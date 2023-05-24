立委初選殺紅眼，派系競爭變鬥爭，2024民進黨國會過半難度高

文：江上雲

民進黨立委初選告一段落，但在各派系殺紅眼的情況下，許多派系的初選傷痕短期內很難平復。一位黨內要角指出，這次的初選激戰區，起因都在各派系的多年恩怨、地方矛盾，因此即使初選結束，檯面上沒有反彈聲浪，但距離大團結的氛圍仍有一段距離。對於民進黨國會過半的目標，仍有不少挑戰。

台北堅偉大戰，英賴遭捲入

回顧初選過程，最激烈的選區應在台北市士林大同、台南大新營兩戰區。由於英系力挺台北市議員王世堅，現任立委何志偉壓力不小，初選後期拚命向各派系求援，在雙方陣營對峙升高的緊繃氣氛下，民進黨總統提名人賴清德嫡系立委郭國文站台時喊出，「王世堅不要把力氣浪費在黨內，國會過半沒辦法達成，要如何信賴台灣？」

據悉，這番話讓民進黨主席賴清德私下「唸了」郭國文，不要讓外界感覺到好像黨主席有介入外，避免當年「英賴大戰」的延續，新系才節制黨內互打的力道。

雖然王世堅勝選，但是何志偉其實在支持的電話通數比王世堅多了將近220通，主要是因為年輕人加權，才讓王以微幅差距勝出。而王世堅在出線之後，喊出「正義打敗邪惡，善良系贏了」，這番話也讓何營支持者認為王「贏賭又要贏話」，如同國民黨議員徐巧芯勝過立委費鴻泰相同，地方不是沒有雜音，因此王世堅重回國會之路，若沒有何志偉的在地勢力助攻，恐怕也是一場硬仗。

而在台南大新營區，廝殺程度更不亞於台北的「堅偉大戰」。上次初選但落敗的農委會前副主委李退之，轉由其太太郭貞慧出征，宣傳布條早早就掛滿選區，對現任立委賴惠員極具威脅性。加上，同樣上次初期落敗的台南市前副市長顏純左也幫忙郭貞慧，兩人競爭激烈到黨中央也密切關注，讓賴清德還要求自己的嫡系子弟兵不要過度介入。

最後，可以說是前總統陳水扁影響了初選結果，賴惠員過去曾苦行要替陳水扁爭取保外就醫，讓扁除了出面替她站台，還力阻原本要替郭貞慧站台的王世堅，展現扁在台南的影響力。

在台北市三重區，原本就是民進黨的優勢選區。現任立委余天早就決定不角逐連任，欲交棒同屬正國會的李坤城。李也放棄連任議員，專心投入初選，但後來仍面臨蘇系李余典及英系彭佳芸兩位議員的強力挑戰，三人再打一場地方恩怨的延長賽。

彭佳芸除了找來王世堅相挺，公公家族前議員鄭金隆也全力動員。李余典則有前行政院長蘇貞昌、立委蘇巧慧、前立委呂孫綾及眾多新北議員背書；但李余典女兒李旻蔚在上次立委選舉還代表民眾黨參選，李也因為替女兒站台遭民進黨停權兩年。

最終結果，李坤城以懸殊差距勝出。在北台灣少數的深綠選區中，李坤城不只是要當選立委，如何衝高選區的立委及總統票數，才是他更大的挑戰。

江肇國出線，蔡其昌沒面子

而在台中第六選區，則是看到立法院副院長蔡其昌強勢介入，他帶著親新立委何欣純、正國會立委莊競程，先後幫新系力推的議員黃守達以及另名議員何昆霖站台，蔡獨漏議員江肇國，綠營基層雜音不小，但最後由江肇國靠著組織實力，硬是闖關成功，讓蔡其昌碰了一鼻子灰。

Photo Credit: 中央社 九合一選舉民進黨推出蔡其昌競選台中市長

台東方面，現任立委劉櫂豪與挑戰者賴坤成兩人素來不對盤，賴多次要參選都被劉櫂豪攔路，去年他要挑戰台東縣長，但劉櫂豪在時任黨主席、總統蔡英文強力背書下，仍代表民進黨參選，賴當時無奈退出，成全劉櫂豪參選台東縣長，但也更讓賴坤成堅定立委初選要走完這程。

其實一開始賴坤成民調確實大幅落後劉，但在他空戰狂攻劉櫂豪「立委選完選縣長、縣長選完選立委」的戰術下，也逐漸起到效果，同時原本就很會跟人「交陪」的他，更是一步一腳印拚命走基層；甚至，有過去他擔任台東市長、立委時期的支持者遇到他，還哭著感謝曾經的服務，而地方也盛傳，劉櫂豪此次初選並無大動作，情勢逐漸逆轉，讓「罷告」賴坤成大勝。

民進黨黨務高層坦言，初選過度競爭，黨內團結仍有隱憂；此外，人選交替的基隆市、新北中和、高雄左楠都有青黃不接的狀況，而大環境恐也讓民進黨不分區席次下降，這樣扣扣減減下，黨內普遍對國會過半樂觀不起來。

本文經財訊授權刊登，原文刊載於此

原標題：初選殺紅眼 民進黨國會過半難度高！派系競爭變鬥爭 裂痕短期難平

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航