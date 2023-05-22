民調：中國55％民眾支持對台灣發動全面統一戰爭，年長者更支持武統，22％認為未必要統一

綜合《南華早報》與《RFI》報導，根據新加坡與中國學者做的民調，中國有55%的民眾，支持政府對台灣發動全面統一戰爭，而希望立即開戰的僅有1%；33%的民眾反對武力統一。在「不一定非要統一」的選項中，有22%的受訪者表示兩岸可以各自為政，7％的民眾不確定，71％的民眾不同意。

民調背景與數據

此份民調是由新加坡國立大學教授劉遙（Adam Y. Liu），與紐約大學上海分校副教授李曉雋共同完成，於2020年底至2021年初訪問1824名中國民眾。民調透過線上選擇加入（online opt-in panel）形式進行，且絕大多數的受訪者具有大專以上學歷。該研究於5月15日被發表在《當代中國期刊》（Journal of Contemporary China）。

根據民調，有55％的受訪者贊成「發動統一戰爭以完全收回台灣」，33％的人反對武力統一，其餘民眾表示他們不確定。

在支持武統的民眾中，僅有1％的人贊成立即開戰，其餘民眾皆認為中國應該先嘗試其他手段。

其他脅迫台灣同意統一的方案，包括：「在台灣外圍發起有限的軍事行動」獲得了58％民眾支持、「經濟制裁」獲得57％民眾支持，「維持現狀以增強經濟和軍事實力，直至統一」則獲得了55%民眾支持。

此外，有22％的民眾認同「一邊一制」，認為兩岸「不一定非統一不可」，而71%的受訪者表示一邊一制是不可接受的。《南華早報》指出，考慮到台海局勢在國內屬於高度敏感議題，有22％的民眾站出來表示兩岸不一定要統一，是非常令人驚訝的。

年長者比年輕人更支持武統

研究人員在民調中，試圖透過詢問5個有關中國民族自豪感和歸屬感的問題，來衡量受訪者受民族主義影響的程度。

研究人員總結，支持武統的民眾多受到「民族主義」影響，中國的民族主義與同儕壓力相結合，產生了一種「放大效應」，促使人們支持更具侵略性的選擇，並使更溫和的聲音沉默、從眾。

而反對武力統一的民眾，主要擔心武統台灣，會使中國付出高昂的經濟、人力成本，並對中國的國際聲譽造成重大打擊。此外，美國干預戰爭的可能性，也削弱了民眾選擇武統台灣的意願。

根據過去的研究，中國的年輕族群，往往更具民族主義和鷹派色彩，但這項民意調查發現，在兩岸議題上，年長的受訪者更傾向選擇激進的戰略，例如全面開戰或軍事脅迫。

劉遙與李曉雋表示：「也許年長的中國人逐漸失去耐心，希望在他們有生之年，看到台灣問體以某種方式得到解決，而不是無限期地等待。」

民意能否影響習近平的政策？

劉遙表示，這項調查對習近平傳達了，武力統一並不是唯一選擇。中共不應該認為，自己必須對台灣採取更強硬的態度，因為在中國民眾看來，更溫和的政策選擇也是可以被接受的。這項調查也向美國傳達了，統一的日期並沒有在倒數，因此美國也沒有必要採取過度強硬的對中政策。

這份調查報告發布之際，台海局勢與中美競爭皆處於緊張、激烈的狀態。劉遙指出：「習近平在台灣問題上的言辭，比胡錦濤和江澤民更加強硬，這背後的原因有很多，包括民進黨政府更加反中、中美對抗加劇和習近平自己的野心。」

劉遙補充，但最近的跡象，包括中共中央政治局常務委員王滬寧，日前在針對兩岸問題的發言中，強調兩岸關係重要性、恢復擴大兩岸交流，表明中共的態度正在逐漸軟化。

劉遙在報告中表示，儘管威權領導人不是透過選舉獲得執政權，但他們仍然有動力確保其政策，與普遍民意保持一致，以避免遭到強烈反對。

然而，國際危機組織（International Crisis Group）研究員蕭嫣然（Amanda Hsiao）表示，北京可以透過「複雜的手段」，按照自己的意願塑造公眾輿論，如果政策制定者想要控制民意，他們有辦法做到。

澳大利亞國立大學政治學教授宋文笛（Sung Wen-Ti）也補充，由於習近平關注的焦點仍是他自己，和黨核心領導層的利益，因此中國民眾對政策制定的影響力仍然有限，尤其是在台灣等敏感問題上。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航