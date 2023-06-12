能提升長輩自信、改善認知能力與記憶力，今年風行的「藝術輔療」該如何進行？
我們想讓你知道的是
在人們日益重視身心健康的當下，藝術輔療作為一種結合藝術形式和心理治療的方式，正受到越多人的關注。除了對於心理障礙的治療，藝術輔療也被廣泛應用於長者健康管理領域。
在人們日益重視身心健康的當下，藝術輔療作為一種結合藝術形式和心理治療的方式，正受到越多人的關注。除了對於心理障礙的治療，藝術輔療也被廣泛應用於長者健康管理領域。尤其是在現代社會中，隨著人們平均壽命的提高和人口老齡化的趨勢，高齡者的身心健康問題越來越受到關注。
什麼是藝術輔療？
目前在優照護平台上服務的藝術輔療師康思云說，藝術輔療的活動設計，在開始階段會先以遊戲打破陌生關係，拉近與長輩的距離，而且遊戲也是活化大腦的過程，並讓對象恢復到一個開心愉悅的狀態。
在情緒處於正向狀態時，可以激發長輩的表達意願，這時，就可以引導長輩去追溯他過往的生命歷程。
藝術輔療的過程中，會讓長輩嘗試著去說自己的「故事」，而失智症者說的，有可能不是他自己真正的經歷，但對他而言，卻是他大腦中目前正在發生的某種「狀態」。
藝術輔療著重在激發長者的一些想法，並且陪伴著他，將這些想法或是回憶，做成一個視覺藝術作品。
創作的過程中，會把這些回憶或想像，以不同的美彩或素材展現出來，例如：相片的拼貼，把長輩自己或家人的照片，拼貼在紙上，然後再把自己想對這些家人說的話，加到拼貼的畫面上。另一種是「拍染」，用「顏色」來描述自己的心情，或是用顏色來代表自己與家人的關係。
藝術輔療的目的，除了激發回憶或想向之外，也會增進或是重建長輩與家人的關係。
例如，在畫作中，用花朵來表達自己對家人的感謝，一朵一朵的花，就象徵著他自己對眾多家人的愛。
透過這些過程，長者不但會感到新奇與好玩，也學到了許多創作的方法，並且會改變他對家人的態度，尤其是照顧他的家人，時時會詢問「怎麼不吃藥？」、「要不要吃飯？」之類的，或是催促他去睡覺、洗澡等等，每天重複的照顧動作，讓長輩往往與照顧者處於一種「緊張」的狀態。透過藝術輔療，長輩通常會玩得很開心，同時也會提升他的情緒與認知狀態。
藝術輔療對於長輩的好處？
1. 降低壓力和焦慮：長輩常常會面臨生活上的壓力和焦慮，例如失去親友、身體機能下降等。透過參與藝術輔療，他們可以學會運用藝術表達自己的情感，並在一個安全和支持性的環境下與治療師和其他參與者交流，從而減少壓力和焦慮的感覺。
2. 增加社交互動和連結：長輩往往因為生活環境的改變或身體機能的下降而面臨孤獨和孤立的風險。藝術輔療可以提供一個安全、支持性的社交環境，讓長輩能夠與治療師和其他參與者進行交流和互動，增加社交連結，降低孤獨感。
3. 促進身心健康：藝術輔療能夠促進身心健康，透過創造性活動讓長輩體驗到正向情緒和情感，促進血液循環和呼吸系統，並且可以增加肌肉力量、靈活性和協調性。
4. 改善認知能力和記憶力：藝術輔療也可以幫助長輩改善認知能力和記憶力。例如，繪畫、雕塑和手工藝等藝術形式可以幫助長輩提高注意力和集中力，並且加強記憶和思考能力，進而改善認知功能。
5. 提升自尊和自信：長輩經常因為生活環境的改變、健康問題或退休而失去自尊和自信。藝術輔療可以提供一個安全和支持性的環境，讓他們能夠表達自己，增加自尊和自信。
6. 舒緩疼痛和緊張感：長輩常常面臨身體上的疼痛和緊張感。藝術輔療可以透過運用音樂、舞蹈等形式，幫助他們舒緩疼痛和緊張感，減輕身體不適。
藝術輔療對於長輩的好處是不可否認的，可以幫助他們保持健康、樂觀、積極的生活態度，並提高生活質量，在晚年享受更多的樂趣和成就感。如果您的親人或您已到達屬於長輩的年齡層，那麼藝術輔療可以當作一個參考選擇，讓藝術輔療為晚年時光添加更多健康、快樂吧。
本文經優照護授權轉載，原文刊載於此
原標：「藝術輔療」讓長輩更健康、更自信！
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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比利時列日大學在台灣全英文課程HEC Liège EDBA，把博士頭銜鍍金在您的名片上
我們想讓你知道的是
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現代商業界對於高階主管具備博士學位的需求日益增長，但許多專業人士在忙碌的工作生活中難以腾出足夠時間攻讀博士學位。幸運的是，現在有一個解決方案：比利時列日大學在台全英文授課的高階企管博士專班。除了提供一個在職攻讀歐洲頂尖企管博士的機會，還提供了一系列研討會發表的協助與各領域的專家建立強烈的人脈連結，列日大學的高階企管博士專班最快可以在2年內完成博士課程與發表，為那些渴望進一步提升自己的專業技能和更新產業知識的高階主管與企業家提供了一個理想的學習機會。
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