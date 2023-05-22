「香港人」在加州，與中國大陸出生人口住得近嗎？

文：梁啟智

前文提到在紐約，香港出生人口和中國大陸出生人口的分布雖然總體來說相似（都是曼克頓下東城、皇后區法拉盛、布碌崙八大道），但如果我們靠近一點逐條街去看，在法拉盛和八大道一帶的位置是略為錯開：香港人是不會住在華人聚居最核心的地區的。

對此，我的猜想是紐約的三個華埠都比較髒亂，香港人社會經濟水平相對輕高，即使他們想住得比較近華埠，也不想真的就住在華埠，所以會有一點點的錯開。

如果上述猜想正確，則我們可推斷其他城市的情況未必一樣，畢竟每個城市的華人構成都不一樣。

學術上的「華埠研究」，洛杉磯是一個經常拿來和紐約比較的對象。因為洛杉磯的華人（無論來自中國大陸、台灣或香港）都比較有錢，可想像他們的空間分佈特徵也會有異。

在上面這張圖當中，我們集中看三者在San Gabriel Valley的分佈。首先是和預料一樣，中國大陸出生的比台灣出生或香港出生都要多（但也不是很多）。其次是三者分佈差別看起來不太明顯，更多是數目上的分別。例如歷史上Monterey Park是洛杉磯台裔人口著名的聚居地，這在地圖上也看得出來，但同一位置中國大陸出生和香港出生的也有不少。

我有聽說過三者之間還是有互動的，例如一地中國大陸出生人口越來越多，台裔人口就會轉移到別處……但這會需要多看前幾屆的人口普查才能確定。數據是存在的，不過今次時間所限，只做了2021年的數字。

我們再轉來看三藩市灣區的情況。這兒三者就有比較明顯分別了。中國大陸出生的在灣區各處都有；台灣出生的在聖荷西周邊比較多，三藩市那邊比較少；香港出生的則反過來，三藩市那邊比較多，聖荷西那邊比較少。我對加州認識太少，不懂評價。我猜是因為香港人和台灣人在這邊做的工作不同，連帶他們住的地方也不一樣吧。

（文章獲作者授權轉載，原文請看作者Patreon。標題為編輯所擬，原標題「美國各地「香港人」的數目（下）」）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex