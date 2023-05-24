經濟復甦急欲招商引資，中國地方政府競爭激烈，廣西南寧被控以高額停車費填補財政

經濟復甦急欲招商引資，中國地方政府競爭激烈

（中央社）中國各地方政府急欲走出疫情陰霾，卯足全力「拚經濟」，招商引資、推動重大建設成重要手段，大規模發行專項債以籌措資金。然而資源有限情形下，相互競爭也逐步陷入「內捲」。

據中國財政部發布的「地方政府債券發行和債務餘額情況」，今年第一季，中國全國發行地方政府新增債券約人民幣1.67兆元（約新台幣7.34兆元），其中以新增專項債券為主。

《第一財經》報導指出，今年第1季經濟開局良好的原因離不開地方政府債券尤其是專項債，這些反映在基建投資的成長速度。然而，經濟恢復情形依然不夠穩固，未來仍需積極財政政策，加速專項債發行、提高資金使用效率將是重要舉措。

報導引述中央財經大學教授溫來成指出，今年中國地方政府債券發行速度比較快，拉動了經濟成長，使得經濟復甦進程加快。

另一位區域經濟學者在報導中分析，投資是拉動經濟的動力之一，以往投資重心在政府出資的基礎設施建設，但是基礎設施建設的週期長、回收期慢，現在地方債務壓力大，所以都把產業投資作為重點，加大招商引資力道。

報導引述粵開證券首席經濟學家羅志恒觀察，後續專項債發行的進度會加快，在今年前3季內完成全年發行人民幣3.8兆元（約新台幣16.5兆元）任務。專項債發行速度加快，可以帶動社會投資，並帶動相關產業鏈發展，需求穩定促進經濟穩定，提振市場信心。

然而各地方政府積極投入招商引資，在資源有限的情形之下，競爭變得更加激烈，為了達標不惜祭出各式措施，令招商引資呈現內捲化。

報導提到，今年上海一改過往的「低調」姿態，執行「投資上海全國行」和「投資上海海外行」活動，到外省市招商。

世邦魏理仕西南區顧問王蒙豪負責成都、重慶、西安、鄭州等地的房地產交易業務，他坦言「現在招商很激烈」，最近時常接待了廣東、江蘇和山東等地的招商引資官員。

一名四川省投促系統的相關人員在報導中提到，以往都是四川去沿海地區招商，現在卻出現東部沿海發達地區到四川招商，「這說明成渝地區經濟和產業發展起來了，另外也說明招商引資競爭激烈，大家壓力都大。」

高額停車費遭指填補財政，南寧政府民怨下低頭

（中央社）廣西南寧因為路邊停車收費過高引發民怨，民眾質疑這是為了填補地方政府財政收入。事件喧騰多日後，當地政府決定將涉及徵費的國企停業整頓，並表示會重新制定繳費規則。

近期有關南寧「道路停車收費太貴」成為網路熱門議題。有網友說，他16日累計臨時停車13小時，結果需要交人民幣（下同）102元（約新台幣440元），甚至有車主亮出自己的代繳停車費已累積達數萬元。

負責收費的是南寧慧泊停車場服務有限責任公司，有網友因此戲稱歡迎來到廣西「慧泊市」。慧泊公司是南寧公交集團下屬的全資國有企業，包攬了南寧全市的收費停車位。

2021年9月，慧泊公司公布了一批道路內停車位的欠費車輛，其中有一輛車欠費最高達6萬3990.5元。

綜合陸媒報導，民怨連連引發輿論關注下，南寧市政府22日晚間發布通告，決定南寧市慧泊停車場服務有限責任公司停止營運、停業整頓、接受審計，由南寧公共交通集團有限公司接管城市道路停車泊位運營管理業務。

同時，南寧市政府也發布通告，即日起至6月5日向大眾徵集當地道路停車位收費的意見。

此外，針對南寧青秀區法院8日與南寧慧泊停車場服務有限責任公司共同簽署「合作備忘錄」，共建「執行＋智慧停車」聯動機制一事，決定對包含官員及國企高階主管在內的5人停職檢查。

這項聯動機制原計劃「運用南寧慧泊停車公司車位管理大數據分析優勢，在已被青秀區法院查封的車輛泊入後進行實時監測，結合青秀區法院執行快速響應機制，對相應車輛採取控制措施」。同時，南寧慧泊停車公司「可結合車輛泊入點的情況，對被執行人的行動路線進行分析，青秀區法院可據此縮小被執行人查找範圍……提升執行質效。」

在財政困難下，中國地方政府為增加收入加大罰款或各式費用並非頭一遭。

日前，河南安陽市內黃縣一輛貨車司機表示，2年來收到58張罰單，共計27.5萬元罰款，相關影片引發網友強烈關注。

一些自媒體報導，內黃縣交通局的政策法規股股長張院平對此事表示：「財政沒錢了，該罰款的必須罰」。但是，貨車司機表示，車子出廠稱重沒有問題，到了檢查站就超重。

不過，內黃縣政府18日發布此事的調查通報，指2021年5月以來這名司機涉及內黃超限處罰罰單9張，執行6起共計罰款2.79萬元，和司機所言有很大落差。

官方還表示，關於超限檢測站「稱重不準」的情況，會再逐一檢驗。至於官員談到「有任務、縣裡財政沒錢」問題，「經查，內黃縣從未給執法部門下達罰款指標」。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀