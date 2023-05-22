2023/05/22,
教育

台大經濟系學生政見涉歧視，通報性平會最重可勒令退學，人權會籲政府加速制定平等法

台大經濟系學生政見涉歧視，通報性平會最重可勒令退學，人權會籲政府加速制定平等法
圖為國立台灣大學校門口。｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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台大社工系名譽教授王麗容提到，社會科學院的學生應該敏感度更高，明知社會規範，不該為了譁眾取寵或其他原因去踩紅線，第一學府的學生做了最壞示範，更可能帶給中小學生不良影響。她也建議學校加強宣導性平教育，除了告訴學生什麼該做、什麼不該做，也要讓學生知道遇到性平事件該如何保護自己。

（中央社）國立台灣大學經濟學系學生會選舉候選人政見涉歧視，台大經濟系已通報台大性平會。依台大學生獎懲辦法，如果性平會查證屬實，將視情節有最輕申誡、最重勒令退學等不同處分。

台大經濟系學生會選舉，其中一組候選人提出的政見涉性別、族群等大量歧視。台大經濟系昨（21）日已通報台大性別平等教育委員會，後續依性平會調查結果及台大學生個人獎懲辦法辦理，系上也將啟動輔導機制。

台大今（22）日回應，依校內程序處理。

據台大性平會資料，被害人或檢舉人申請調查後，性平案件應於3日內移送性平會，性平會於20日內完成受理與否的審議；如果受理，性平會將組調查小組，2個月內完成調查，並向學校提處理建議及調查報告，再移送學生獎懲委員會等權責機關議處。

據台大學生個人獎懲辦法，學生如果性騷擾、性霸凌等，經性平會或性騷擾防治委員會查證屬實，視情節輕重有申誡、小過、大過或勒令退學等不同處分。

曾任台大性平會委員的台大社會工作學系名譽教授王麗容告訴《中央社》記者，當性平會受理案件後就啟動調查，最後做出處理建議給負責獎懲的單位；依過去處理經驗，被開除的學生通常是因性侵害案件，如果是記過等其他處分，也會建議同時要接受性平教育，學校目的還是希望學生矯正行為，不是趕走學生。

學者憂頂大生「優越感無限膨脹」，憂心民主成熟度倒退

（中央社）台灣大學經濟系學生會選舉有候選人政見涉及大量歧視，學者憂心，這是「優越感的無限膨脹」，如缺乏尊重和包容，將取笑對象對準弱勢的人，就是歧視和霸凌。

台大經濟系學生會選舉傳出爭議，有一組候選人政見涉及歧視性別、特定性取向、種族、身體特徵等，引發外界批評。台大經濟系已通報台大性平會，後續將依性平會調查結果及國立台灣大學學生個人獎懲辦法辦理。

世新大學口語傳播暨社群媒體系教授游梓翔今日接受《中央社》記者訪問時指出，學生自治是公共參與的一種，卻有學生候選人把公共參與戲謔化、用搞笑當政見，也許他們自覺是標新立異，卻讓人憂心民主成熟度倒退。

游梓翔也提到，學生候選人在短短的政見中，從不同性傾向、出生背景、職業到身體外型都一一攻擊，這已經是態度問題，讓人感覺是「優越感的無限膨脹」，最高學府的學生得天獨厚，但不能因為獲得的機會比別人好，就以自我為中心，把少數的弱勢族群變成取笑對象。

對於學生在道歉聲明中自稱玩笑話尺寸拿捏不恰當，游梓翔表示，在幽默中有一種手法是嘲笑或諷刺一群人，但通常取笑對象是自己或政治人物、公眾人物等有權力者，如果對準弱勢的人，就是歧視和霸凌；在社會中，難免會有人拿到較多資源，如果不培養對弱勢者的尊重和包容，就會造成更多霸凌和歧視。

未能展現對弱勢者的尊重，過去也曾在台大校園發生過。台大社研所畢業的小花媽昨日則在臉書粉專分享，過去在社會學通識課上，授課老師曾出了一個題目，讓修課同學幫不同收入背景的人規劃一個月的收支，目的在於讓同學了解很多問題其實不是個人的聰明才智或是不努力，而是原生家庭與社會環境的問題。

小花媽表示，當時有一組交回來的報告讓助教們永遠記得。該報告內容提及，低收入戶補助不多，所以各方面都要省吃儉用，「窮人就不該生小孩，要強制結紮，這樣可以避免階級再製，也讓貧窮基因斷絕」。對於居住環境，報告寫道「租房子太貴了，很多橋下有空間，可以搬去那裡住，省錢」；報告也寫道，「媽媽可以到酒店工作，賺比較多，叫大小孩照顧嬰兒就好」等內容。

小花媽表示，老師後來將此份報告退了回去，在課堂上認真地討論此事，並說了重話。老師提及，繳交報告的同學可能覺得只是開個玩笑，「但這展現了教育的失敗。我們的社會用那麼多納稅錢，教育出了一群沒有同理心，凡事只想到自己，對社會毫無意義的一群人，代表我們的教育還停留在過去，新時代重要的意義進不了你們的腦袋。」

台灣大學社會工作系名譽教授王麗容告訴《中央社》記者，學生參與學生自治選舉，透過政見發表公開意見，卻散播對不同性別或性傾向者的詆毀，不只是性別歧視，甚至接近性騷擾的界線，更構成許多人在身心上的嚴重傷害，也讓人憂心推動多年的性別平等教育變成倒退走。

王麗容提到，社會科學院的學生應該敏感度更高，明知社會規範，不該為了譁眾取寵或其他原因去踩紅線，第一學府的學生做了最壞示範，更可能帶給中小學生不良影響。她也建議學校加強宣導性平教育，除了告訴學生什麼該做、什麼不該做，也要讓學生知道遇到性平事件該如何保護自己。

人權會提醒：歧視、貶抑特定群體的言行，已構成敵意環境

對於近年大學校園活動或學生選舉曾多次出現厭女、恐同、歧視特定群體的活動標語或競選政見，國家人權委員會（人權會）今日也發表聲明提醒，歧視、貶抑或羞辱特定群體的言行，不論是托詞玩笑、或是選舉政見發表，都已產生敵意環境，傷害、壓迫特定群體的效果。

人權會指出，台灣已批准《消除一切形式種族歧視國際公約》（ICERD），並通過《性別工作平等法》、《性別平等教育法》、《性騷擾防治法》、《消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）施行法》等，有關各領域的種族歧視、性別歧視、性騷擾等言行，已立法明示言論自由之界線，不得無限上綱。行政院更於去（2022）年通過首部《國家人權行動計畫》，將制定綜合性平等法，保障任何身分都不能受到歧視，維護各群體在各領域有尊嚴、平等的生存發展。

人權會建議，政府應積極推動綜合性平等法之制定，並透過立法過程，強化與社會溝通性別平等及人權的價值。人權會也將持續監督性別平等教育與人權教育的落實，關注校方後續處理情形，呼籲各級學校鼓勵師生共同討論此類歧視事件，協助理解遭受歧視的處境，促進建立平等與相互尊重的公共空間，一起參與推動性別平等、消除歧視的行列。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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