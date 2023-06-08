《多一法則》：所有情緒都有其使命，負面情緒幫助我們解決問題、糾正錯誤

文：艾德・麥萊特（Ed Mylett）

再一份情緒

了解情緒的DNA

越了解情緒的起源和關係，就越能遠離消極負面的情緒，並用積極正面的情緒取而代之。

情緒是個性的原動力，它們嚴重影響你每天做出的數百個決定。情緒很複雜，有時也難以預測，甚至可能會以你預料不到方式，在預料不到的時間冒出來。柏拉圖（Plato）說：「人類行為有三個主要來源：慾望、情緒和知識。」慾望和知識是我們在生活中接受刺激後獲得的東西。

情緒則不太一樣。我們生來就是情感動物，我們的情緒也在不斷發展，每個人情商的複雜程度都是獨一無二的。情緒會引領我們的行為，並創造一部分形塑出我們每個人的DNA。

科學家知道，情緒被編入我們的DNA，作為對外界刺激的「低等級」反應。我們認為，情緒是為了應對不同環境和威脅而發展出來的，最有名的例子就是「戰鬥或逃跑反應（Fight or Flight Response）」。

我們的情緒來自大腦皮層下的區域，包括杏仁核（amygdala）和前額葉皮質（ventromedial prefrontal cortex）。情緒被觸發時會產生化學反應，直接影響一個人的身體狀態。杏仁核也會對神經傳導物質發揮作用，神經傳導物質對創造記憶至關重要，但我們不需要太深入，只要知道這就是那些情緒激動的記憶更歷久彌新的原因就好了。

所有情緒都有其使命

如同正面情緒，負面情緒也是一個珍貴的訊息來源，讓你了解周遭正在發生的事。負面情緒讓你發現威脅，並對潛在的危險保持警惕。負面情緒是必要的，幫助你看到事情的兩面。

雖然恐懼和焦慮被視為負面情緒，但當你意識到它們的存在，恐懼和焦慮也可以成為你採取行動和改變生活的刺激。如果駕馭得當，負面情緒能夠幫助我們解決問題，和糾正錯誤的行為。

內疚感與我們的道德羅盤（moral compass）綁在一起，當我們內心感到內疚時，會懲罰自己，因為我們覺得自己做錯了。內疚感讓我們遠離壞事，像是犯罪、出軌、逃漏稅或酒駕。

一樣的道理，羨慕有時被稱為良性的嫉妒，這種良性的嫉妒讓我們相信，如果別人可以完成目標，像是拿下高分或者創下銷售業績，那麼這些目標對我們來說也是切實可行的。當你能把嫉妒對象當成可實現的目標，嫉妒也可以是一件好事。

關鍵是要控制好負面情緒。當我們陷入負面情緒的無限循環，就是陷入麻煩的時候。沉湎於負面情緒會傷害我們的思考能力，尤其是當這些負面情緒極度強烈的時候。

你就是你的情緒，如果不刻意了解如何與情緒相處，並朝著想要的情緒前進，你就會過著跟以往一樣的生活。一旦學會分辨情緒，你便不會任它們宰割。意識到情緒的存在，代表你正在取得控制權。

作為一名多一思考者，當你取得控制權，就可以開始用有益的情緒取代有害的情緒。新的正面情緒會使你精力充沛，幫助你制定新的目標及方向。當你充滿自信和快樂，而不是懷疑和絕望，你會發現生活中那些重要的事都變得更加輕而易舉。

想像一下，如果可以重建你的情緒架構，一次一種情緒就好，像是讓你成為百萬富翁、買下夢中的房子或找到靈魂伴侶，聽起來如何？ 讓夢想成真的一個重要步驟是：將「做不到」的心態翻轉為「做得到」。

為什麼要壓抑你的情緒

的確，改變對情緒的心態是一項挑戰。當你已經習慣避開痛苦，尋求慰藉的思考方式時，你會需要克服一些心理障礙。通常，你在生活中採取行動，是因為你認為這些行動會帶來特定的情緒反應。買花給妻子或女朋友，是因為你想表達對她的愛，並感受到她們「愛回來」。在沙灘上散步，或者獨自在公園裡健行，因為這是讓你放空和找尋平靜的方式。拚命工作以達到年終目標，因為你想被認可並感到自豪。

情緒比感覺更強烈、更持久。感覺是情緒的反應，感覺更加短暫，本質上也更淺薄。情緒反應有更深層的含義，也可以透過外在線索來衡量。當孩子從部隊中回家時，哪個母親不感到激動？ 如果你和配偶吵架，有時他們會沉默，但他們的肢體語言會透露出所有你需要知道的線索。甚至有研究表明，壓抑不健康的憤怒與癌症有所關聯。

如果沒有正面的情緒相伴，負面情緒會帶來無止盡的循環。反覆的消極思考會增加大腦的壓力，讓我們的身體充斥著壓力荷爾蒙皮質醇（Stress Hormone Cortisol）。這可能會讓我們感到憂鬱、暴飲暴食，或者導致藥物和酒精濫用、高血壓和心血管疾病。

雖然你只想擁有正面的情緒，也只想經歷正面的情緒，但事實是，所有情緒都是完全正常的。這代表憤怒、恐懼、厭惡、悲傷、輕蔑、羞愧、內疚和其他我們認為的負面情緒，都和驚喜、快樂、滿足和寬慰一樣正常。當你試圖壓抑感受到的負面情緒，只尋求也只允許正面情緒的存在，反而會破壞一種微妙的平衡，並造成問題。

壓抑情緒會讓你難以區分現實和想像；還會讓你情緒雜亂，影響生活中每個部分。你遇到過快樂到離譜的人，也遇到過永遠都是低氣壓的人，這兩種人可能都很難相處，因為他們為了保護自己真實的情緒，躲在一個情緒雜亂的環境中。

整理你的情緒

以對自己有利的方式整理情緒，是一個刻意的過程，記住，你的行為可能會帶來特定的結果，但同樣地，你會想要這些結果附帶的情緒。