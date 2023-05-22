美國舉債上限將到期引發市場恐慌，美企不願坐以待斃自行發債籌資

美國舉債上限即將於今（2023）年6月1日到期。自從美國的銀行陸續發生破產等危機後，市場投資人、企業憂心意外再次發生，紛紛發行公司債，增加手上的現金。而美國反對黨、眾議院議長、共和黨人凱文麥卡錫（Kevin McCarthy）強調，等到拜登（Joe Biden）回美國再進行協商。

6月1日美國未有舉債共識將釀金融危機

目前，美國正面臨債務違約的問題，其財政部長葉倫（Janet Louise Yellen）指出，美國政府最快將於今（2023）年6月1日，美國將把手上的現金花完，如果政府和國會無法達成共識，提供債務上限，在市場上美國債券違約的機率將會大增。

雖然過去，美國多次有驚無險地度過債務上限的危機，但有市場投資人、企業基於風險管理的原則下，紛紛發行企業投資級的債券，籌措資金、防範可能造成流動性的問題，尤其疫情後歷經「循環升息」，市場大起大落，一再彰顯全球企業的態度變得更謹慎。

美國債務上限：美國國為了避免政府過度借款，替政府設定的舉債最高額度，加強財政紀律，當觸及舉債上限時，意即美國財政部的借款授權已經用盡，如果沒有提高債務上限，政府將無法再舉債，進而導致赤字擴大，影響美國國債市場，引發全球金融危機。

根據金融市場平台Dealogic的數據顯示，今年5月至今，信用評價優良的企業已經發行價值達1120億元的債券，高於去（2022）年同期的460億美元，而這個數字是上月的三倍多。

負責公司債交易的銀行家告訴《金融時報》，發行債券的公司正趕在美國政府現金用完之前，向全球投資者借錢融資，充足自己手上的現金。花旗（Citi）全球債務資本市場主管理查德佐格布（Richard Zogheb）表示：「公司債券發行已經開始加速。」

報導稱，美國聯準會（Fed）至去年啟動循環升息，一口氣將利率從接近於零，上調至5%至5.25%的目標區間，已經對經濟造成傷害，民眾也擔憂美國經濟衰退將加劇。

雖然市場普遍預期美國會避險債務違約，但是隨著美國政黨立場的對立，反對黨常以此為談判籌碼，一再延遲債務上限的時間，也變相增加了債務上限的危機。

所有的崩潰都來自於市場上的意外。目前高達24兆美元的「美國國債市場」，被視爲世界上最安全的資產，常常被各大金融機構、企業當作尺度，衡量其它資產的價格，這意味著美國債務未能及時拉高上限，擦槍走火引發違約，將形成蝴蝶效應，造成全球的金融危機。

眾議院議長麥卡錫：等待拜登回美再進行協商

美國眾議院議長、共和黨人凱文麥卡錫強調，美國總統拜登（Joe Biden）週末參與七大工業國組織（Group of Seven）高峰會尚未返國。他說，拜登返回美國之前，債務上限談判不會取得進展，並指責白宮在預算協議的談判中「開倒車」。

對此，拜登已經縮短海外行程，並強調自己「有信心」和國會達成協議，避免債務危機。根據麥卡錫的說法，倘若順利，法案最早可能於下週進行投票，趕在6月1日達成共識。同時，外界也關注，拜登將在哪一項政策預算中讓步。

另一方面，聯準會主席鮑爾（Jay Powell）也釋出對利率的看法，態度由強勢的升息，轉向較為柔和的說法，意即升息力度將走向趨緩。他指出，矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和其它銀行倒閉、面臨財務危機，醞釀潛在的衝擊，經濟存在的高度不確定性，前景也不明朗。

鮑爾說，儘管升息可以讓經濟不至過熱，降低通貨膨脹，目前銀行已經走向信貸緊縮，倘若，經濟進一步冷卻，到時候則不需要「強力的升息政策」，就能夠實現聯準會的目標。

最後，值得注意的是，美國歷經多次上調債務上限，債務恐已膨脹到難以控制的程度。根據《金融時報》統計，1940年有記錄以來，美國債務規模屢次逼近，甚至觸及債務上限，這一紅線已被修改了104次，平均每9個月一次。

2013年以來，美國債務高速成長，又加上近年受到疫情影響，白宮大撒幣向全美輸送福利、津貼，債務規模一口氣暴增8兆美元；再加上美中對抗下，軍費開始擴大支出，輔以聯準會自2022年以來的7次大幅度升息，助長債務利息，都對美國的經濟崩潰埋下引線。

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核稿編輯：翁世航