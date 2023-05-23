【國際大風吹】週休三日有三種模式，哪些國家試辦過？有什麼優缺點？

最近有網友在公共政策參與平台提案，希望讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家，獲得超過5000人連署，所以政府必須在一個月內回應，同時也引起社會上很多討論。

有人說，五天的事情怎麼可能在四天內做完？現在週休二日，禮拜六都還常常加班，還想多休一天啊？甚至有人質疑，提案和連署的人是不是根本太懶惰了？

不過，週休三日可不是最近才出現的構想，只是近兩年來，隨著COVID-19疫情席捲全球，如何平衡工作與生活越來越受到重視，於是從澳洲、日本到美國、歐洲，都有越來越多公司試辦週休三日制度。這一集就來看看，哪些國家實驗過週休三日？成果如何？對員工和雇主來說，各有哪些優缺點呢？

哪些國家實驗過週休三日？

首先來看看，號稱是全球史上最大規模週休三日實驗的英國研究。從2022年6月起，有61家公司，大約2900名員工，實施連續半年的週休三日制度。勞資雙方同意，工作天數從五天減到四天，薪資百分百不縮水，但生產目標也要完全達成。

事後評估，有高達九成員工想繼續週休三日，55%認為自己的工作能力變強了，71%的職業倦怠感下降，大約四成感到壓力降低、身心健康改善、睡眠品質也變好了。

Photo Credit: 國際大風吹

員工喜歡週休三日或許不讓人意外，那老闆呢？以1到10分來打分數，61家企業主的整體滿意度高達8.3分，員工工作成效的質跟量，都有7.5分，半年間的收益成長1.4%，跟前一年同期相比，更平均增加35%。同時，員工離職率也大幅降低57%。因此，有超過九成公司打算繼續週休三日制度。

換句話說，看起來是員工開心、老闆滿意、生意也更好了。籌劃這場大規模實驗計畫的民間組織，在英國之前，也在美國、澳洲和愛爾蘭的33間公司、上千名員工，進行為期半年的實驗計畫，最終成果也差不多，相當正面。

全公司和我個人的生產力來說，我們沒有看到任何負面影響，我知道自己每個禮拜一來上班的時候更想把工作趕快搞定，因為我才度過三天可以徹底放鬆釋放工作壓力的日子。 ——Volt健身APP商業發展總監 雷伊（Sarah Ray）

老實說兩天和三天週末我覺得差很多，週休三日比較像重開機，不然之前週休二日的感覺是：天哪，週末一下就沒了，又要上班啦。 ——軟體工程師 楊（Sara Yang）

在太平洋的另一頭，傳統上經常加班，甚至不幸有過勞死案例的日本，其實近年來政府也開始鼓勵企業採取更彈性的工作規範，包括週休三日，以及開放新手爸媽在孩子滿三歲之前，可以在家工作或者至少不必加班。

另外，微軟和Panasonic兩家跨國企業，也分別在2019和2022年在日本試辦週休三日制度。其中，微軟連續五星期週休三日，結果發現員工滿意度高達94%，而且跟去年同期相比，平均每位員工達成的銷售業績多了40%，同時辦公室的用紙和用電量也節省了不少。

遠在歐洲的冰島，則是2015年就由政府帶頭，做了一場長達四年的週休三日實驗。包含政府單位和民營企業，大約2500名員工，基本上都成功把每週工作時數從40小時降低到35、36小時，而且工作產出保持不變。於是冰島後來修改勞動法規，目前，只要是工會成員的冰島人，相當將近九成的勞動人口，都可以合法要求公司縮短每週工作天數。

週休三日如何執行？魔鬼在細節

雖然目前為止，週休三日的實驗結果，看起來都蠻正面的，但各國經驗也告訴我們，如何執行，恐怕比開不開放更重要。

首先，日本學者就指出，週休三日的模式有三種：

第一是總工時縮短成四天，但薪資維持不變。

第二是總工時縮短，但薪資也等比減少。

第三是總工時沒有減少，只是分攤到需要上班的那四天，但薪資也不變，這是比利時目前開放給勞資自行協調的模式。

顯然最理想的是第一種，但事實上，日本比較多公司提供的選項是第二種，因為要維持生產力不變，工時卻縮短，那就代表員工的效率要更高，但日本一方面習慣以時間單位來計算薪資，另一方面，有時真的工作量很大，連年假都沒空休了，更別說找到提升效率的方式。

Photo Credit: 國際大風吹

那麼歐美如何解決這個問題呢？參與實驗的公司說，問題在如何減少不必要的工作，還有決定什麼是最優先的任務，才能讓員工更集中精力高效工作。

重點不是把五天縮成四天，重點是工作方式要改，要如何專注在最重要的事項，以及減少消耗時間、浪費心力的事，才能專注處理更重要的事。 ——Bolt電商服務首席人力長 克莉絲蒂（Jennifer Christie）

很多企業發現，最能提高工作效率的就是減少開會。

如果會議不需要真的討論，而只是徵詢意見，或確保各方的認知一致，那麼用通訊軟體或發群組信件，或許就可以解決。就算真的非開會不可，也要確保會議目標明確、事前充分準備，以及非必要成員不必到場，就能解放很多時間。

第二，用科技提升效率。例如用軟硬體來優化工作流程，把可以自動化的事情交給電腦或機器來做。第三，吃飯休息和閒聊的時間，也需要自發性的控制。

另外，並不是所有產業都適合走週休三日。有些以工時計費的專業服務，例如律師和會計師，就得另想一套計算工時或酬勞的方式。而以勞動力為主的藍領工作，恐怕也比較難用減少開會等方式快速提升效率，而是得靠流程重新設計或自動化設備等方式，才能達到一樣的生產力。

誰說每週一定要工作五天？

你可能不知道，最早一批落實週休二日的老闆，其實是汽車大亨福特。

他在1926年開始讓車廠工人在週六、週日都放假，後來越來越多公司跟進，政府也立法規範，才逐步變成全球通行的標準。換句話說，一週工作五天的歷史，已經將近一世紀了。

這100年來，人類生產力其實是不斷提高的，因此帶動經濟成長，生活水準提高。以英國來說，從1970年代以來，每年人均生產力差不多都提高2%左右。然而，到了2008年金融海嘯之後，成長逐步趨緩。從2010到2019年間，每年只有提高0.75%左右。很多經濟發達國家都面臨這樣的情況。

近兩年，在COVID-19疫情席捲全球之下，很多公司被迫遠端工作，大家才發現，或許給自己更多下班的自由時間，才更有動力去上班。