你可能早就知道產業的爭議，以及公司的大難關，這些都要放在心上。

哪些會變成「尷尬的」提問呢？列出來。想一想，記者可能會丟出哪一些難答的問題，麻煩其他團隊成員集思廣益，列出他們心中擔憂的問題。現在一起面對這些問題。你會怎麼回答？寫下你對每個問題的想法，試著去改寫，拿捏好平衡，一來給出合理的答案，二來不要曝露弱點。徵詢你的團隊，確認你的答案是否恰當。雖然你不可能回答「無可奉告」，但你沒事就可以把關鍵台詞搬出來用，接著對記者說，「這是我目前想得到最好的答案了」。

一旦有危機發生，記者會問，「為什麼會發生這種事？」你必須給記者一個交代。危機發生後幾分鐘（甚至幾小時），企業可以說：「我們不清楚原因，還在調查當中。我們先確認人員安全，再來為顧客研擬臨時解決方案。」時間一分一秒過去，記者會持續追問。如果企業再不詳細回答，就會引發疑慮。



我還記得二Ｏ二Ｏ年，我在BBC電台報導索厄姆（Soham）謀殺案，當時警方真會應付記者。早上我們跟警方要資料，警方回覆我們，下午兩點召開記者會，這樣子，早上的新聞快報就有內容了。我們告知觀眾，下午兩點會有資訊公布。這樣可以爭取時間，一來警方可以辦正事，二來他們的傳播人員可以做好預備。我覺得這個策略非常好，尊重民眾和媒體對於謀殺案的興趣，對警方也有好處，一是呼籲大家關注資訊，二是有能力引導傳播方向。當企業面臨危機我也會這樣建議。只分享你計畫中的資訊。如果你還沒有準備好，先為自己爭取時間，告知記者何時會公布細節。

把關鍵台詞存起來，很可能會連用好多年！每一個產業都有長期存在的難關，沒有人可以回答，甚至有一些錯誤的訊息一直在記者以及民間流傳，例如我提過的護理師短缺。關鍵台詞可以為你爭取時間，維持你一貫的回應。說實在的，記者聽到最後都煩了！這不就達成你的期望了嗎？要是口無遮攔，大家會說你煽風點火。這下子，每逢你們產業的問題，就算跟你們公司無關，也會跟你糾纏不休。因為記者覺得，你最有可能聊一些老掉牙的話題。除非你想成為那種人，否則別煽風點火啊！反之，你只要宣揚你想談論的話題。