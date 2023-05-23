TNL+ 2023/05/23,
政治

落跑市長、黨內分裂、論述貧乏，侯友宜的「侯侯做代誌」還能撐多久？

落跑市長、黨內分裂、論述貧乏，侯友宜的「侯侯做代誌」還能撐多久？
國民黨17日宣布徵召新北市長侯友宜代表參選2024總統。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

帶職參選的後座力很強，藍營目前黨內鬥爭也仍嚴雋，之後如果沒有「意外」，論述一直缺乏的侯友宜在電視辯論面對賴清德以及柯文哲時，也都不能再用「好好做代誌」過關了。

隨著國民黨的徵召鬧劇落幕，雖然有藍媒民調建構出「慶祝行情」的印象，但是不論是帶職參選落跑的爭議、黨內整合的問題、政治論述貧乏的事實，都是侯目前參選難以突破的三座大山。

台灣選民對「帶職參選」已經十分反感

帶職參選的後座力有多強？可從2016年朱立倫，以及2020年韓國瑜在地選票崩潰的結果得到解釋。韓國瑜在2018年因為民粹韓流之故，最後在高雄席捲了89萬票，但在總統大選卻萎縮為62萬，更慘的是高雄人最後以93萬的票數罷免了這位落跑市長，驗證了輿論所預言的「三殺」結果。

朱立倫在2015年先是經歷了換柱的風暴，徵召自己上陣後不僅全國選票大輸給蔡英文，自己新北市的本命區得票數，也從95萬票暴跌到70萬票，29個行政區只贏了永和與新店而已。

或許藍營人士會認為朱慘敗的因素是黨內鬥爭而非落跑，然後經歷韓國瑜的「熱脹冷縮」效應後，台灣選民對於一人佔兩個位子的行徑非常不以爲然，侯友宜卻擺明利用市政資源替自己抬轎，這不是走在鋼索上的選戰策略？

更何況藍營目前的黨內鬥爭毀滅程度，猶超越2015年換柱爭議，朱立倫一句「牛鬼蛇神」簡直掀開了壓力鍋，不只讓郭粉大爆炸，同時也惹惱了國民黨基層組織兩大支柱——地方派系與黃復興黨部，侯友宜若無法展現整合能力與善意，又如何打贏這場持久戰？

負面表列與仇恨動員的老套路

侯友宜自己深知，政治論述的升級、派系的整合絕非一朝一夕可完成，是艱鉅的政治工程，但是為了配合媒體民調的花車效應，同時營造大團結的假象，侯陣營選擇負面表列與仇恨動員的老套路，亦即走回韓國瑜「高雄又老又窮」與「民進黨又貪又腐」的策略，試圖透過輸出仇恨值轉移內部矛盾，藉此凝聚黨內搖搖欲墜的士氣。

不客氣說，這種操作是開民主倒車的作法，因為這種「戰爭邊緣策略」，本質上就是維權政體或是列寧黨國體制的特殊產物，阿根廷1982年發動福克蘭群島戰爭、北韓金氏父子在先軍政治下發展核武引發危機，習近平在印太地區的軍事擴張，都是這個邏輯思考指導下的產物。

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