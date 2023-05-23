美國聯邦債務上限6/1即將到期，如果違約將會如何影響全球經濟？
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拜登的經濟顧問警告稱，即使是「短暫的」違約也會使美國經濟損失50萬個工作崗位。「長期」違約則將使美國GDP暴跌6％，可能嚴重削弱全球貿易，並使世界其他地區陷入深度衰退。
文：德國之聲中文網（法新社、德新社）
如果美國國會未能在月底前提高債務上限，美國財政部就可能無法支付政府帳單。假如發生的這樣的情況，全球經濟會受到怎樣的影響？
什麼是美國聯邦債務上限？
美國國會於1917年首次引入債務上限——指美國財政部可以承擔的國家債務數額。這項措施意味著政府不再需要國會批准每筆債務的發行。公共債務法案隨後於1939年和1941年獲得通過。
在過去的70年裡，債務上限已經被提高了78次，其中包括2011年，當時美國未能就新的上限達成一致，導致標普下調美國主權信用評級，引發借貸成本上升。
今年1月份美國政府遭遇了31.4兆美元的當前債務上限，但財政部採取了非常措施，使其能夠繼續為政府活動提供資金。
下一個關鍵期限是即將到來的6月1日，屆時國會必須再次提高上限，否則美國政府可能會開始耗盡資金並拖欠債務。
民主黨和共和黨之間正在進行激烈的對峙。共和黨希望白宮同意全面削減公共開支以及進行其他改革。共和黨高層領導人5月9日在白宮會見了美國總統拜登（Joe Biden），試圖解決爭端，但會談沒有取得重大突破。
美國政府違約將產生什麼後果？
美國財政部長葉倫14日警告稱，這場僵局實際上是「一把指著美國人民和美國經濟的腦袋的槍。」她說，如果不能提高債務上限，「金融和經濟混亂將接踵而至」。
本月初，美國財政部預測，美國政府最早將於6月1日開始耗盡資金——此舉將對美國和全球經濟產生深遠影響。資金短缺將迫使美國財政部可能節省開支，以便首先支付債務和利息。這可能意味著延遲支付包括教師在內的數千萬公共部門職員的薪水。針對包括退伍軍人在內的年長和弱勢美國人的社會保障金和醫療補貼也可能被暫停。
儘管任何未償還債務都可能是暫時的，但拜登的經濟顧問警告稱，即使是「短暫的」違約也會使美國經濟損失50萬個工作崗位。他們認為，「長期」違約將使GDP暴跌6％，並導致數萬家企業和約830萬個工作崗位流失——幾乎與2008年金融危機期間一樣多。
在最壞的情況下，美國將不得不在7月或8月之前完全停止借貸，這將進一步衝擊全球金融市場，投資者隨後會質疑美國債券的價值。長期以來，美國債券被視為最安全的投資之一，是世界金融體系的基石。
美國政府違約可能會嚴重削弱全球貿易，並使世界其他地區陷入深度衰退。更嚴重的違約將導致美元大幅貶值，導致匯率混亂波動，並推高石油和其他大宗商品的價格。
全球通貨膨脹很可能再次上升。由於金融體系內缺乏信任，已經受疫情影響的供應鏈問題可能雪上加霜。
美國兩黨談判進展如何？
眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）和共和黨拒絕在不全面削減預算的情況下提高債務上限。
共和黨領導的眾議院在4月下旬投票決定削減價值約4.8兆美元的擬議預算法案，該法案將取消對清潔能源投資的稅收減免，並推翻拜登免除學生貸款債務的計劃。
然而，該法案不可能在民主黨佔多數的參議院獲得通過。
拜登至今拒絕談判，稱應該無條件提高債務上限，然後他將討論可能的預算削減。拜登希望共和黨人公開承諾美國不會違約，並且有能力通過持續借貸來支付所有帳單。
在拜登2011年擔任副總統期間，歐巴馬（Barack Obama）政府被迫向共和黨人做出痛苦的讓步以避免違約，拜登希望避免重蹈覆轍。
拜登的預算計劃將在十年內削減近3兆美元的赤字，主要是通過對富人增稅——而共和黨不太可能同意這一點。
在上週二拜登與共和黨和民主黨高級領導人的會談失敗後，麥卡錫估計雙方只有短短兩週的時間來達成一項隨後可以由國會通過的協議。
然而，一些分析師仍然認為債務上限的到期應推遲到9月30日，以避免立即出現違約風險。
拜登可以援引憲法14條修正案嗎？
理論上，總統可以援引美國憲法第14條修正案，該修正案規定「法律授權的美國公共債務的有效性……不得受到質疑。」
一些分析人士認為，拜登可以爭辯說，他有避免違約的憲法義務，因此可以突破債務上限，繼續國會已經批准的支出。
然而，此舉幾乎肯定會導致長期的法律糾紛，這可能會擾亂金融市場。共和黨人警告稱，拜登不能單方面行動，解決方案必須通過國會。
本週，一個公共部門工人工會起訴財政部長葉倫和拜登，要求他們根據憲法義務無視債務上限。
該訴訟試圖確保在發生違約並優先償還債務時工人的收入，不會因此受到懲罰。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
我們想讓你知道的是
鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會