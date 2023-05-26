出鏡有罪：演技判斷、屏幕政治和電視框中的樂壇頒獎禮
我們想讓你知道的是
韓星的自殺率似乎冠絕全球，大抵是「殺君馬者道旁兒」的情況，而在香港，雖未不至極端，但娛記對出鏡者的無情挖苦、諷刺與醜詆也非常明顯，風氣所及，全民化身娛記，在社交媒體和討論區藉想像力讓觀感脫離事實，讓自己的想像取代真相，甚至帶動風向，讓明星因為尷尬而成為二次乃至多次消費的對象。
在上一篇有關鄭秀文演技的文章刊出後，無意中留意到一位影評人留言，對於當中稱許鄭秀文在《長恨歌》（2005）的表現感到無語，於是想到幾個問題：首先，經驗和感受是主觀且有時差的，無疑，該論斷本於十年前的觀影感受，實在不太準確；其次，對演技的判斷，易受周邊因素影響，比如王安憶原著、關錦鵬改編的魅力，都能讓一個偏好這類風格的外行人入戲，被鄭秀文誘發的長恨打動，相反，爛劇本就足以埋沒演繹；另一方面，或許評者無心，聽者有意，當一篇文章的小處被質疑的時候，被質疑的人或許會生出反駁的衝動，但反駁又可能引起反效果，把個人問題放大。
相比起沒多少人看的文章，屏幕是一片更能觸動當事人神經的媒介。電影、電視劇和其他影視作品，其實都共享著一種具地域特性的屏幕政治，又或一種被觀看者形塑和影響的流行文化政治，這政治既影響觀眾可以看到甚麼，也影響出鏡者的表現和反應。懂得操弄這種政治，大概就能賺人氣、賺點擊、賺票房。
近來在中國大陸爆紅的「挖啊挖老師」，或多或少反映中國觀眾對純情美女的熱愛，而他們其後努力地挖啊挖一些黑材料，乃至造謠，卻又反映另一些足以決定挖啊挖老師「星途」的事實。放諸香港，威威豬（劉宋威）因貌似AK（江𤒹生）而爆紅，但除下口罩後，卻飽受爭議，人氣火速下滑。他的成敗一方面取決於被攝製和記錄的身體外觀，另一方面受大喜大惡的旁觀者所造就的流量價值和共同幻想出來的形象支配。
蘇姍．桑塔（Susan Sontag）的著作《Regarding the Pain of Others》（2003）常被譯為「旁觀他人的痛苦」。「旁觀」實在是個盡得精粹的說法，書中言及我們之所以對戰爭照片不甚動容，就在於「我們無法把現實放進思緒」，而「無法」，只因我們在局外旁觀。
在不同的文化處境中，旁觀者的態度可有明顯差異，如韓星的自殺率似乎冠絕全球，大抵是「殺君馬者道旁兒」的情況，而在香港，雖未不至極端，但娛記對出鏡者的無情挖苦、諷刺與醜詆也非常明顯，風氣所及，全民化身娛記，在社交媒體和討論區藉想像力讓觀感脫離事實，讓自己的想像取代真相，甚至帶動風向，讓明星因為尷尬而成為二次乃至多次消費的對象。
近日姜濤在Chill Club頒獎禮發言的事件即如此，若用紀錄片視角把他被鏡頭拍下的影像串連，早在數月前的叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，他的身形、他的咆吼已成為大眾熱烈轉發、揶揄的對象，肥就是罪？歌手不可以選擇演繹歌曲的方式？不會有人對此細緻思考，倒更多讓步於即時但可以累積成他人痛苦的快感。及後，經歷歌迷衝突等問題，姜濤便在奪得男歌手銀獎時，分別說出對團友的看法，意圖顯然是要團結Mirror並消除誤解，但最後，倒被視作騎劫頒獎禮、機心重、扮隊長……鏡頭內的人其實比羅蘭．巴特口中的作者更早死，在言論自由的保護下，觀眾每個都手握詮釋大權，可用簡單的看法來決定被認定「吃得鹹魚抵得頸渴」的人應該怎樣做。如此，或許可以悲觀地預視，香港的影視發展將繼續在嚴格的公審和自我審查的狹縫中苦苦掙扎。
近日，Serrini應香港大學邀請，與她的博士論文導師朱耀偉教授對談，當中，不乏對娛圈與受眾的大肆批判，比如提及傳統娛樂記者會把身體貼近至使她不適的程度，又會問一些達至性騷擾程度的問題，而主流媒體則只會投資有外表的人，讓他們做主角，容許他們有情慾，久而久之，大眾也容易按單一的審美觀對她惡意批評（如〈8:13 a.m.〉MV發布後的部分反應）。
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南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。