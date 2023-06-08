原生家庭的詛咒：我為什麼還是重蹈父母的覆轍？

文：靜馨心理治療所

「我明明已經盡了全力，想要擺脫父母親帶給我的影響，給我的孩子一個截然不同的生活，為什麼我到頭來卻還是複製了我的原生家庭的樣貌呢？」

這是我在諮商實務現場中，時常聽見父母親的真心告白。

在我接觸的許多父母親當中，他們本身也成長自酗酒、暴力、精神虐待、情緒勒索、藥酒癮、網路成癮等失功能的家庭。

由於親身體會過在這種家庭中成長的苦與痛，於是他們心中暗暗發誓「我絕對不能和自己的父母親ㄧ樣」。早年原生家庭的不安，化為他們如今的焦慮。他們戰戰兢兢地經營著現在的家庭生活，努力「監控」自己與孩子的一舉一動，深怕自己的教育稍有差錯就會重蹈父母親的過錯。

但是，在我的實務經驗中卻發現，這些父母親明明已經努力壓抑與克制著自己，但是怎麼到頭來，家庭生活卻依舊復蹈原生家庭的前轍，這究竟是為什麼呢？

試圖打造「無菌室」的父母

舉個例子來說，若一個孩子長年生長在暴力的家庭中，他可能擔心自己會複製父母親的暴力行為，因而對所有的負向情緒都採取壓抑的方式。

然而，被壓抑的情緒並不會就此消失，而可能會持續地累積堆疊，等到有一天這個人受到外在的刺激後，所有被深埋的情緒便可能同時傾洩而出，原本被壓抑的情感突然迸發，此時，原有的理性認知與自我控制能力頓時喪失，暴力行為很可能就在此時發生。

或是，這位父親或母親也可能過於敏感「情緒」的存在。當孩子稍有不快，這位父親或母親就會因為感到焦慮而想要盡快平息孩子的心情，例如：試圖搞笑來轉移對方的注意力、直接離現場來逃避關係中的衝突，或是以過度冷靜、沉默的方式來面對對方。如此一來，關係中的衝突始終沒有機會好好地被面對與討論，而對孩子來說，由於自己的情緒時常受到父母親地「監控」而讓他們感到焦躁，久而久之，這反而可能造成彼此之間的更大衝突。

在一些案例中也可以看見，縱使父母親能夠成功地讓家庭環境杜絕任何負向情緒的存在，但這反而對於孩子的成長是不利的。

打個比方來說，若一個人從小就生活在一個「無菌空間」，喝著100%過濾乾淨的水，吃著完全健康無毒的食物，空氣清淨機也24小時不停運轉，孩子在這個環境中，或許能夠健康的成長，但是只要一離開這個「無菌空間」，便反而可能因為缺乏抵抗力而更容易感冒生病。

同理，對於那些在「情緒無菌室」中成長的孩子來說，由於他們缺少了體驗與表達情緒，以及觀摩父母親如何以健康的方式表達心情的機會，這很可能在他們一離開家庭環境，面對刺激眾多的社會情境時，就顯得無所適從，甚至在產生了情緒後，也不知道應該如何表達，因而更容易顯露出某些情緒或行為上的議題。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

強化情緒免疫力

對於那些成長自酗酒、暴力、精神虐待、情緒勒索或毒癮等家庭的父母親，可能對於藥物、酒精或情緒過度敏感，因而希望自己可以杜絕這些東西地出現。

然而，這樣的「無菌空間」卻可能反而不易於及孩子的成長。孩子的成長是需要「鍛鍊」的！若想要擁有良好的親子關係，父母親要做的或許不是杜絕所有可能有害的物質，而是要學習在面對酒精、情緒、網路等元素時，仍能保有「免疫力」，也就是當孩子能夠在面對這些東西時，不僅能不沉迷其中，不受到它們的控制，甚至還能夠將之善用。

例如：如何利用網路來搜尋自己需要的資料、增長自己的知識；或是透過健康、成熟的方式來表達心情，以增進別人對自己的瞭解。

換句話說，若父母親因為早年原生家庭的負向經驗而過度焦慮與擔憂，則他們很可能會以「全有全無」的觀點來教育孩子，認為自己杜絕所有的「有害物質」，否則事情的發展就會「一發不可收拾」。

然而，若是父母親能夠學習暫放這種「全有全無」的觀點，並且在父母親的保護之下，陪伴案主適度認識或接觸這些東西，並且適時的給予引導與教育，或許這更能夠培養孩子的免疫力，讓他們能夠不受到酒精、情緒與網路的控制，並且更健康的成長。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：談家庭關係的複製：我為什麼還是重蹈父母的覆轍？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航