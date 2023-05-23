不再只是旅遊打卡勝地，中國買家蜂擁到「微笑之國」泰國置產

文：王震宇

今年「五一」假期，許多中國人不僅支持國內經濟到「燒烤之都」大快朵頤放鬆心情，也在三年後第一次踏出國門旅遊。

旅遊網站Trip.com的數據顯示，「五一」期間中國旅客預定量最高的海外目的地。排名第一的正是泰國。

泰國在冠病疫情前已經是許多中國遊客的首選目的地，但除了吃喝玩樂和打卡，中國人現在到泰國還有更遠大的計劃：「買房。」

亞洲房產科技集團居外IQI（Juwai IQI）按照諮詢量發布的數據揭露，2018年至2021年期間，泰國房產是中國買家心中的首選，去年才滑落至澳洲、加拿大和美國之後。

儘管泰國政策規定，當地一棟公寓樓內可賣給外國人的單位不可超過49%，但也無阻中國人購屋的熱情。

泰國房地產資訊中心的資料顯示，自2018年起，中國人是泰國公寓單位最大組的海外買家群體，俄羅斯、美國、英國和德國的買家緊隨其後。中心指出，去年首九個月，中國買家搶購了泰國共3652個公寓單位，總價值高達179.4億泰銖（約新台幣159億7158萬9114元）。

泰國房地產協會會長美撒·春哈拉秋日前在《路透社》的一篇專題報導中，斬釘截鐵地說了這麼一句話：中國對泰國的房產絕對有需求。他也補充說，中國買家不單看中曼谷的房產，也對清邁、芭達雅，以及位於泰國東北部的依善（Isan）感興趣。

泰國的房地產市場對中國人魅力何在？房地產業者又如何把握機會瞄準商機，試圖吸引更多中國買家？

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 泰國曼谷市區

中國房價相對高，買家傾向泰國養老

買房的一大考量離不開價格。有中國買家告訴《南華早報》，上海的房價和生活成本越來越貴，郊區房價可高達400萬人民幣（約新台幣1743萬6312元），市區一個單位的平均價格甚至還要高上一倍。

相比之下，在曼谷市中心的一個住屋單位，只需約60萬人民幣（約新台幣261萬5446元），哪個價位更具吸引力不言而喻。

上述買家坦言：

「中國定存利息挺低的，我想做高回報投資，增加退休金……投資泰國房產的價值肯定比其他城市來得高，我也想看看清邁是否真的如人們所說，是適合退休的好地方。」

另有泰國房地產經紀指出，許多較早前投資泰國房產的中國客戶，如今都鎖定價格超過200萬人民幣（約新台幣871萬6138元）的產業。他說，這樣的預算在中國一線城市，只能買到房型簡樸的住房，地點也未必優越。

「然而，這筆錢能在曼谷市中心買到豪華套房。因此，有些中國買家會賣掉家鄉的一間屋，在泰國置產退休。」

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 泰國郊區獨棟房子。

投資之外，尋找第二個家

除了投資及尋找退休後的安居處，疫情也改變了一些中國家庭的去向。

據泰國經紀觀察，相比疫情前，現在有更多買家會選擇購買泰國的豪華房屋自住。與此同時，把孩子送到泰國的國際學校，並把父母一併接過去照顧孫子，也是部分中國人想要在泰國置產的目的。

以泰國新加坡國際學校（簡稱SISB）為例，該校的中國學生比例，已從2019年的約6%增至今年的13%。而除了泰國國際學校的素質，當地的醫療設施在中國買家眼中也成了賣點。

一名中國房產經紀發現，泰國的旅遊業直接助推了房地產業的增長。他說：「我有很多客戶剛從泰國旅遊回國，而旅遊期間的良好體驗，讓他們萌生在當地置產的念頭。隨著更多中國人到那裡游玩，我相信泰國房產的需求也會上升。」

據媒體分析，除了拉力因素，推動中國人在海外置產的原因還包括：希望對沖國內的經濟風險，以及建立另一個安全網，為日後另一場類似冠病疫情的危機做準備。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 鳥瞰曼谷城市天際線和昭披耶河

泰國政策惠及中國買家？

眼看來自中國的置產需求節節攀升，泰國當局當然也不會錯失良機，一系列措施和政策都似乎有意讓中國買家群體更受惠。

就在今年初，當中國宣布重啟邊境不久後，泰國就宣布持中國護照者可在3月底之前享有30天的落地簽證，促使泰國成為首批歡迎大批中國旅客歸來的國家之一。

泰國在2020年宣布推出「買房送簽證」的政策，自2021年1月1日起至2022年12月31日，舉凡在泰國購買價值至少1000萬泰銖（約新台幣890萬667元）房屋的外國公民，將獲得五年長期居留簽證，條件是房產也必須保留至少五年。

去年10月，泰國政府也允許外籍人士以個人名義在泰國置產，包括土地和房屋，外籍人士自此不再需要先在當地註冊泰國公司才可以購買產業，或同地主簽署長期租約。

除了泰國政策上的調整，中國旅遊業者也不遑多讓，幾個月前開始鉚足全力，為買家舉辦赴泰國的「看房旅行團」。

這類旅行團的平均費用（不包括機票費用）至少2500人民幣（約新台幣1萬895元），潛在買家不只有機會參觀住宅項目，間中也會順道走訪泰國的一些旅遊景點。

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒