經濟復甦急欲招商引資，中國地方政府競爭激烈，廣西南寧被控以高額停車費填補財政
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有網友說，他16日累計臨時停車13小時，結果需要交人民幣102元（約新台幣440元），甚至有車主亮出自己的代繳停車費已累積達數萬元。負責收費的是南寧慧泊停車場服務有限責任公司，有網友因此戲稱歡迎來到廣西「慧泊市」。慧泊公司是南寧公交集團下屬的全資國有企業，包攬了南寧全市的收費停車位。
經濟復甦急欲招商引資，中國地方政府競爭激烈
（中央社）中國各地方政府急欲走出疫情陰霾，卯足全力「拚經濟」，招商引資、推動重大建設成重要手段，大規模發行專項債以籌措資金。然而資源有限情形下，相互競爭也逐步陷入「內捲」。
據中國財政部發布的「地方政府債券發行和債務餘額情況」，今年第一季，中國全國發行地方政府新增債券約人民幣1.67兆元（約新台幣7.34兆元），其中以新增專項債券為主。
《第一財經》報導指出，今年第1季經濟開局良好的原因離不開地方政府債券尤其是專項債，這些反映在基建投資的成長速度。然而，經濟恢復情形依然不夠穩固，未來仍需積極財政政策，加速專項債發行、提高資金使用效率將是重要舉措。
報導引述中央財經大學教授溫來成指出，今年中國地方政府債券發行速度比較快，拉動了經濟成長，使得經濟復甦進程加快。
另一位區域經濟學者在報導中分析，投資是拉動經濟的動力之一，以往投資重心在政府出資的基礎設施建設，但是基礎設施建設的週期長、回收期慢，現在地方債務壓力大，所以都把產業投資作為重點，加大招商引資力道。
報導引述粵開證券首席經濟學家羅志恒觀察，後續專項債發行的進度會加快，在今年前3季內完成全年發行人民幣3.8兆元（約新台幣16.5兆元）任務。專項債發行速度加快，可以帶動社會投資，並帶動相關產業鏈發展，需求穩定促進經濟穩定，提振市場信心。
然而各地方政府積極投入招商引資，在資源有限的情形之下，競爭變得更加激烈，為了達標不惜祭出各式措施，令招商引資呈現內捲化。
報導提到，今年上海一改過往的「低調」姿態，執行「投資上海全國行」和「投資上海海外行」活動，到外省市招商。
世邦魏理仕西南區顧問王蒙豪負責成都、重慶、西安、鄭州等地的房地產交易業務，他坦言「現在招商很激烈」，最近時常接待了廣東、江蘇和山東等地的招商引資官員。
一名四川省投促系統的相關人員在報導中提到，以往都是四川去沿海地區招商，現在卻出現東部沿海發達地區到四川招商，「這說明成渝地區經濟和產業發展起來了，另外也說明招商引資競爭激烈，大家壓力都大。」
高額停車費遭指填補財政，南寧政府民怨下低頭
（中央社）廣西南寧因為路邊停車收費過高引發民怨，民眾質疑這是為了填補地方政府財政收入。事件喧騰多日後，當地政府決定將涉及徵費的國企停業整頓，並表示會重新制定繳費規則。
近期有關南寧「道路停車收費太貴」成為網路熱門議題。有網友說，他16日累計臨時停車13小時，結果需要交人民幣（下同）102元（約新台幣440元），甚至有車主亮出自己的代繳停車費已累積達數萬元。
負責收費的是南寧慧泊停車場服務有限責任公司，有網友因此戲稱歡迎來到廣西「慧泊市」。慧泊公司是南寧公交集團下屬的全資國有企業，包攬了南寧全市的收費停車位。
2021年9月，慧泊公司公布了一批道路內停車位的欠費車輛，其中有一輛車欠費最高達6萬3990.5元。
綜合陸媒報導，民怨連連引發輿論關注下，南寧市政府22日晚間發布通告，決定南寧市慧泊停車場服務有限責任公司停止營運、停業整頓、接受審計，由南寧公共交通集團有限公司接管城市道路停車泊位運營管理業務。
同時，南寧市政府也發布通告，即日起至6月5日向大眾徵集當地道路停車位收費的意見。
此外，針對南寧青秀區法院8日與南寧慧泊停車場服務有限責任公司共同簽署「合作備忘錄」，共建「執行＋智慧停車」聯動機制一事，決定對包含官員及國企高階主管在內的5人停職檢查。
這項聯動機制原計劃「運用南寧慧泊停車公司車位管理大數據分析優勢，在已被青秀區法院查封的車輛泊入後進行實時監測，結合青秀區法院執行快速響應機制，對相應車輛採取控制措施」。同時，南寧慧泊停車公司「可結合車輛泊入點的情況，對被執行人的行動路線進行分析，青秀區法院可據此縮小被執行人查找範圍……提升執行質效。」
在財政困難下，中國地方政府為增加收入加大罰款或各式費用並非頭一遭。
日前，河南安陽市內黃縣一輛貨車司機表示，2年來收到58張罰單，共計27.5萬元罰款，相關影片引發網友強烈關注。
一些自媒體報導，內黃縣交通局的政策法規股股長張院平對此事表示：「財政沒錢了，該罰款的必須罰」。但是，貨車司機表示，車子出廠稱重沒有問題，到了檢查站就超重。
不過，內黃縣政府18日發布此事的調查通報，指2021年5月以來這名司機涉及內黃超限處罰罰單9張，執行6起共計罰款2.79萬元，和司機所言有很大落差。
官方還表示，關於超限檢測站「稱重不準」的情況，會再逐一檢驗。至於官員談到「有任務、縣裡財政沒錢」問題，「經查，內黃縣從未給執法部門下達罰款指標」。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。