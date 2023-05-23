【國際大風吹】週休三日有三種模式，哪些國家試辦過？有什麼優缺點？
我們想讓你知道的是
週休三日聽起來好像太過美好，但如果在對的產業、用對的方式規劃實施，或許可以同時幫助勞方提升效率、減少壓力、增加健康和家庭時間，也能幫助資方獲得更專注、更樂於工作的員工。上百年傳統的週休二日，說不定正面臨改變的時刻。
最近有網友在公共政策參與平台提案，希望讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家，獲得超過5000人連署，所以政府必須在一個月內回應，同時也引起社會上很多討論。
有人說，五天的事情怎麼可能在四天內做完？現在週休二日，禮拜六都還常常加班，還想多休一天啊？甚至有人質疑，提案和連署的人是不是根本太懶惰了？
不過，週休三日可不是最近才出現的構想，只是近兩年來，隨著COVID-19疫情席捲全球，如何平衡工作與生活越來越受到重視，於是從澳洲、日本到美國、歐洲，都有越來越多公司試辦週休三日制度。這一集就來看看，哪些國家實驗過週休三日？成果如何？對員工和雇主來說，各有哪些優缺點呢？
哪些國家實驗過週休三日？
首先來看看，號稱是全球史上最大規模週休三日實驗的英國研究。從2022年6月起，有61家公司，大約2900名員工，實施連續半年的週休三日制度。勞資雙方同意，工作天數從五天減到四天，薪資百分百不縮水，但生產目標也要完全達成。
事後評估，有高達九成員工想繼續週休三日，55%認為自己的工作能力變強了，71%的職業倦怠感下降，大約四成感到壓力降低、身心健康改善、睡眠品質也變好了。
員工喜歡週休三日或許不讓人意外，那老闆呢？以1到10分來打分數，61家企業主的整體滿意度高達8.3分，員工工作成效的質跟量，都有7.5分，半年間的收益成長1.4%，跟前一年同期相比，更平均增加35%。同時，員工離職率也大幅降低57%。因此，有超過九成公司打算繼續週休三日制度。
換句話說，看起來是員工開心、老闆滿意、生意也更好了。籌劃這場大規模實驗計畫的民間組織，在英國之前，也在美國、澳洲和愛爾蘭的33間公司、上千名員工，進行為期半年的實驗計畫，最終成果也差不多，相當正面。
全公司和我個人的生產力來說，我們沒有看到任何負面影響，我知道自己每個禮拜一來上班的時候更想把工作趕快搞定，因為我才度過三天可以徹底放鬆釋放工作壓力的日子。
——Volt健身APP商業發展總監 雷伊（Sarah Ray）
老實說兩天和三天週末我覺得差很多，週休三日比較像重開機，不然之前週休二日的感覺是：天哪，週末一下就沒了，又要上班啦。
——軟體工程師 楊（Sara Yang）
在太平洋的另一頭，傳統上經常加班，甚至不幸有過勞死案例的日本，其實近年來政府也開始鼓勵企業採取更彈性的工作規範，包括週休三日，以及開放新手爸媽在孩子滿三歲之前，可以在家工作或者至少不必加班。
另外，微軟和Panasonic兩家跨國企業，也分別在2019和2022年在日本試辦週休三日制度。其中，微軟連續五星期週休三日，結果發現員工滿意度高達94%，而且跟去年同期相比，平均每位員工達成的銷售業績多了40%，同時辦公室的用紙和用電量也節省了不少。
遠在歐洲的冰島，則是2015年就由政府帶頭，做了一場長達四年的週休三日實驗。包含政府單位和民營企業，大約2500名員工，基本上都成功把每週工作時數從40小時降低到35、36小時，而且工作產出保持不變。於是冰島後來修改勞動法規，目前，只要是工會成員的冰島人，相當將近九成的勞動人口，都可以合法要求公司縮短每週工作天數。
週休三日如何執行？魔鬼在細節
雖然目前為止，週休三日的實驗結果，看起來都蠻正面的，但各國經驗也告訴我們，如何執行，恐怕比開不開放更重要。
首先，日本學者就指出，週休三日的模式有三種：
第一是總工時縮短成四天，但薪資維持不變。
第二是總工時縮短，但薪資也等比減少。
第三是總工時沒有減少，只是分攤到需要上班的那四天，但薪資也不變，這是比利時目前開放給勞資自行協調的模式。
顯然最理想的是第一種，但事實上，日本比較多公司提供的選項是第二種，因為要維持生產力不變，工時卻縮短，那就代表員工的效率要更高，但日本一方面習慣以時間單位來計算薪資，另一方面，有時真的工作量很大，連年假都沒空休了，更別說找到提升效率的方式。
那麼歐美如何解決這個問題呢？參與實驗的公司說，問題在如何減少不必要的工作，還有決定什麼是最優先的任務，才能讓員工更集中精力高效工作。
重點不是把五天縮成四天，重點是工作方式要改，要如何專注在最重要的事項，以及減少消耗時間、浪費心力的事，才能專注處理更重要的事。
——Bolt電商服務首席人力長 克莉絲蒂（Jennifer Christie）
很多企業發現，最能提高工作效率的就是減少開會。
如果會議不需要真的討論，而只是徵詢意見，或確保各方的認知一致，那麼用通訊軟體或發群組信件，或許就可以解決。就算真的非開會不可，也要確保會議目標明確、事前充分準備，以及非必要成員不必到場，就能解放很多時間。
第二，用科技提升效率。例如用軟硬體來優化工作流程，把可以自動化的事情交給電腦或機器來做。第三，吃飯休息和閒聊的時間，也需要自發性的控制。
另外，並不是所有產業都適合走週休三日。有些以工時計費的專業服務，例如律師和會計師，就得另想一套計算工時或酬勞的方式。而以勞動力為主的藍領工作，恐怕也比較難用減少開會等方式快速提升效率，而是得靠流程重新設計或自動化設備等方式，才能達到一樣的生產力。
誰說每週一定要工作五天？
你可能不知道，最早一批落實週休二日的老闆，其實是汽車大亨福特。
他在1926年開始讓車廠工人在週六、週日都放假，後來越來越多公司跟進，政府也立法規範，才逐步變成全球通行的標準。換句話說，一週工作五天的歷史，已經將近一世紀了。
這100年來，人類生產力其實是不斷提高的，因此帶動經濟成長，生活水準提高。以英國來說，從1970年代以來，每年人均生產力差不多都提高2%左右。然而，到了2008年金融海嘯之後，成長逐步趨緩。從2010到2019年間，每年只有提高0.75%左右。很多經濟發達國家都面臨這樣的情況。
近兩年，在COVID-19疫情席捲全球之下，很多公司被迫遠端工作，大家才發現，或許給自己更多下班的自由時間，才更有動力去上班。
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南投縣13鄉鎮農特產品──北南投篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「北南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。位於本縣東北方，東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰和台中縣為界。仁愛鄉位處台中中央山脈軸心地帶，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚「虹鱒」、以及原味十足的香檽米、放山雞……等。皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－南投市
南投市位於南投縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮四面環山，為盆地地形，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點-日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
以上廣告由南投縣政府農業處提供。