小泉八雲《心》：我一直在思考，致人於死地的愛情是否比掩藏熱情的慾望更具意義？

文：小泉八雲（Lafcadio Hearn）

〈業力〉

「愛人之顏與朝日之顏，無法直視。」——日本俗諺

一

現代科學告訴我們，初戀之悸動就個人而言，是「絕對先於所有經驗」的情感。換言之，這看似在所有感受當中最為個人的，卻一點都不「個人」。

哲學早在過去就已發現同樣的事實，而且微妙地以理論揭發戀愛的神祕。遺憾的是，科學至今對這主題僅有少數推測。因為不管是一見鍾情會喚醒愛戀者靈魂中前世便明白的潛藏眞理，或是戀愛的幻影是由尋求轉世的靈魂所構成，玄學家對些都沒有過適當的詳細解釋。

但科學與哲學皆同意一件最重要的事，那就是戀人自己別無選擇，只能受外力所驅。科學在這一點上甚至更正面，它淸楚表達了要為戀情負責的是已逝者，而非生者。初戀當中彷彿帶有絲毫幽冥的記憶。確實，科學與佛教相異，不認為人在特殊情況下能回溯前世。這基於生理學上的心理學論點，否認了個人感知有記憶傳承的可能。

但這使得某些更強力、更神祕的事物得以傳續――無數的祖傳記憶，與萬千經驗的總和。如此一來，便能解釋我們最難理解的情感、最矛盾的衝動，和最神祕的直覺。所有非理性的吸引、嫌惡感，以及所有曖昧的悲喜之情，絕不可能以個人經驗解釋。我們還沒有餘裕去討論初戀，儘管就它與不可見的世界的關聯，初戀是人類所有情感當中最古怪、也最神祕的感受。

有道謎題在西方世界便應運而生。在發育中的年輕人生活平凡卻精力充沛，即將進入一種本能時期。男性此時會開始尋找女性，並因為對自我體格的優越感，產生出原始的傲慢。但女性在這時候對男性的興趣最低，他會猛地陷入瘋狂。在他人生途程，會出現一個素昧平生的女性，與其他人的女兒並無二致，在常人眼中看來也毫無出色之處。但他因為急速的悸動，他的內心開始翻騰，感官也如同著魔。

他的生命完全屬於這位初見的女子，直到激情消退；除了當陽光映照在她身上似乎更顯耀眼之外，他對這位女子一無所知。沒有任何知識能將他從這目眩神迷中解放。這是誰施的巫術？這活生生的偶像有何法術嗎？沒有，心理學告訴我們，這是在偶像崇拜者內心中的先人之力。是先人施的法。這些前世逝者讓戀人的心悸動，讓他初初執起她的手時會在血脈中感受到電流。

然而，戀人心中的先人為何選擇她，而非其他女孩，是這道謎題最難解之處。有一位偉大的德國悲觀主義者雖曾做出解答，卻無法同時顧及科學及心理學。先人的選擇，是以進化觀點思考，而且是根據記憶而非預知。如此說來，這謎團一點都不令人愉悅。

確實，這浪漫的可能是他選擇了她，因為她勾起他過往戀情愛過的每個人的記憶。另一種可能，是因為有無數魅力在她身上復現，那些曾屬於過往他曾愛過、卻徒勞的那些女子擁有的魅力。

從更可怕的角度來看，那熱情雖不斷燃燒，卻永遠不會消逝，也不會止息。那些愛得徒勞的人似乎唯有逝去――實際上他們會在後世心中活著――欲求才得以實現。這些逝者仍等待著摯愛輪迴，得到色身，哪怕要好幾個世紀，他們永恆地將自己朦朧記憶織進年輕人的夢中。因此，這些無法如願的不安靈魂，便依附在不為人知的女子身上。

在遠東地區則有另一種想法。我將寫下的，與佛陀的開釋有關。

二

最近有位僧人死於一個非常特別的情境。他是靠近大阪某間淨土宗古早門派寺院的僧人（你可以從關西線往京都的火車上瞧見這座寺院）。此僧相當年輕，認眞且十分俊美。城中女人無不認為，就僧人而言，他的面貌確實太過英俊，彷彿是一尊由昔日偉大的佛像雕刻師所造出的美麗阿彌陀佛像。

但在寺院附近的男人看來，他不過是個單純而博學的平凡僧人。實際上也是如此。然而女人不會只想著他的美德或學問――他的俊美不巧會讓女人忽略他的心智，只把他單純視為男人而仰慕。寺院附近的女人崇拜他，甚至遠方的女人亦如此，這些崇拜完全不是出自虔誠心。這些崇拜干擾了讀經，也翻攪著他的冥思。

她們為了踏進寺院，編出各種謊言也在所不惜，只求能見他一面或與他說上一句話，追問著他必須回答的問題，奉上他無法拒絕的供品。有些問題甚至非關宗教，讓他面紅耳赤。他天性太過溫順，無法以嚴肅態度保護自己，城裡女子因此有機可乘，積極地說著鄉下女子不敢啟齒、他也必須告誡對方離開的話題。當他逃避羞赧女子的崇拜，或是大膽女子的奉承，他就益發困擾，直到這變成他的苦難。

他的雙親早已亡逝，他在世上已無牽絆，只愛著他的天職及讀經；他不願想著愚蠢且禁斷的情事。他宛如活生生偶像的美貌不過是種不幸。女人拜倒在他的膝下，並徒勞地祈求他愛上她們。獻給他的情書從未中斷，但從未得到回信。有些還以謎樣的文言寫著：「在岩枕相會」、「人影上的浪」、「重逢的小川」。其餘的則沒那麼賣弄文筆，甚至相當溫柔，充滿女孩初次告白的情意。

長久下來，這些情書讓年輕僧人表面看來已無動於衷，就像那些與他外貌相似的佛像。然而，他並非佛陀，只是凡夫俗子，而且他的境遇相當不幸。

某夜，一個小男童來到寺中，為他捎來一封信。他輕聲說出寄件人的名姓後，便奔入暗夜中。根據隨後沙彌的說法，那僧人讀了情書，收入原先的信封袋，擱放在座墊旁的榻榻米上。他久無動作，彷彿深陷思緒。而後，他尋找筆墨，親筆寫了封信，收信者是宗門中的長輩。他將信置於桌上，看了看時鐘，查閱列車時刻表。時間尙早，且夜黑風高。