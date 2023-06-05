韓國育兒成本世界最貴、出生率最低，高昂的補習費用是一大原因

文：Julian Ryall

根據最近的一項研究，韓國是世界上養育一個孩子到18歲成本最高的國家，這一發現解釋了該國的生育率下降和迫在眉睫的人口危機。

據韓國《北韓日報》報導，位於北京的育媧人口研究智庫的年度研究報告，將韓國列為全球育兒成本最高的國家，其成本是人均國內生產總值（GDP）的7.79倍。這相當於3.65億韓元（相當於25萬1562歐元或27萬1957美元）。

中國位居第二，養育一個孩子到18歲的成本是人均GDP的6.9倍，其次是德國（3.64倍）和法國（2.24倍）。

在育兒開支上升的同時，韓國作為世界第10大經濟體，其嬰兒出生數量走向另一個方向。3月公佈的數據顯示，該國的生育率為0.78，這意味著每100名婦女的一生中僅有78名嬰兒出生。這是全球最低生育率。與韓國2000年的生育率1.48相比大幅下降。1980年，韓國的生育率為2.82，1960年為5.95。專家警告說，韓國需要保持2.1的生育率，才能維持人口穩定，而不依賴移民。

最大的成本是課外補習班

對於韓國人來說，一個孩子最大的成本來自常規公立學校教育以外的教育費用。《北韓日報》指出，2022年，韓國人為他們的孩子上私立補習班總共花了26兆韓元（179.4億歐元），相當於每個孩子每月52.4萬韓元（361.53歐元）。

有一個31個月大的女兒的律師韓葉靜（Han Ye-jung，音譯）說：「韓國是一個非常注重教育的社會，對大多數家庭來說，在常規學校結束後再上課外班被視為正常。」

韓葉靜告訴《德國之聲》，補習班在韓國被稱為「hagwon」，孩子們通常在4歲時就開始上這類學校，通常在玩耍中學習英語。

她說：「這是目前首爾育兒的一個大趨勢，人們每個月為這些英語幼兒園花費很多錢，因為他們認為孩子在年幼時更容易學習語言，而且這是一項非常重要的技能。」

韓葉靜承認，當她與朋友或家人見面時，經常談論教育的選擇，她一個表弟的女兒最近剛進入了一個英語幼兒園。

父母決定將孩子送到課外補習班的另一個因素是韓國有大量的職場母親，而補習班也為孩子們提供了一個看管場所。

雖然私立幼兒園也提供體育、音樂或其他藝術課程，但是更重視英語和數學。韓葉靜認為大多數課程都是英語和數學——這些科目的學習是為了確保孩子進入好中學，隨後是好大學，以便未來找到好工作。

「在常規公立學校之外的良好私立教育是為了確保孩子獲得好成績，能進入最好的大學。」韓葉靜說，「進入一所頂尖大學至關重要，它意味著一份好的工作，保證了人生的成功。」

首爾國立大學的經濟學者朴成仁博士（Dr Park Saing-in）也認為，韓國家庭收入中有很大一部分用於教育，但他不相信這種「競爭」對年輕人的影響是正面的。

「在我看來，韓國教育的競爭太大，尤其是在大學入學考試方面。」他告訴《德國之聲》，「顯然，孩子學得越多，進入好大學的機會就越大，雖然年齡較小的孩子可能會在課外班學一些體育、音樂等內容，但最終會縮減到他們進入大學所需的科目。」

對父母的掠奪

《朝鮮日報》的一篇社論也指責補習班的經營者「利用（父母的）焦慮進行掠奪」，鼓勵他們支付巨額費用，以跟上社會的期望。

該報稱，父母要支付多年的額外學費，「難怪韓國的出生率這麼低」。朴成仁博士沒有孩子，他希望韓國社會逐漸改變，不再強調學校學習，讓孩子們擁有更輕鬆的童年。

「這不會很快發生，但是我希望這是未來某一天可能看到的變化。」他說，「我相信良好的教育是很重要的，可以讓孩子上好大學，找到好工作，但許多韓國人——包括我自己——認為私立教育的花費已經走得太遠，我們需要一個更好的平衡。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九