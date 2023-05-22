學者：G7廣島峰會首次定調台灣安全是「國際」問題，與中國意圖將台海內海化背道而馳
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今年G7峰會首次將台海和平當成是國際繁榮與安全的重點，但學者擔憂，近年來共軍機艦頻繁擾台，已讓台灣民眾對於共軍舉動逐漸喪失警覺性，從去年8月共軍圍台軍演和今年4月共軍環台戰備警巡聯合軍演，台灣民眾的反應來看，對台灣防衛意識最不利之溫水煮青蛙現象已經出現。
一年一度的「七大工業國組織」（G7）峰會週日（21日）於廣島落幕，會後七國發表聯合公報，重申台海和平穩定的重要性，對國際社會的安全與繁榮不可或缺，學者認為，在中國意圖將台海問題內政化的此時，今年的聯合公報內容再次明確定位兩岸議題國際化，兩岸關係穩定與否關乎民主陣營國家。
台灣智庫國策研究院今（22）日舉辦「G7、美日韓峰會與美中戰略對抗座談會」，邀集各界學者與會，針對G7峰會與美日韓峰會的觀察提出分析。
國立台灣大學大陸研究中心特約研究員尹麗喬指出，北京今年春季在歐美展開一系列外交攻勢，其「見縫插針」的策略似乎奏效，像是今年4月初法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪問中國，強調法國及歐洲應該追求「戰略自主」、台灣問題上不應盲從美國，從美國的角度來說影響不好，但他分析，從今年G7峰會的觀察來看，北京今年春天以來的外交攻勢「影響有限」，聯合聲明也可見兩岸關係相關議題「國際化」，已經不單是北京、華府或台灣、中國的問題，同時也是所有民主陣營國家的問題。
中山大學中國與亞太區域研究所助理教授張珈健也指出，今年G7峰會談到台灣問題，並把台海之間的和平穩定當成是國際繁榮與安全的重點，而「國際」（International）這個詞是去年的德國、或前年英國的G7峰會沒有提到的。
張珈健說，過去G7峰會只提到台海安全是重要的，但今年特別強調「國際」，已經超越了過去中國認為台海問題是「國內問題」，顯然是西方民主陣營在歐洲的戰爭看到，如果今天威權國家對民主國家侵略而沒有國際社會支持的話，會遇到非常大的限制，今年的G7峰會顯然是希望能夠建立一個西方國際社會的民主陣營。
不過張珈健也特別提及，聯合公報提到「G7成員國對台立場沒有改變，包括「一中政策」，在一中政策上是用複數（One China Polices），可能是G7國家的「一中政策」上是有差異的，各國雖然對基本價值有所堅持，但對中政策仍有各自的利害差距。
政治大學國際關係研究中心副研究員蕭琇安也指出，G7峰會結束後，接下來可以觀察與G7峰會「背對背」舉行的北約峰會，2023年的北約峰會7月將在立陶宛首都維爾紐斯舉行，特別是北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今年4月曾公開表示，在一個危險和不確定的世界當中，安全議題已經不是區域性的，更是全球性的，「如果歐洲有事，印太也會有關係；如果印太有事，歐洲也會受到影響」，蕭琇安認為，這樣的說法顯示北約已經擺脫傳統偏重歐洲北大西洋、輕忽亞太地區的關係的區域思維。
共軍機艦頻繁擾台，學者憂民眾逐漸喪失警覺、如溫水煮青蛙
國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤則指出，G7廣島峰會發表「領袖宣言」，強調台灣海峽和平穩定「對國際社會的安全與繁榮不可或缺」，此立場表達明確將台海安全定調為重要國際安全議題，與中共堅持台灣問題屬於「中國內政」、「不容他國干涉」，將台海實質內海化的操作背道而馳。
不過馬振坤也指出，G7對台海安全問題之明確表態，將促使中共加速推進台海內海化的進程，近期中共相關作為包括4月在台灣海峽中北部實施為期3天的「聯合巡航」，以及在4月底中國東方航空MU505班機由上海飛香港途中，逕自飛越金門本島上空，意在凸顯對於台灣海峽空域擁有完整的管理權限，意圖在空域層面操作台海內海化。
馬振坤認為，中共意圖將台海內海化，並非指其要全面控制台灣海峽，或禁止國際海空航運活動，相反的，是不允許任何國家藉由這類海空穿越台海之行為、挑戰中國主權主張。
馬振坤警告，近年來共軍機艦頻繁擾台，已讓台灣民眾對於共軍舉動逐漸喪失警覺性，從去年8月共軍圍台軍演和今年4月共軍環台戰備警巡聯合軍演期間，台灣民眾的反應來看，當中共對台軍事威脅日增之際，對台灣防衛意識最不利之溫水煮青蛙現象已經出現。
國立台灣大學大陸研究中心特約研究員尹麗喬也指出，中國對外關係緊張時，兩岸關係可能會有比較多的問題，因為北京較不需要投鼠忌器；另外北京也可以利用對台灣的施壓，來測試各國對中國的意圖，如果中國希望測試美國及其民主盟邦保衛區域秩序的決心，就可以拿台灣開刀，「在民主與獨裁對抗的格局之下，台灣很難不站在風口浪尖上」。
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核稿編輯：翁世航
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南投縣13鄉鎮農特產品──南南投篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「南南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，處八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，且有台3及台16兩線省道於此交會，農業、交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區，境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，例如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇……等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛；境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號；而新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）……等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞……等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。