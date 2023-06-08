《多一法則》：所有情緒都有其使命，負面情緒幫助我們解決問題、糾正錯誤
我們想讓你知道的是
情緒比感覺更強烈、更持久。感覺是情緒的反應，感覺更加短暫，本質上也更淺薄。情緒反應有更深層的含義，也可以透過外在線索來衡量。當孩子從部隊中回家時，哪個母親不感到激動？ 如果你和配偶吵架，有時他們會沉默，但他們的肢體語言會透露出所有你需要知道的線索。
文：艾德・麥萊特（Ed Mylett）
再一份情緒
了解情緒的DNA
越了解情緒的起源和關係，就越能遠離消極負面的情緒，並用積極正面的情緒取而代之。
情緒是個性的原動力，它們嚴重影響你每天做出的數百個決定。情緒很複雜，有時也難以預測，甚至可能會以你預料不到方式，在預料不到的時間冒出來。柏拉圖（Plato）說：「人類行為有三個主要來源：慾望、情緒和知識。」慾望和知識是我們在生活中接受刺激後獲得的東西。
情緒則不太一樣。我們生來就是情感動物，我們的情緒也在不斷發展，每個人情商的複雜程度都是獨一無二的。情緒會引領我們的行為，並創造一部分形塑出我們每個人的DNA。
科學家知道，情緒被編入我們的DNA，作為對外界刺激的「低等級」反應。我們認為，情緒是為了應對不同環境和威脅而發展出來的，最有名的例子就是「戰鬥或逃跑反應（Fight or Flight Response）」。
我們的情緒來自大腦皮層下的區域，包括杏仁核（amygdala）和前額葉皮質（ventromedial prefrontal cortex）。情緒被觸發時會產生化學反應，直接影響一個人的身體狀態。杏仁核也會對神經傳導物質發揮作用，神經傳導物質對創造記憶至關重要，但我們不需要太深入，只要知道這就是那些情緒激動的記憶更歷久彌新的原因就好了。
所有情緒都有其使命
如同正面情緒，負面情緒也是一個珍貴的訊息來源，讓你了解周遭正在發生的事。負面情緒讓你發現威脅，並對潛在的危險保持警惕。負面情緒是必要的，幫助你看到事情的兩面。
雖然恐懼和焦慮被視為負面情緒，但當你意識到它們的存在，恐懼和焦慮也可以成為你採取行動和改變生活的刺激。如果駕馭得當，負面情緒能夠幫助我們解決問題，和糾正錯誤的行為。
內疚感與我們的道德羅盤（moral compass）綁在一起，當我們內心感到內疚時，會懲罰自己，因為我們覺得自己做錯了。內疚感讓我們遠離壞事，像是犯罪、出軌、逃漏稅或酒駕。
一樣的道理，羨慕有時被稱為良性的嫉妒，這種良性的嫉妒讓我們相信，如果別人可以完成目標，像是拿下高分或者創下銷售業績，那麼這些目標對我們來說也是切實可行的。當你能把嫉妒對象當成可實現的目標，嫉妒也可以是一件好事。
關鍵是要控制好負面情緒。當我們陷入負面情緒的無限循環，就是陷入麻煩的時候。沉湎於負面情緒會傷害我們的思考能力，尤其是當這些負面情緒極度強烈的時候。
你就是你的情緒，如果不刻意了解如何與情緒相處，並朝著想要的情緒前進，你就會過著跟以往一樣的生活。一旦學會分辨情緒，你便不會任它們宰割。意識到情緒的存在，代表你正在取得控制權。
作為一名多一思考者，當你取得控制權，就可以開始用有益的情緒取代有害的情緒。新的正面情緒會使你精力充沛，幫助你制定新的目標及方向。當你充滿自信和快樂，而不是懷疑和絕望，你會發現生活中那些重要的事都變得更加輕而易舉。
想像一下，如果可以重建你的情緒架構，一次一種情緒就好，像是讓你成為百萬富翁、買下夢中的房子或找到靈魂伴侶，聽起來如何？ 讓夢想成真的一個重要步驟是：將「做不到」的心態翻轉為「做得到」。
為什麼要壓抑你的情緒
的確，改變對情緒的心態是一項挑戰。當你已經習慣避開痛苦，尋求慰藉的思考方式時，你會需要克服一些心理障礙。通常，你在生活中採取行動，是因為你認為這些行動會帶來特定的情緒反應。買花給妻子或女朋友，是因為你想表達對她的愛，並感受到她們「愛回來」。在沙灘上散步，或者獨自在公園裡健行，因為這是讓你放空和找尋平靜的方式。拚命工作以達到年終目標，因為你想被認可並感到自豪。
情緒比感覺更強烈、更持久。感覺是情緒的反應，感覺更加短暫，本質上也更淺薄。情緒反應有更深層的含義，也可以透過外在線索來衡量。當孩子從部隊中回家時，哪個母親不感到激動？ 如果你和配偶吵架，有時他們會沉默，但他們的肢體語言會透露出所有你需要知道的線索。甚至有研究表明，壓抑不健康的憤怒與癌症有所關聯。
如果沒有正面的情緒相伴，負面情緒會帶來無止盡的循環。反覆的消極思考會增加大腦的壓力，讓我們的身體充斥著壓力荷爾蒙皮質醇（Stress Hormone Cortisol）。這可能會讓我們感到憂鬱、暴飲暴食，或者導致藥物和酒精濫用、高血壓和心血管疾病。
雖然你只想擁有正面的情緒，也只想經歷正面的情緒，但事實是，所有情緒都是完全正常的。這代表憤怒、恐懼、厭惡、悲傷、輕蔑、羞愧、內疚和其他我們認為的負面情緒，都和驚喜、快樂、滿足和寬慰一樣正常。當你試圖壓抑感受到的負面情緒，只尋求也只允許正面情緒的存在，反而會破壞一種微妙的平衡，並造成問題。
壓抑情緒會讓你難以區分現實和想像；還會讓你情緒雜亂，影響生活中每個部分。你遇到過快樂到離譜的人，也遇到過永遠都是低氣壓的人，這兩種人可能都很難相處，因為他們為了保護自己真實的情緒，躲在一個情緒雜亂的環境中。
整理你的情緒
以對自己有利的方式整理情緒，是一個刻意的過程，記住，你的行為可能會帶來特定的結果，但同樣地，你會想要這些結果附帶的情緒。
Tags：
南投10大農遊體驗──下篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。