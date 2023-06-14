2023/06/14,
人文

EP46｜《信任革命》：信任是每個行動、每段關係和每筆交易的根基

EP46｜《信任革命》：信任是每個行動、每段關係和每筆交易的根基
Photo Credit : JuJu

我們想讓你知道的是

因為上週與馬力歐的閒聊，而開啟我開始思考「信任」的這個議題，除了《信任革命》之外，也看了《信任》、《信任的本質》、《信任邊際》這幾本書，認真的要來跟馬力歐好好交流一下所有關係的基礎——信任。

閱讀提案是由馬力歐和JuJu每一週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。

本集JuJu雖然是以瑞秋・波茲曼的《信任革命》開頭，但其實綜合了3-4本的書一起好好的來聊「信任」這件事。

▲本集內容

這次內容會和其他集的節奏不太一樣，我們從信仰的相信開頭，討論到貨幣價值、科技帶來的信任轉移、關係的信任一直聊到職場的信任。

《信任革命》原文是2017年出版，作者致力在研究科技怎麼劇烈改變我們對「信任」的態度，2008年針對共享經濟寫了一本書《我的就是你的》後，發現「信任」元素的重要性。

「信任革命」中提到的信任轉移，指的是新形式信任變得更具主導力，但舊形式並未消失，新興的信任轉移不只是科技或新商業模式興起的故事，也是一種社會和文化革命，這三次的信任革命分別是：

  • 地方式（local）：人們在一個區域內彼此認識。
  • 體制式（Institutional）：透過中介的信任各種合約、法院和企業品牌，把商業從地方性的交易釋放出來，幫有組織的工業社會建立必要的基礎。
  • 分散式信任（Distributed trust) ：信任新思想、信任平台、信任其他人或機器人。

確實如果沒有「信任」，社會無法存活。《貨殖列傳》中拋出了一個概念：賦予貨幣價值的是「信任」。信任是每個行動、關係和交易的根基。而奧修《信任》一書也提到只有非事實的假象才需要你去相信。

在信任革命這本書的作者建議「我們都必須了解新的信任時代的影響：誰會從中獲利、誰會失利、後果會是什麼？」後，再去判斷我們是否要給予我們的信任。

【勘誤】本集JuJu節目中有提到一本書，一直口誤為信任的本質，原書名應為《信任的力量》。

▲另外我們還討論了：

  • 2023年感受到大家對於科技的信任與批判性思考的教育？
  • 摧毀信任或是信任的真正敵人是什麼？
  • 信任是一種光譜？
  • 馬力歐給大家在職場上建立信任的建議？
  • 如果公司裡招牌核心人物離開公司，馬力歐對此有什麼看法？

▲延伸閱讀

【書籍類】

【Podcast】

🌟喜歡我們今天的內容嗎？歡迎給我們五星好評，讓更多人聽到閱讀提案

💬 到我們的社群平台上面留言給我們

追蹤官方IG帳號更多社群傳送門

責任編輯：楊士範
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。