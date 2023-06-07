《打造美利堅》：美國為何要積極向全世界外送「民主自由」？
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理解美國早期歷史、政治、思想發展的優良讀物，搭配《國父的真相》服用效果更佳。深入剖析美國的立國原理，了解美國何以成為美國，美國是以自由、平等、民主立國？其最重要的本質竟然是「共和精神」？美國又為何要積極向全世界外送「民主自由」？
文：高登．伍德（Gordon S. Wood）
【結語】美國為何要向世界傳播民主政治
（前略）
對於一七七六年美國那些革命家而言，殷鑑不遠。他們的共和主義實驗若要成功，他們就必須避免古羅馬因之而毀的奢侈與腐敗。他們必須是品格高尚之人。
美國人有很好的理由相信自己適合共和政府。他們，至少在白人部分，大部分都是自耕農，是傑佛遜所謂「上帝揀選之人」，也是公認一種最不會腐敗的公民，是建造共和國最優良的地基。美國沒有爵位貴族，沒有那些拖累歐洲國家的法定階級分別與特權。但最重要的是，一七七六年的美國人認為自己是樸素、清貧、平等、有道德感、很特別的一個民族，是啟蒙社會科學所說，維持一個共和國至關重要的特質。因此，他們的道德感變成了他們作為一個社會成功的手段。這無可避免又賦予了他們的新共和國一種實驗性質，一種尚未穩定的感覺。
美國人就這樣憑著一股冒險的精神展開革命。他們知道自己正要開始一次「自主治理」的大實驗。在十九世紀前半葉，特別是在內戰時期，大家對這一次實驗始終還是很懷疑，彼時整個歐洲還是以君主國家占大宗。由於這一點，我們才知道林肯的蓋茨堡演說（Gettysburg Address）有多重要。林肯在這一次演說中談到內戰是在考驗一個在自由中孕育的國家是否能夠長久。認為共和政府是一次危險的實驗，這個想法自始就一直存在於美國人的意識中。
這種共和意識形態具有一股巨大的道德力量，與新教千禧年主義（Protestant millennialism）結合之後，使美國人開始感覺自己是上帝揀選之人，特別具有美德，尤其有責任要帶領世人建立自由與共和政府。
美國人懷著高度的期待展開他們的共和主義實驗，希望其他民族也能夠在他們帶領之下揚棄君主制。不過他們也知道這並不容易，因為共和主義需要人民特別具備一種道德感。美國人起初很自然認為法國大革命就是學習他們的美國革命而起，所以他們才會表示歡迎法國這場革命。拉法葉把巴士底監獄的鑰匙送給華盛頓，就是要感謝美國人啟發了法國大革命。
然而，法國大革命後來很快就轉為過度與錯亂，最後在拿破崙的專制制度下結束。很多美國人隨之感到幻滅，認為歐洲人已無能力學習美國人建立共和國家。他們自此開始認為法國人意欲模仿美國人建立共和政體的意圖已告失敗。法國大革命失敗了，並沒有讓歐洲變好。美國人原來對未來非常樂觀，自此一變而為懷疑。
這種懷疑很快就成了美國人看待拉丁美洲十九世紀前二、三十年爆發的殖民地叛變的態度。
真要說有什麼革命是模仿美國革命的，那麼拉丁美洲這些殖民地的叛變應該就是了。況且，亞當斯、傑佛遜等美國人也都表示歡迎。不過，歡迎歸歡迎，他們卻懷疑南美洲人有能力建立自由共和政府。他們有那些建造共和國的特質，也就是公民的美德嗎？一八二一年，傑佛遜寫說：「我從一開始就很擔心這些人的啟蒙程度不足以建立自治政府。經過血腥屠殺之後，最後只會落到軍人專制的下場。但既然想要實驗一下（共和主義），我自然祝願他們成功。」
美國人對於他國的共和革命，自始態度始終就模稜兩可。他們自然不至於敵視，但就是同理心、熱忱參雜一種懷疑的態度，祝福混雜著一種高人一等的悲觀，由此滋長出一種焦慮，認為別的民族缺乏完成共和革命的社會條件及道德感。美國人始終還是認為自己是最典型的革命國家，法國不是。
有些歐洲人同意他們這種看法。一八二三年，美國宣布門羅主義（Monroe Doctrine），告訴歐洲人從此不應再插手新世界。奧匈帝國首相梅特涅伯爵（Count Metternich）發言嚴予斥責：
在他們那些不當的宣言中，（這個合眾國）譴責且藐視值得尊重的歐洲體制……他們任意無端抨擊他國，所到之處提倡革命，失敗之後表示遺憾，對可能興盛者伸出援手，對煽動騷亂的使徒施以助力，激勵每一個陰謀者的勇氣。這一股邪說及壞榜樣洪流要是流泛到整個美洲，我們的宗教及政治體制會有什麼遭遇？ 政府的道德力量、我們那拯救歐洲免於完全解體的保守體制將伊於胡底？
美國儘管承諾不干涉歐洲內部事務，也表達了他們不想要和歐洲有什麼結盟上的瓜葛，但是大部分美國人還是很關心歐洲的事物。可是他們卻不情願直接涉入可能危及其自身之共和實驗的革命冒險。十九世紀的美國人相信一國人民若是對共和主義已有準備，遲早都會變成和他們一樣的共和國，所以他們就下結論說，自己只要好好做個自由政府，好好當個典範，自然就會順利完成將自由政府送到世界各地的任務。
這一點，維州的威廉．沃特（William Wirt）一八三○年在巴爾的摩的一場演說中闡述得很好。他對聽眾說：「我們對造物主及我們的公民負有重大的責任。祂很高興我們受遣為自由政府的先鋒。我們現在就是用這種姿態面對世界。世界的眼睛一直看著我們，我們的示範對於人類的自由事業或將產生決定性作用。」
因此，美國人不但守望，而且鼓勵，十九世紀的每一場革命。他們確實沒有干涉，但是除了干涉，其他一切都做了。有人為叛軍募款，有人親自參與革命戰爭。不論是一八二一年的希臘叛變，一八三○年法國的七月革命，一八四八年歐洲的全面革命，還是一八七○年法國推翻法蘭西第二帝國，建立法蘭西第三共和國，美國在本世紀歐洲所有的革命中，每一次都率先給予新的革命政權外交承認。
在美國人眼中，歐洲的這些革命不論如何都是受壓迫的人民因為想要變成美國人那樣所做的努力，他們也想成為「美國人」（genus Americanus）。美國人從來不覺得這些革命對他們有什麼害處，革命理念的散播他們也從不畏懼。這種革命熱情當然也有例外，那就是一八○四年在新世界締造第二共和的海地革命（Haitian revolution）。美國一直到林肯執政時代才承認海地共和國。
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南投10大農遊體驗──上篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。