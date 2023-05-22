學者：G7廣島峰會首次定調台灣安全是「國際」問題，與中國意圖將台海內海化背道而馳

一年一度的「七大工業國組織」（G7）峰會週日（21日）於廣島落幕，會後七國發表聯合公報，重申台海和平穩定的重要性，對國際社會的安全與繁榮不可或缺，學者認為，在中國意圖將台海問題內政化的此時，今年的聯合公報內容再次明確定位兩岸議題國際化，兩岸關係穩定與否關乎民主陣營國家。

台灣智庫國策研究院今（22）日舉辦「G7、美日韓峰會與美中戰略對抗座談會」，邀集各界學者與會，針對G7峰會與美日韓峰會的觀察提出分析。

國立台灣大學大陸研究中心特約研究員尹麗喬指出，北京今年春季在歐美展開一系列外交攻勢，其「見縫插針」的策略似乎奏效，像是今年4月初法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪問中國，強調法國及歐洲應該追求「戰略自主」、台灣問題上不應盲從美國，從美國的角度來說影響不好，但他分析，從今年G7峰會的觀察來看，北京今年春天以來的外交攻勢「影響有限」，聯合聲明也可見兩岸關係相關議題「國際化」，已經不單是北京、華府或台灣、中國的問題，同時也是所有民主陣營國家的問題。

中山大學中國與亞太區域研究所助理教授張珈健也指出，今年G7峰會談到台灣問題，並把台海之間的和平穩定當成是國際繁榮與安全的重點，而「國際」（International）這個詞是去年的德國、或前年英國的G7峰會沒有提到的。

張珈健說，過去G7峰會只提到台海安全是重要的，但今年特別強調「國際」，已經超越了過去中國認為台海問題是「國內問題」，顯然是西方民主陣營在歐洲的戰爭看到，如果今天威權國家對民主國家侵略而沒有國際社會支持的話，會遇到非常大的限制，今年的G7峰會顯然是希望能夠建立一個西方國際社會的民主陣營。

不過張珈健也特別提及，聯合公報提到「G7成員國對台立場沒有改變，包括「一中政策」，在一中政策上是用複數（One China Polices），可能是G7國家的「一中政策」上是有差異的，各國雖然對基本價值有所堅持，但對中政策仍有各自的利害差距。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 國策研究院22日舉行「G7、美日韓峰會與美中戰略對抗」座談會，左起為中山大學中國與亞太區域研究所助理教授張珈健、台灣大學中國大陸研究中心特約研究員尹麗喬、國策研究院董事長兼院長田弘茂、成功大學政治學系教授王宏仁、政治大學國際關係研究中心副研究員蕭琇安、中央研究院歐美研究所研究員林正義。

政治大學國際關係研究中心副研究員蕭琇安也指出，G7峰會結束後，接下來可以觀察與G7峰會「背對背」舉行的北約峰會，2023年的北約峰會7月將在立陶宛首都維爾紐斯舉行，特別是北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今年4月曾公開表示，在一個危險和不確定的世界當中，安全議題已經不是區域性的，更是全球性的，「如果歐洲有事，印太也會有關係；如果印太有事，歐洲也會受到影響」，蕭琇安認為，這樣的說法顯示北約已經擺脫傳統偏重歐洲北大西洋、輕忽亞太地區的關係的區域思維。

共軍機艦頻繁擾台，學者憂民眾逐漸喪失警覺、如溫水煮青蛙

國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤則指出，G7廣島峰會發表「領袖宣言」，強調台灣海峽和平穩定「對國際社會的安全與繁榮不可或缺」，此立場表達明確將台海安全定調為重要國際安全議題，與中共堅持台灣問題屬於「中國內政」、「不容他國干涉」，將台海實質內海化的操作背道而馳。

不過馬振坤也指出，G7對台海安全問題之明確表態，將促使中共加速推進台海內海化的進程，近期中共相關作為包括4月在台灣海峽中北部實施為期3天的「聯合巡航」，以及在4月底中國東方航空MU505班機由上海飛香港途中，逕自飛越金門本島上空，意在凸顯對於台灣海峽空域擁有完整的管理權限，意圖在空域層面操作台海內海化。

馬振坤認為，中共意圖將台海內海化，並非指其要全面控制台灣海峽，或禁止國際海空航運活動，相反的，是不允許任何國家藉由這類海空穿越台海之行為、挑戰中國主權主張。

馬振坤警告，近年來共軍機艦頻繁擾台，已讓台灣民眾對於共軍舉動逐漸喪失警覺性，從去年8月共軍圍台軍演和今年4月共軍環台戰備警巡聯合軍演期間，台灣民眾的反應來看，當中共對台軍事威脅日增之際，對台灣防衛意識最不利之溫水煮青蛙現象已經出現。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤22日出席國策研究院舉辦「G7、美日韓峰會與美中戰略對抗」座談會。

國立台灣大學大陸研究中心特約研究員尹麗喬也指出，中國對外關係緊張時，兩岸關係可能會有比較多的問題，因為北京較不需要投鼠忌器；另外北京也可以利用對台灣的施壓，來測試各國對中國的意圖，如果中國希望測試美國及其民主盟邦保衛區域秩序的決心，就可以拿台灣開刀，「在民主與獨裁對抗的格局之下，台灣很難不站在風口浪尖上」。

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核稿編輯：翁世航