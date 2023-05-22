台大經濟系學生政見涉歧視，通報性平會最重可勒令退學，人權會籲政府加速制定平等法
我們想讓你知道的是
台大社工系名譽教授王麗容提到，社會科學院的學生應該敏感度更高，明知社會規範，不該為了譁眾取寵或其他原因去踩紅線，第一學府的學生做了最壞示範，更可能帶給中小學生不良影響。她也建議學校加強宣導性平教育，除了告訴學生什麼該做、什麼不該做，也要讓學生知道遇到性平事件該如何保護自己。
（中央社）國立台灣大學經濟學系學生會選舉候選人政見涉歧視，台大經濟系已通報台大性平會。依台大學生獎懲辦法，如果性平會查證屬實，將視情節有最輕申誡、最重勒令退學等不同處分。
台大經濟系學生會選舉，其中一組候選人提出的政見涉性別、族群等大量歧視。台大經濟系昨（21）日已通報台大性別平等教育委員會，後續依性平會調查結果及台大學生個人獎懲辦法辦理，系上也將啟動輔導機制。
台大今（22）日回應，依校內程序處理。
據台大性平會資料，被害人或檢舉人申請調查後，性平案件應於3日內移送性平會，性平會於20日內完成受理與否的審議；如果受理，性平會將組調查小組，2個月內完成調查，並向學校提處理建議及調查報告，再移送學生獎懲委員會等權責機關議處。
據台大學生個人獎懲辦法，學生如果性騷擾、性霸凌等，經性平會或性騷擾防治委員會查證屬實，視情節輕重有申誡、小過、大過或勒令退學等不同處分。
曾任台大性平會委員的台大社會工作學系名譽教授王麗容告訴《中央社》記者，當性平會受理案件後就啟動調查，最後做出處理建議給負責獎懲的單位；依過去處理經驗，被開除的學生通常是因性侵害案件，如果是記過等其他處分，也會建議同時要接受性平教育，學校目的還是希望學生矯正行為，不是趕走學生。
學者憂頂大生「優越感無限膨脹」，憂心民主成熟度倒退
（中央社）台灣大學經濟系學生會選舉有候選人政見涉及大量歧視，學者憂心，這是「優越感的無限膨脹」，如缺乏尊重和包容，將取笑對象對準弱勢的人，就是歧視和霸凌。
台大經濟系學生會選舉傳出爭議，有一組候選人政見涉及歧視性別、特定性取向、種族、身體特徵等，引發外界批評。台大經濟系已通報台大性平會，後續將依性平會調查結果及國立台灣大學學生個人獎懲辦法辦理。
世新大學口語傳播暨社群媒體系教授游梓翔今日接受《中央社》記者訪問時指出，學生自治是公共參與的一種，卻有學生候選人把公共參與戲謔化、用搞笑當政見，也許他們自覺是標新立異，卻讓人憂心民主成熟度倒退。
游梓翔也提到，學生候選人在短短的政見中，從不同性傾向、出生背景、職業到身體外型都一一攻擊，這已經是態度問題，讓人感覺是「優越感的無限膨脹」，最高學府的學生得天獨厚，但不能因為獲得的機會比別人好，就以自我為中心，把少數的弱勢族群變成取笑對象。
對於學生在道歉聲明中自稱玩笑話尺寸拿捏不恰當，游梓翔表示，在幽默中有一種手法是嘲笑或諷刺一群人，但通常取笑對象是自己或政治人物、公眾人物等有權力者，如果對準弱勢的人，就是歧視和霸凌；在社會中，難免會有人拿到較多資源，如果不培養對弱勢者的尊重和包容，就會造成更多霸凌和歧視。
未能展現對弱勢者的尊重，過去也曾在台大校園發生過。台大社研所畢業的小花媽昨日則在臉書粉專分享，過去在社會學通識課上，授課老師曾出了一個題目，讓修課同學幫不同收入背景的人規劃一個月的收支，目的在於讓同學了解很多問題其實不是個人的聰明才智或是不努力，而是原生家庭與社會環境的問題。
小花媽表示，當時有一組交回來的報告讓助教們永遠記得。該報告內容提及，低收入戶補助不多，所以各方面都要省吃儉用，「窮人就不該生小孩，要強制結紮，這樣可以避免階級再製，也讓貧窮基因斷絕」。對於居住環境，報告寫道「租房子太貴了，很多橋下有空間，可以搬去那裡住，省錢」；報告也寫道，「媽媽可以到酒店工作，賺比較多，叫大小孩照顧嬰兒就好」等內容。
小花媽表示，老師後來將此份報告退了回去，在課堂上認真地討論此事，並說了重話。老師提及，繳交報告的同學可能覺得只是開個玩笑，「但這展現了教育的失敗。我們的社會用那麼多納稅錢，教育出了一群沒有同理心，凡事只想到自己，對社會毫無意義的一群人，代表我們的教育還停留在過去，新時代重要的意義進不了你們的腦袋。」
台灣大學社會工作系名譽教授王麗容告訴《中央社》記者，學生參與學生自治選舉，透過政見發表公開意見，卻散播對不同性別或性傾向者的詆毀，不只是性別歧視，甚至接近性騷擾的界線，更構成許多人在身心上的嚴重傷害，也讓人憂心推動多年的性別平等教育變成倒退走。
王麗容提到，社會科學院的學生應該敏感度更高，明知社會規範，不該為了譁眾取寵或其他原因去踩紅線，第一學府的學生做了最壞示範，更可能帶給中小學生不良影響。她也建議學校加強宣導性平教育，除了告訴學生什麼該做、什麼不該做，也要讓學生知道遇到性平事件該如何保護自己。
人權會提醒：歧視、貶抑特定群體的言行，已構成敵意環境
對於近年大學校園活動或學生選舉曾多次出現厭女、恐同、歧視特定群體的活動標語或競選政見，國家人權委員會（人權會）今日也發表聲明提醒，歧視、貶抑或羞辱特定群體的言行，不論是托詞玩笑、或是選舉政見發表，都已產生敵意環境，傷害、壓迫特定群體的效果。
人權會指出，台灣已批准《消除一切形式種族歧視國際公約》（ICERD），並通過《性別工作平等法》、《性別平等教育法》、《性騷擾防治法》、《消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）施行法》等，有關各領域的種族歧視、性別歧視、性騷擾等言行，已立法明示言論自由之界線，不得無限上綱。行政院更於去（2022）年通過首部《國家人權行動計畫》，將制定綜合性平等法，保障任何身分都不能受到歧視，維護各群體在各領域有尊嚴、平等的生存發展。
人權會建議，政府應積極推動綜合性平等法之制定，並透過立法過程，強化與社會溝通性別平等及人權的價值。人權會也將持續監督性別平等教育與人權教育的落實，關注校方後續處理情形，呼籲各級學校鼓勵師生共同討論此類歧視事件，協助理解遭受歧視的處境，促進建立平等與相互尊重的公共空間，一起參與推動性別平等、消除歧視的行列。
新聞來源
- 台大經濟系學生政見涉歧視通報性平會 最重可處勒令退學（中央社）
- 台大生政見涉歧視 學者：取笑弱勢就是霸凌（中央社）
- 人權會籲政府加速制定平等法，從制度面維護各群體免於歧視與暴力，並積極推動人權教育（國家人權委員會新聞稿）
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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南投縣13鄉鎮農特產品──北南投篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「北南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。位於本縣東北方，東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰和台中縣為界。仁愛鄉位處台中中央山脈軸心地帶，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚「虹鱒」、以及原味十足的香檽米、放山雞……等。皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－南投市
南投市位於南投縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮四面環山，為盆地地形，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點-日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
以上廣告由南投縣政府農業處提供。