TNL+ 2023/05/27,
動漫

【電玩】《薩爾達傳說：王國之淚》：歷史級《曠野之息》相較彷彿體驗版，玩家愈有想法玩得愈開心

【電玩】《薩爾達傳說：王國之淚》：歷史級《曠野之息》相較彷彿體驗版，玩家愈有想法玩得愈開心
圖片來源：《薩爾達傳說：王國之淚》

我們想讓你知道的是

以《上古卷軸》系列和《異塵餘生》系列著稱的貝塞斯達遊戲工作室，預計今年推出的《星空（Starfield）》原被被視為年度遊戲最有力競爭者之一。但《王國之淚》的創意和遊戲性，已經遠超過歷史級的《曠野之息》，其他遊戲還能如何與之分庭抗禮？

2023年5月12日，注定會成為電子遊戲史上值得紀念的一天。

隨著眾人引頸期盼的遊戲正式上市，《薩爾達傳說：王國之淚》（以下簡稱《王國之淚》）從首發日午夜開始，就掀起驚人風潮：

媒體評分解禁開出來的，毫不意外幾乎全是滿分（除了刻意給出低分、疑似釣魚的例外）。大大小小的遊戲實況主、Vtuber不約而同，都以一樣的遊戲開台，似乎這就是當下唯一的流量密碼。開啟我自己的NSwitch朋友列表，也是清一色「現正遊玩《王國之淚》」的狀態。

實體片愛好者或被通路獨家特典吸引的玩家，更罕見地在台灣引發電玩實體店面「夜排」現象——即使隔天還要上班上學，大家也想搶先一步拿到遊戲，好盡早一親神作芳澤。

即便今年電玩界重磅巨作迭出，堪稱電子遊戲的大年；原本預期會在年末的遊戲大獎，引發一場各擅勝場的激戰。但實際看到、玩到、感受到《王國之淚》的遊戲內容後，玩家和業界多半明白：這就是專屬於《王國之淚》的年份。其他備受讚譽的傑作，或讓人期待推出的新作，相較之下都不免黯然失色了。

以《上古卷軸》系列和《異塵餘生》系列著稱於世，貝塞斯達遊戲工作室預計今年推出的全新力作：《星空》（Starfield），在此之前曾被視為年度遊戲的最有力競爭者之一。但現在我們很難想像：當《王國之淚》的創意和遊戲性，已經遠超過歷史級的《薩爾達傳說：曠野之息》（以下簡稱《曠野之息》）後，其他遊戲還能如何與之分庭抗禮？

體驗《王國之淚》之必要

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圖片來源：《薩爾達傳說：王國之淚》
作為此次冒險的全新舞台，視野壯闊的空島讓人流連忘返。

《王國之淚》之所以廣獲注目，首先當然是由於其「《曠野之息》正統續作」的定位。

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