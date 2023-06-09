ChatGPT熱潮席捲全球，2023年還有哪些必須知道的AI應用趨勢？

文：Vicky

AI人工智慧是什麼？

人工智慧（AI）是一套技術，可讓電腦執行各種進階的功能，包括查看、理解及翻譯語音和文字語言、分析資料以及製作推薦內容等。AI是現代運算技術的創新中樞，能夠協助自動化程序及提供大型資料集的深入分析，為個人和企業帶來價值。

其應用實例正新興發展中，當中包括可自行引導倉儲的機器人、持續分析和自行改善的網路安全系統，以及能夠理解他人所說的話並據此採取行動的虛擬助理等。

繼ChatGPT全球爆紅後，2023年人工智慧有何趨勢？

根據Precedence Research研究報告顯示，預計到2030年，全球AI人工智慧的市場規模將達1萬5971億美元。隨著這股熱潮，愈來愈多企業開始導入AI協助員工解決客戶問題、生成高品質的內容文本，以下為大家整理出2023年人工智慧的趨勢：

1. 用於文本和語音上的人工智慧將繼續成為主流

在客戶與客服中心的對話內容中，蘊藏著大量且有價值的資訊，企業能從中獲取關鍵的消費者洞見，以改進產品和服務，而這些基於文本和語音的對話正是最輕易獲得資訊的管道之一。

設置智能助理不僅有助員工解决複雜的客戶問題，也能辨別客戶的常見問題，並為其設立有效的自助服務說明管道，以提高客戶的滿意度和參與度。

如BERT和GPT-3等大型語言模型在未來將變得更加複雜，將繼續擴展它們處理不同語義相似性和上下文關係的能力，並精進文本摘要、聊天機器人，提高翻譯的準確性。

2. 創意和藝術領域當中的生成式人工智慧

吸引和維持客戶的注意力是多數企業一直在面臨的挑戰，為了提高品牌回憶度和知名度，品牌需不斷生成相關且引人入勝的高品質內容，並於適當的渠道中傳播出去。

生成式人工智慧（Generative AI）透過機器學習模型研究歷史數據的模式，深度學習技術，進而創造出全新的生成內容，如：圖片、音訊和影片等，可應用於數位行銷、企業運營和客戶體驗領域中，有助企業提升營運效率。

3. 可解釋的人工智慧使符合道德、負責任的AI成真

越來越多的企業意識到需要可解釋的人工智慧（Explainable AI）來提高透明度和建立問責制度，以及揭露自動化決策系統中的趨勢。

此外，它也是降低企業人工智慧固有風險的主要工具之一，有助提高企業人工智慧的採用率，因為當AI模型給出其預測的理由和解釋時，人們會感到更加放心。

在醫療或金融服務的環境中，這將會是很大的推動力，因為人們需要理解推薦治療或診斷的理由，或是貸款申請被拒絕的原因。

4. 自適應人工智慧提升客戶和品牌體驗

部分零售商正積極投資自適應人工智慧（Adaptive AI），以提升營運效率和客戶體驗。然而，店面不再只是單純的交易場所，而是成為推動品牌知名度和客戶體驗的場域。

自適應人工智慧將成為此轉型背後的推力，透過建立在電腦視覺和邊緣運算AI系統之上的零摩擦購物體驗，減少客戶等待的時間，並根據分析店內造訪時間的結果，提供高度個性化的建議，打造無縫的客戶旅程。

不只OpenAI，Google、微軟等品牌也跟上人工智慧應用趨勢

ChatGPT

ChatGPT是由OpenAI所開發的人工智慧聊天機器人，藉由自然語言處理（Natural Language Processing，NLP）模型分析大數據，除了可以透過人類自然對話的方式進行互動，還可以用於相對複雜的語言工作，包括自動文字生成、自動問答等多種任務。

當使用者以文字輸入類似的文字（劇本、歌曲、企劃等），它就可以根據輸入的問題輸出內容，甚至還有編寫和除錯電腦程式的能力。

Bing

Bing是由Microsoft微軟所推出的搜尋引擎，而新版的Bing更是結合OpenAI的人工智慧技術，不僅能根據使用者詢問的問題給予回覆、提供解決方案，也會查看網路的搜尋結果，迅速為用戶提供摘要，如同與真人對話一樣。

Bard

Bard是Google基於LaMDA（Language Model for Dialogue Applications）為基礎所研發的實驗性AI對話服務，它可以像搜尋引擎一樣回答簡單的問題，並針對複雜的問題提供全面性的答案。

從本質上來看，上述三者的功能非常相似，即為根據使用者輸入的問題給予回覆，但ChatGPT應用的範圍較廣，可以為新聞文章、產品描述和小說詩歌產生文本，也支援某些編碼語言，提供架設基本網站所需的代碼。

而Bing和Bard兩者皆為結合搜尋引擎的人工智慧功能，現階段僅能將複雜的問題化繁為簡，從網路上吸收知識，為內容添加更多上下文。

MidjourneyAI繪圖

Midjourney是由獨立研究實驗室Leap Motion所開發的AI繪圖生成工具，僅需輸入想要的題材、場景等關鍵字，人工智慧即會自動運算生成對應的視覺作品，不僅生成速度快，成品也相當細膩，有如真人作畫。

美圖秀秀AI繪圖

修圖APP美圖秀秀的「AI Art」功能，使用者僅需將人像、實體物品的照片導入進去，系統會自動偵測生物或物體，並以AI演算法進行後製，照片即會變成三種不同畫風的二次元圖片，讓許多人都覺得相當新鮮有趣。

根據國際數據資訊有限公司（IDC）研究顯示，2023年各國政府和企業將在人工智慧技術上投資超過5000萬美元。從自動駕駛的汽車到商店裡的虛擬助手，人工智慧早已影響著我們，並且持續且快速增長中。