ChatGPT熱潮席捲全球，2023年還有哪些必須知道的AI應用趨勢？
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自從ChatGPT爆紅後，AI人工智慧就不斷出現在大眾的視野中，不論是聊天機器人ChatGPT，或是Midjouney繪圖工具，都是AI技術的應用之一，快來了解AI科技的各種應用趨勢吧。
文：Vicky
AI人工智慧是什麼？
人工智慧（AI）是一套技術，可讓電腦執行各種進階的功能，包括查看、理解及翻譯語音和文字語言、分析資料以及製作推薦內容等。AI是現代運算技術的創新中樞，能夠協助自動化程序及提供大型資料集的深入分析，為個人和企業帶來價值。
其應用實例正新興發展中，當中包括可自行引導倉儲的機器人、持續分析和自行改善的網路安全系統，以及能夠理解他人所說的話並據此採取行動的虛擬助理等。
繼ChatGPT全球爆紅後，2023年人工智慧有何趨勢？
根據Precedence Research研究報告顯示，預計到2030年，全球AI人工智慧的市場規模將達1萬5971億美元。隨著這股熱潮，愈來愈多企業開始導入AI協助員工解決客戶問題、生成高品質的內容文本，以下為大家整理出2023年人工智慧的趨勢：
1. 用於文本和語音上的人工智慧將繼續成為主流
在客戶與客服中心的對話內容中，蘊藏著大量且有價值的資訊，企業能從中獲取關鍵的消費者洞見，以改進產品和服務，而這些基於文本和語音的對話正是最輕易獲得資訊的管道之一。
設置智能助理不僅有助員工解决複雜的客戶問題，也能辨別客戶的常見問題，並為其設立有效的自助服務說明管道，以提高客戶的滿意度和參與度。
如BERT和GPT-3等大型語言模型在未來將變得更加複雜，將繼續擴展它們處理不同語義相似性和上下文關係的能力，並精進文本摘要、聊天機器人，提高翻譯的準確性。
2. 創意和藝術領域當中的生成式人工智慧
吸引和維持客戶的注意力是多數企業一直在面臨的挑戰，為了提高品牌回憶度和知名度，品牌需不斷生成相關且引人入勝的高品質內容，並於適當的渠道中傳播出去。
生成式人工智慧（Generative AI）透過機器學習模型研究歷史數據的模式，深度學習技術，進而創造出全新的生成內容，如：圖片、音訊和影片等，可應用於數位行銷、企業運營和客戶體驗領域中，有助企業提升營運效率。
3. 可解釋的人工智慧使符合道德、負責任的AI成真
越來越多的企業意識到需要可解釋的人工智慧（Explainable AI）來提高透明度和建立問責制度，以及揭露自動化決策系統中的趨勢。
此外，它也是降低企業人工智慧固有風險的主要工具之一，有助提高企業人工智慧的採用率，因為當AI模型給出其預測的理由和解釋時，人們會感到更加放心。
在醫療或金融服務的環境中，這將會是很大的推動力，因為人們需要理解推薦治療或診斷的理由，或是貸款申請被拒絕的原因。
4. 自適應人工智慧提升客戶和品牌體驗
部分零售商正積極投資自適應人工智慧（Adaptive AI），以提升營運效率和客戶體驗。然而，店面不再只是單純的交易場所，而是成為推動品牌知名度和客戶體驗的場域。
自適應人工智慧將成為此轉型背後的推力，透過建立在電腦視覺和邊緣運算AI系統之上的零摩擦購物體驗，減少客戶等待的時間，並根據分析店內造訪時間的結果，提供高度個性化的建議，打造無縫的客戶旅程。
不只OpenAI，Google、微軟等品牌也跟上人工智慧應用趨勢
ChatGPT
ChatGPT是由OpenAI所開發的人工智慧聊天機器人，藉由自然語言處理（Natural Language Processing，NLP）模型分析大數據，除了可以透過人類自然對話的方式進行互動，還可以用於相對複雜的語言工作，包括自動文字生成、自動問答等多種任務。
當使用者以文字輸入類似的文字（劇本、歌曲、企劃等），它就可以根據輸入的問題輸出內容，甚至還有編寫和除錯電腦程式的能力。
Bing
Bing是由Microsoft微軟所推出的搜尋引擎，而新版的Bing更是結合OpenAI的人工智慧技術，不僅能根據使用者詢問的問題給予回覆、提供解決方案，也會查看網路的搜尋結果，迅速為用戶提供摘要，如同與真人對話一樣。
Bard
Bard是Google基於LaMDA（Language Model for Dialogue Applications）為基礎所研發的實驗性AI對話服務，它可以像搜尋引擎一樣回答簡單的問題，並針對複雜的問題提供全面性的答案。
從本質上來看，上述三者的功能非常相似，即為根據使用者輸入的問題給予回覆，但ChatGPT應用的範圍較廣，可以為新聞文章、產品描述和小說詩歌產生文本，也支援某些編碼語言，提供架設基本網站所需的代碼。
而Bing和Bard兩者皆為結合搜尋引擎的人工智慧功能，現階段僅能將複雜的問題化繁為簡，從網路上吸收知識，為內容添加更多上下文。
MidjourneyAI繪圖
Midjourney是由獨立研究實驗室Leap Motion所開發的AI繪圖生成工具，僅需輸入想要的題材、場景等關鍵字，人工智慧即會自動運算生成對應的視覺作品，不僅生成速度快，成品也相當細膩，有如真人作畫。
美圖秀秀AI繪圖
修圖APP美圖秀秀的「AI Art」功能，使用者僅需將人像、實體物品的照片導入進去，系統會自動偵測生物或物體，並以AI演算法進行後製，照片即會變成三種不同畫風的二次元圖片，讓許多人都覺得相當新鮮有趣。
根據國際數據資訊有限公司（IDC）研究顯示，2023年各國政府和企業將在人工智慧技術上投資超過5000萬美元。從自動駕駛的汽車到商店裡的虛擬助手，人工智慧早已影響著我們，並且持續且快速增長中。
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比利時列日大學在台灣全英文課程HEC Liège EDBA，把博士頭銜鍍金在您的名片上
我們想讓你知道的是
現代業界對具備博士學位的高階主管需求日益增長，但在忙碌的工作卻難以腾出時間攻讀博士學位。幸運的是，比利時列日大學在台開設了全英文授課的高階企管博士專班，最快可在2年內完成博士課程與發表，為渴望提升自我和更新產業知識的高階主管與企業家提供了一個理想的機會。
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