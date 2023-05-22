美國舉債上限將到期引發市場恐慌，美企不願坐以待斃自行發債籌資
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這一次會不會又發生意外，繼矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉後，許多企業、投資人已經感到憂心。近年受到疫情影響，白宮大撒幣債務規模一口氣暴增8兆美元，而聯準會（Fed）自2022年以來的7次大幅度升息，助長債務利息，都對美國的經濟崩潰埋下引線。
美國舉債上限即將於今（2023）年6月1日到期。自從美國的銀行陸續發生破產等危機後，市場投資人、企業憂心意外再次發生，紛紛發行公司債，增加手上的現金。而美國反對黨、眾議院議長、共和黨人凱文麥卡錫（Kevin McCarthy）強調，等到拜登（Joe Biden）回美國再進行協商。
6月1日美國未有舉債共識將釀金融危機
目前，美國正面臨債務違約的問題，其財政部長葉倫（Janet Louise Yellen）指出，美國政府最快將於今（2023）年6月1日，美國將把手上的現金花完，如果政府和國會無法達成共識，提供債務上限，在市場上美國債券違約的機率將會大增。
雖然過去，美國多次有驚無險地度過債務上限的危機，但有市場投資人、企業基於風險管理的原則下，紛紛發行企業投資級的債券，籌措資金、防範可能造成流動性的問題，尤其疫情後歷經「循環升息」，市場大起大落，一再彰顯全球企業的態度變得更謹慎。
美國債務上限：美國國為了避免政府過度借款，替政府設定的舉債最高額度，加強財政紀律，當觸及舉債上限時，意即美國財政部的借款授權已經用盡，如果沒有提高債務上限，政府將無法再舉債，進而導致赤字擴大，影響美國國債市場，引發全球金融危機。
根據金融市場平台Dealogic的數據顯示，今年5月至今，信用評價優良的企業已經發行價值達1120億元的債券，高於去（2022）年同期的460億美元，而這個數字是上月的三倍多。
負責公司債交易的銀行家告訴《金融時報》，發行債券的公司正趕在美國政府現金用完之前，向全球投資者借錢融資，充足自己手上的現金。花旗（Citi）全球債務資本市場主管理查德佐格布（Richard Zogheb）表示：「公司債券發行已經開始加速。」
報導稱，美國聯準會（Fed）至去年啟動循環升息，一口氣將利率從接近於零，上調至5%至5.25%的目標區間，已經對經濟造成傷害，民眾也擔憂美國經濟衰退將加劇。
雖然市場普遍預期美國會避險債務違約，但是隨著美國政黨立場的對立，反對黨常以此為談判籌碼，一再延遲債務上限的時間，也變相增加了債務上限的危機。
所有的崩潰都來自於市場上的意外。目前高達24兆美元的「美國國債市場」，被視爲世界上最安全的資產，常常被各大金融機構、企業當作尺度，衡量其它資產的價格，這意味著美國債務未能及時拉高上限，擦槍走火引發違約，將形成蝴蝶效應，造成全球的金融危機。
眾議院議長麥卡錫：等待拜登回美再進行協商
美國眾議院議長、共和黨人凱文麥卡錫強調，美國總統拜登（Joe Biden）週末參與七大工業國組織（Group of Seven）高峰會尚未返國。他說，拜登返回美國之前，債務上限談判不會取得進展，並指責白宮在預算協議的談判中「開倒車」。
對此，拜登已經縮短海外行程，並強調自己「有信心」和國會達成協議，避免債務危機。根據麥卡錫的說法，倘若順利，法案最早可能於下週進行投票，趕在6月1日達成共識。同時，外界也關注，拜登將在哪一項政策預算中讓步。
另一方面，聯準會主席鮑爾（Jay Powell）也釋出對利率的看法，態度由強勢的升息，轉向較為柔和的說法，意即升息力度將走向趨緩。他指出，矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和其它銀行倒閉、面臨財務危機，醞釀潛在的衝擊，經濟存在的高度不確定性，前景也不明朗。
鮑爾說，儘管升息可以讓經濟不至過熱，降低通貨膨脹，目前銀行已經走向信貸緊縮，倘若，經濟進一步冷卻，到時候則不需要「強力的升息政策」，就能夠實現聯準會的目標。
最後，值得注意的是，美國歷經多次上調債務上限，債務恐已膨脹到難以控制的程度。根據《金融時報》統計，1940年有記錄以來，美國債務規模屢次逼近，甚至觸及債務上限，這一紅線已被修改了104次，平均每9個月一次。
2013年以來，美國債務高速成長，又加上近年受到疫情影響，白宮大撒幣向全美輸送福利、津貼，債務規模一口氣暴增8兆美元；再加上美中對抗下，軍費開始擴大支出，輔以聯準會自2022年以來的7次大幅度升息，助長債務利息，都對美國的經濟崩潰埋下引線。
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核稿編輯：翁世航
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南投縣13鄉鎮農特產品──北南投篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「北南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。位於本縣東北方，東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰和台中縣為界。仁愛鄉位處台中中央山脈軸心地帶，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚「虹鱒」、以及原味十足的香檽米、放山雞……等。皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－南投市
南投市位於南投縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮四面環山，為盆地地形，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點-日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
以上廣告由南投縣政府農業處提供。