【小說】李琴峰《星月夜》選摘：對一個女孩抱持這種情感，肯定是世界上最「烏魯木齊」的事了
我們想讓你知道的是
台灣人柳凝月不顧家人反對，隻身遠離家鄉在日本擔任日語講師；與來自新疆維吾爾族留學生玉麗吐孜相識，在不斷尋找歸屬的過程中彼此的心益發靠近，互相吸引成為戀人。原以為獲得重生與自由，柳凝月勾勒著兩人一起在日本生活的未來。然而語言溝通的挫折、異文化的衝突與國族政治的壓迫，使得玉麗吐孜遲遲無法下定決心……
文：李琴峰
三山夾兩盆、沙漠、維吾爾自治區——和玉麗吐孜相識前，這便是我對新疆的全部認知。
國中地理課學中國地理時，西部地區最是輕鬆，面積最大，省的數量最少，地圖畫起來相當容易，重要的都市也不多，好記好背，總之只要記得幾個要點：到處都是沙漠，氣候乾燥，日夜溫差大，日光充足所以水果甘甜美味，記好了，考試就不大會被扣分。對當時的我而言，「新疆」這個名詞的存在意義，就只有在考試拿高分，如此而已。
那些為了應付考試而填鴨般塞進腦中的知識，如今早已忘個精光，唯有「烏魯木齊」這個詞至今仍深印在我的腦海裡。這是新疆維吾爾自治區首府的名稱，但在我的記憶裡，這個詞卻伴隨著我的哭聲，以一種全然不同的語意在記憶裡重播。
「出錢予你去學校，是欲愛你讀冊，毋是欲予你去做彼寡烏魯木齊的代誌呢！你這個不孝囝，攏毋知影趁錢有偌仔艱苦！你著看覓，看我今仔日有共你摃予死無！」
母親一邊歇斯底里地以台語大吼大叫，一邊拿著鋼絲衣架朝九歲的我身上揮下。當時的我還不知道烏魯木齊是什麼意思，當然也問不出口。
後來我才知道，台語的「烏魯木齊」是「不三不四、亂七八糟」的意思。新疆離台灣太過遙遠，從漢族中心的角度來看又是文化等級較低的蠻夷之地，因此烏魯木齊在台語裡才變成這種意思。
隔天，為了遮住皮膚上一條條蚯蚓般的腫痕，雖然時值盛夏，我仍穿著長袖去上學，但還是藏不住，幾個注意到我手臂上瘀青的同班同學一邊偷笑，一邊竊竊私語著什麼，平時就愛惡作劇的男同學走過我身邊時，還刻意嘲笑我：「妳是被家暴喔？」
我做的所謂「烏魯木齊」的事，不過就是自學日語。
小時在電視上看日本動畫，使我對日語產生興趣，便開始自學，學校課業因而有些疏忽，月考成績從第二名掉到第十名，後來又在上課時偷看日語課本被老師發現，老師就向父母打小報告。父母是戒嚴時期在國民黨政權下受過反日教育的世代，對以往殖民者的語言因而沒什麼好感。
從那之後我就明白，除了父母希望我做的事之外，全都屬於「烏魯木齊」的事。不「烏魯木齊」的事，就是好好念書、考好成績、進好大學、找到一份高薪工作，然後賺很多錢。為了不讓父母失望，我便盡可能不去做「烏魯木齊」的事，日語書籍更是進大學前沒再碰過。
國中時我喜歡上一個隔壁班的女孩子，她長得並不算特別漂亮，長相頗為普通，成績也並不特別好，總是戴著粉色細框眼鏡，白色門牙露在外面。那所國中實施能力分班，我是Ａ段班，她是後段班。有天，我因為頭髮長度比校規（清湯掛麵頭，髮尾不能碰到衣領）長兩公分，被訓導主任發現，罰跑操場時不小心摔倒，兩邊膝蓋都受了傷，傷口沾滿操場的紅土又不斷滲血，是她偶然路過，扶起我送我到保健室，我與她就此結識。
她笑起來時，雙頰上微微陷下的酒窩相當惹人憐惜，兔寶寶般的門牙也十分可愛，身形瘦小的她在我眼裡就像一只脆弱的玻璃娃娃，一個不小心就要碎裂崩壞，每次看到她，都讓我想要守護般、庇佑般地輕柔溫和把她抱在懷裡。我從未懷疑過自身的情感，那時我便本能地理解，盤踞自己胸中的情感，是屬於戀愛的那種，不是友愛，也不是手牽著手一起上廁所的延長線上的那種關係，在廁所裡，我會想要撫觸她的身體，會想以雙唇貼上她的雙唇。我和她維持著在走廊上碰面時會互相打招呼的關係，但也僅止於此。
在那所國中裡，和別班同學來往過密，特別是和學力不同的班級來往過密，都容易被老師盯上，且我自己也心懷恐懼。對一個女孩抱持這種情感，那肯定是世界上最「烏魯木齊」的事情之一了。我如此心想，因而小心翼翼地把那份情感深藏心中，從未告訴過任何人。不過我倒是改變了我對眼鏡的看法，在那之前我雖然視力頗差，卻也不願意配戴眼鏡，直到認識她後，我對眼鏡也就沒什麼抗拒了。
——即使是在真正的烏魯木齊，那依舊是很「烏魯木齊」的對吧？
我笑著對玉麗吐孜說道，她便鼓起了雙頰表示不滿。所以妳們漢族就是自我中心，看不起其他民族，烏魯木齊原本可是「美麗牧場」的意思。
我知道，維基百科上有寫。我一邊以手指輕戳玉麗吐孜的臉頰，一邊說道。清朝時叫「迪化」，對吧？
對啦，先是把人給征服了，然後要又啟迪教化，可還真了不起。
對了，妳知道台北也有個「迪化街」嗎？嗯，不知道耶，為什麼啊？那裡的人也需要啟迪教化嗎？不是，是蔣中正輸給共產黨逃來台灣時，按照新疆迪化給取的地名，藉此表達決意，不能忘記輸給共匪的恥辱，終有一天一定要反攻大陸、奪回故土。
這聽起來好像自慰喔。對啊，那些偉大的男人最愛自慰了，到處蓋中山路中正路，還在學校裡建自己的銅像。所以在只有塔克拉瑪干沙漠九分之一面積的台灣土地上，有南京也有桂林，有成都也有長安喔。
聽妳這樣一說，倒讓我有些想去台灣了。我也是，好想去新疆啊。
在位於都電荒川線終點站附近的這間面積僅二十來平米的狹窄套房，我與玉麗吐孜並肩躺在單人床上，一邊聊著天，一邊想像著自己從未到過的彼此的故鄉。梅雨季遲遲不結束，聽著滴滴答答的水滴聲響，便覺得房內的空氣也滲入了幾絲雨氣。
書籍介紹
本文摘錄自《星月夜》，聯合文學出版
作者：李琴峰
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南投10大農遊體驗──下篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。