EP46｜《信任革命》：信任是每個行動、每段關係和每筆交易的根基
我們想讓你知道的是
因為上週與馬力歐的閒聊，而開啟我開始思考「信任」的這個議題，除了《信任革命》之外，也看了《信任》、《信任的本質》、《信任邊際》這幾本書，認真的要來跟馬力歐好好交流一下所有關係的基礎——信任。
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每一週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
本集JuJu雖然是以瑞秋・波茲曼的《信任革命》開頭，但其實綜合了3-4本的書一起好好的來聊「信任」這件事。
▲本集內容
這次內容會和其他集的節奏不太一樣，我們從信仰的相信開頭，討論到貨幣價值、科技帶來的信任轉移、關係的信任一直聊到職場的信任。
《信任革命》原文是2017年出版，作者致力在研究科技怎麼劇烈改變我們對「信任」的態度，2008年針對共享經濟寫了一本書《我的就是你的》後，發現「信任」元素的重要性。
「信任革命」中提到的信任轉移，指的是新形式信任變得更具主導力，但舊形式並未消失，新興的信任轉移不只是科技或新商業模式興起的故事，也是一種社會和文化革命，這三次的信任革命分別是：
- 地方式（local）：人們在一個區域內彼此認識。
- 體制式（Institutional）：透過中介的信任各種合約、法院和企業品牌，把商業從地方性的交易釋放出來，幫有組織的工業社會建立必要的基礎。
- 分散式信任（Distributed trust) ：信任新思想、信任平台、信任其他人或機器人。
確實如果沒有「信任」，社會無法存活。《貨殖列傳》中拋出了一個概念：賦予貨幣價值的是「信任」。信任是每個行動、關係和交易的根基。而奧修《信任》一書也提到只有非事實的假象才需要你去相信。
在信任革命這本書的作者建議「我們都必須了解新的信任時代的影響：誰會從中獲利、誰會失利、後果會是什麼？」後，再去判斷我們是否要給予我們的信任。
【勘誤】本集JuJu節目中有提到一本書，一直口誤為信任的本質，原書名應為《信任的力量》。
▲另外我們還討論了：
- 2023年感受到大家對於科技的信任與批判性思考的教育？
- 摧毀信任或是信任的真正敵人是什麼？
- 信任是一種光譜？
- 馬力歐給大家在職場上建立信任的建議？
- 如果公司裡招牌核心人物離開公司，馬力歐對此有什麼看法？
▲延伸閱讀
【書籍類】
- 昂諾娜・歐妮爾《信任的力量》
- 奧修《信任》
- 勞倫斯．康寧漢&史蒂芬妮．庫巴《信任邊際：巴菲特經營波克夏的獲利模式》
- 羅格．布雷格曼《人慈》
【Podcast】
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責任編輯：楊士範
核稿編輯：翁世航
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大戶玩日本：永豐「DAWHO之夜」帶你一起攻略日本
我們想讓你知道的是
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疫後旅遊的日本秘境攻略
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