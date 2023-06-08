原生家庭的詛咒：我為什麼還是重蹈父母的覆轍？
我們想讓你知道的是
許多父母由於對早年家庭不安，經營現在的家庭時常常過度焦慮、監控與壓抑自己的情緒，卻又發現他們的孩子繼續重蹈自己的覆轍。其實，刻意的創造一個「無菌空間」，或許反而不利於孩子的成長。
文：靜馨心理治療所
「我明明已經盡了全力，想要擺脫父母親帶給我的影響，給我的孩子一個截然不同的生活，為什麼我到頭來卻還是複製了我的原生家庭的樣貌呢？」
這是我在諮商實務現場中，時常聽見父母親的真心告白。
在我接觸的許多父母親當中，他們本身也成長自酗酒、暴力、精神虐待、情緒勒索、藥酒癮、網路成癮等失功能的家庭。
由於親身體會過在這種家庭中成長的苦與痛，於是他們心中暗暗發誓「我絕對不能和自己的父母親ㄧ樣」。早年原生家庭的不安，化為他們如今的焦慮。他們戰戰兢兢地經營著現在的家庭生活，努力「監控」自己與孩子的一舉一動，深怕自己的教育稍有差錯就會重蹈父母親的過錯。
但是，在我的實務經驗中卻發現，這些父母親明明已經努力壓抑與克制著自己，但是怎麼到頭來，家庭生活卻依舊復蹈原生家庭的前轍，這究竟是為什麼呢？
試圖打造「無菌室」的父母
舉個例子來說，若一個孩子長年生長在暴力的家庭中，他可能擔心自己會複製父母親的暴力行為，因而對所有的負向情緒都採取壓抑的方式。
然而，被壓抑的情緒並不會就此消失，而可能會持續地累積堆疊，等到有一天這個人受到外在的刺激後，所有被深埋的情緒便可能同時傾洩而出，原本被壓抑的情感突然迸發，此時，原有的理性認知與自我控制能力頓時喪失，暴力行為很可能就在此時發生。
或是，這位父親或母親也可能過於敏感「情緒」的存在。當孩子稍有不快，這位父親或母親就會因為感到焦慮而想要盡快平息孩子的心情，例如：試圖搞笑來轉移對方的注意力、直接離現場來逃避關係中的衝突，或是以過度冷靜、沉默的方式來面對對方。如此一來，關係中的衝突始終沒有機會好好地被面對與討論，而對孩子來說，由於自己的情緒時常受到父母親地「監控」而讓他們感到焦躁，久而久之，這反而可能造成彼此之間的更大衝突。
在一些案例中也可以看見，縱使父母親能夠成功地讓家庭環境杜絕任何負向情緒的存在，但這反而對於孩子的成長是不利的。
打個比方來說，若一個人從小就生活在一個「無菌空間」，喝著100%過濾乾淨的水，吃著完全健康無毒的食物，空氣清淨機也24小時不停運轉，孩子在這個環境中，或許能夠健康的成長，但是只要一離開這個「無菌空間」，便反而可能因為缺乏抵抗力而更容易感冒生病。
同理，對於那些在「情緒無菌室」中成長的孩子來說，由於他們缺少了體驗與表達情緒，以及觀摩父母親如何以健康的方式表達心情的機會，這很可能在他們一離開家庭環境，面對刺激眾多的社會情境時，就顯得無所適從，甚至在產生了情緒後，也不知道應該如何表達，因而更容易顯露出某些情緒或行為上的議題。
強化情緒免疫力
對於那些成長自酗酒、暴力、精神虐待、情緒勒索或毒癮等家庭的父母親，可能對於藥物、酒精或情緒過度敏感，因而希望自己可以杜絕這些東西地出現。
然而，這樣的「無菌空間」卻可能反而不易於及孩子的成長。孩子的成長是需要「鍛鍊」的！若想要擁有良好的親子關係，父母親要做的或許不是杜絕所有可能有害的物質，而是要學習在面對酒精、情緒、網路等元素時，仍能保有「免疫力」，也就是當孩子能夠在面對這些東西時，不僅能不沉迷其中，不受到它們的控制，甚至還能夠將之善用。
例如：如何利用網路來搜尋自己需要的資料、增長自己的知識；或是透過健康、成熟的方式來表達心情，以增進別人對自己的瞭解。
換句話說，若父母親因為早年原生家庭的負向經驗而過度焦慮與擔憂，則他們很可能會以「全有全無」的觀點來教育孩子，認為自己杜絕所有的「有害物質」，否則事情的發展就會「一發不可收拾」。
然而，若是父母親能夠學習暫放這種「全有全無」的觀點，並且在父母親的保護之下，陪伴案主適度認識或接觸這些東西，並且適時的給予引導與教育，或許這更能夠培養孩子的免疫力，讓他們能夠不受到酒精、情緒與網路的控制，並且更健康的成長。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：談家庭關係的複製：我為什麼還是重蹈父母的覆轍？
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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南投10大農遊體驗──上篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。