美國補貼推升韓國電池業者訂單暴增，分析師：台灣在氫能電解槽或可發揮影響
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分析師強調，電解製氫現階段仍非台灣氫能產業發展首要之務，卻是國際上在發展綠氫投入的重點領域，台灣業者可思考的機會點為電解槽的關鍵零組件或系統整合（SI）角色。
全球最大經濟體美國的《降低通膨法案》（IRA），正推升韓國電池業者訂單暴增，金額突破7490億美元（1千兆韓元），而通用汽車（General）已經擴大和韓企合作。不過，分析師也指出，台灣在電池產業也有機會，例如以氫氣為主的燃料電池正受到矚目，將可在氫能電池電解槽發揮影響。
美國補貼帶動，韓國電池業者訂單暴增
全球都在打造新能源產業，其中美國的《降低通膨法案》拉抬電池產業發展，帶動韓國三大電池製造廠LG新能源（LG Energy Solution）、三星SDI（Samsung SDI ）與SK on業績成長，年底訂單將達到7490億美元。
根據韓國產業通商資源部日前公布，2022年三家業者，承接並尚未生產、交付的訂單，已達到775兆韓元，如今再度擴大。韓國官員告訴《韓國經濟日報》表示，這是韓國政府首度對電池產業發布預測和展望。
知情人士透露，目該3家業者的訂單加總，遠超過韓國所有電池業者於2030年前產能。他還說即便在所有生產線全開情況下也無法追上，此些製造商勢必要不斷擴大產能。
目前，三星SDI於4月26日擴大和通用汽車的合作，二者計劃投資超過30億美元。通用汽車表示，這座工廠預計在2026年開始運營，將擁有超過30Ghw的產能，使通用汽車在美國的電池芯總產能達到約160Ghw，幫助推動其在北美的電動汽車產能，預計可生產每年超過100萬輛。
通用和三星SDI表示，它們將共同經營該工廠，該廠將擁有製造以鎳為材料的棱柱形和圓柱形電池芯的生產線，除此之外，它們還預計將創造上千個就業機會。
電池產業知情人士David向我們分析，目前電池產業以中國、韓國及日本為主，在目前美中框抗的地緣政治框架下，韓國、日本的電池業者將有更多優勢，在可預見的未來將有更多合作。
據韓國調查公司SNEResearch數據顯示，2022年市佔率第一的是中國寧德時代（CATL）達37%，韓國LG新能源排第二，市佔率13.6%，中國比亞迪排第三，日本松下控股市佔率降至7.3%，被比亞迪超越，跌至第4名。
David強調，目前市佔率而言，均以鋰鈷鎳為原料的電池為主，但隨著需求擴大，這些礦物資源價格也開始攀升，導致成本也跟著水漲船高，而目前電池上至下遊整合則以中國最為強勢，這也代表電池產業若要有變化，在原料上必須有革新。
氫能為全球能源轉型的亮點
值得注意的是，以氫氣為主的燃料電池正成為熱門的市場。DIGITIMES研究中心分析師余佩儒強調，2050年氫能在全球能源總需求佔比預估介於12至22%。他引述國際再生能源總署（IRENA）氫能報告指出，全球氫能最具潛力的兩大市場即是產業鏈上游製氫端的電解槽與下游交通運輸端的燃料電池，尤以電解槽市場需求可期。
余佩儒進一步解釋，氫能產業涵蓋上游製氫、中游氫儲運、下游多元應用場景。上游依製氫方式，分為化石燃料製氫、工業副產品製氫、電解水製氫（綠氫），其中，朝綠氫發展為實現淨零目標，而電解水製氫的關鍵角色即是電解槽。
余佩儒分析，全球電解槽2022年產能為13.8GW。國際能源總署（IEA）預估到2030年全球業者已規劃產能為61.3GW，主要來自歐洲和中國兩大地區，但該產能規劃數值仍較淨零目標下的850GW需求存在很大缺口，為業者切入綠氫市場的機會。
歐洲電解槽領導業者致力產能的提升，營業範疇往下游端加氫站等布局，例如挪威Nel、英商ITM Power、法商McPhy，而在製氫技術選擇上除了鹼性/PEM外，成立於2017年的德商Enapter主打模組化AEM電解槽。
他說，更重要的是前述歐洲電解槽業者的客戶已擴展到亞太等地，透過示範場域創造產業外溢效益。
余佩儒還表示，電解製氫現階段仍非台灣氫能產業發展首要之務，卻是國際上在發展綠氫投入的重點領域，台灣業者可思考的機會點為電解槽的關鍵零組件或系統整合（SI）角色。
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核稿編輯：翁世航
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
我們想讓你知道的是
太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。