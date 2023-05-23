【專訪】松田康博看G7峰會：台海和平穩定重要性已升格，「右手握手、左手打人」 中國外交難改善
我們想讓你知道的是
松田認為，現在外商都不敢到中國增加投資，台商也陸續撤資，在此情況下，中國經濟亮起紅燈，所以中國一定要改善與日美歐的關係。但是，中國對包括「台灣議題」在內有很多原則不退讓，一定要做出強硬反應，結果導致更多國家覺得台灣議題嚴峻，需加強合作因應。中國已失去了靈活性，很難擺脫這個惡性循環。
（中央社）今年由七大工業國集團（G7）輪值主席國日本在廣島舉辦的G7峰會21日閉幕，日本東京大學教授松田康博接受《中央社》電話專訪表示，從G7峰會聯合公報可看出台灣海峽和平穩定的重要性升格了。
- 日美2+2會談到G7公報，台海和平穩定重要性升格
G7峰會聯合公報記載：「我們重申台灣海峽和平與穩定的重要性，它對國際社會的安全與繁榮不可或缺。G7成員國在台灣問題上的基本立場沒有改變，包括聲明的一個中國政策。我們呼籲和平解決兩岸問題。」
對此，松田對《中央社》表示，2021年3月日、美外交及國防部長會議（2+2會談）發表的聯合宣言指出台海和平穩定的重要性，2021年4月時任日本首相的菅義偉與美國總統拜登舉行日美高峰會時也強調此事。後來，日美與其他國家的雙邊或多邊會談時也提及此事，同樣的說法講了2年，但未言及其「重要性」有多麼重要。
他指出，因為去年10月美國的國家安全戰略報告記載台海和平穩定的重要性對區域和全球的安全與繁榮而言是生死攸關（critical）。後來，去年12月日本的國家安全戰略指出，台海和平穩定對國際社會的安全與繁榮而言是不可或缺（indispensable）的因素。
松田認為，此用語可說是台海的重要性升格了，後來美加等個別的雙邊文件上也開始出現類似的說法。而這次G7峰會聯合公報對於台海和平穩定重要性的陳述與日本國家安全戰略的陳述完全一樣。
亦即，G7成員國都同意這觀點，將來不只是日美，日英、日澳、日本和北約之間，或者是美國與其他的盟國將來展開雙邊會談時的聯合聲明也將提及「台海和平穩定的重要性對國際社會的安全與繁榮而言是不可或缺的因素」。
松田表示，有關台海和平穩定的重要性，從2021年至2023年G7峰會可說是「第一輪」，強調了重要性；但現在第2輪已開始，指出「台海和平穩定的重要性對國際社會的安全與繁榮來講是不可或缺的因素」。
- 馬克宏失言棄台，松田：搗亂西方國家團結不足取
針對台灣議題，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）4月訪中後對媒體談及歐洲不應成為美國的「追隨者」，應避免被捲入衝突。
對此，松田指出，中美關係趨於緊張，法國不想被拖下水，甚至想從中獲得利益，這是法國外交的傳統作為，但現在不應有這樣的作為和論述，因為現在中俄的軸心國態勢已出現，現在說這樣的話是在搗亂西方國家的團結，是不應該的。
松田認為，馬克宏應該知道先前的那番言論是稍有失言。後來就是中國駐法國大使盧沙野的失言，盧沙野以法語說出的失言，馬克宏也應該有耳聞，知道國內外的批評。
因此，從結果來看，這次G7馬克宏並未特別主張表示要與美國劃清界線。他完全配合G7其他成員國，先是從聯合公報的記載將台海和平穩定的重要性升格了。此外，聯合公報記載G7成員國的「一中政策」沒改變，呼籲兩岸問題和平解決。
- 美中關係難脫鉤，「去風險化」尋求對話
美國總統拜登21日在廣島G7峰會後的記者會上表示，各國在對中國的態度上達成共識，無意與中國脫鉤，但同意在對中關係上須去風險化，將供應鏈多元化，以免過度仰賴單一國家。拜登還表示，大家將會很快看到中美關係解凍。
對此，松田表示，拜登政府是希望與中國取得聯繫，使得美中關係穩定，但中方不會買單。中方認為拜登政府是說一套做一套。譬如說，中國國防部長李尚福被美國列入制裁名單，所以堅決不與美國軍方溝通。李尚福特意與日本防衛大臣濱田靖一通電話給美國看。
美國國務院2018年9月宣布，時任中共中央軍委裝備發展部長李尚福因涉及與俄羅斯軍火商的「重大交易」，被美國列為制裁對象。
松田說，美中現在還在彼此試探當中，還在試水溫。英文的「脫鉤」一詞不太受歡迎，尤其是歐洲方面，於是改用「去風險化」（de-risking）一詞。而且美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、國務卿布林肯（Antony Blinken）都曾說美國的政策並不是要與中國脫鉤。
不過，松田認為，拜登政府對中國不太可能手軟或退縮，否則將遭美國國會提出抗議。現在拜登政府是維持現有對中國的制裁，同時要與中國對話。
G7聯合公報提及確認台海和平穩定的重要性，引發中國不滿。但日本政府發言人、官房長官松野博一22日在例行記者會上強調：「對於中國，日本該主張的就主張，強烈要求中國做出負責任的行動。」
松田表示，G7峰會前，岸田訪問烏克蘭、G7成員國，走訪非洲、東南亞等，還派特使出訪，基本上，日本該做的都做了。日本政府派外相林芳正訪北京，原本期盼林芳正能見到中國國家主席習近平，但卻遭拒。
- 「右手握手、左手打人」，中國外交難改善
松田觀察日中關係指出，雖然中國主觀上非常注重日本，希望能夠離間日本與美國，但是中國做不到。中國外交再怎麼努力想改善中日關係，國家安全部還是繼續抓人；中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅再怎麼努力想改善中美關係，但軍方還是施放「氣球」偵測美國的內部、軍事基地。
松田說：「中國是右手想握手、左手繼續打人。結果無法改善外交關係。」
他認為，對日本來說，以目前的態勢，所有自身的盟友、美國的盟國與友邦站在日本身邊後再來面對中國，這樣比較好。日本單獨跑去北京也拿不到好處。這次除了G7成員國之外，還有印度、韓國等8個受招待國，日本以這些國家做後盾再面對中國比較明智。
Tags：
陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
我們想讓你知道的是
太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。