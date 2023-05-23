不再只是旅遊打卡勝地，中國買家蜂擁到「微笑之國」泰國置產
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泰國房地產資訊中心的資料顯示，自2018年起，中國人是泰國公寓單位最大組的海外買家群體，俄羅斯、美國、英國和德國買家緊隨其後。中心指出，去年首九個月，中國買家搶購了泰國共3652個公寓單位，總價值高達約新台幣159億7158萬9114元。泰國的房地產市場對中國人魅力何在？房地產業者又如何把握機會瞄準商機，試圖吸引更多中國買家？
文：王震宇
今年「五一」假期，許多中國人不僅支持國內經濟到「燒烤之都」大快朵頤放鬆心情，也在三年後第一次踏出國門旅遊。
旅遊網站Trip.com的數據顯示，「五一」期間中國旅客預定量最高的海外目的地。排名第一的正是泰國。
泰國在冠病疫情前已經是許多中國遊客的首選目的地，但除了吃喝玩樂和打卡，中國人現在到泰國還有更遠大的計劃：「買房。」
亞洲房產科技集團居外IQI（Juwai IQI）按照諮詢量發布的數據揭露，2018年至2021年期間，泰國房產是中國買家心中的首選，去年才滑落至澳洲、加拿大和美國之後。
儘管泰國政策規定，當地一棟公寓樓內可賣給外國人的單位不可超過49%，但也無阻中國人購屋的熱情。
泰國房地產資訊中心的資料顯示，自2018年起，中國人是泰國公寓單位最大組的海外買家群體，俄羅斯、美國、英國和德國的買家緊隨其後。中心指出，去年首九個月，中國買家搶購了泰國共3652個公寓單位，總價值高達179.4億泰銖（約新台幣159億7158萬9114元）。
泰國房地產協會會長美撒·春哈拉秋日前在《路透社》的一篇專題報導中，斬釘截鐵地說了這麼一句話：中國對泰國的房產絕對有需求。他也補充說，中國買家不單看中曼谷的房產，也對清邁、芭達雅，以及位於泰國東北部的依善（Isan）感興趣。
泰國的房地產市場對中國人魅力何在？房地產業者又如何把握機會瞄準商機，試圖吸引更多中國買家？
中國房價相對高，買家傾向泰國養老
買房的一大考量離不開價格。有中國買家告訴《南華早報》，上海的房價和生活成本越來越貴，郊區房價可高達400萬人民幣（約新台幣1743萬6312元），市區一個單位的平均價格甚至還要高上一倍。
相比之下，在曼谷市中心的一個住屋單位，只需約60萬人民幣（約新台幣261萬5446元），哪個價位更具吸引力不言而喻。
上述買家坦言：
「中國定存利息挺低的，我想做高回報投資，增加退休金……投資泰國房產的價值肯定比其他城市來得高，我也想看看清邁是否真的如人們所說，是適合退休的好地方。」
另有泰國房地產經紀指出，許多較早前投資泰國房產的中國客戶，如今都鎖定價格超過200萬人民幣（約新台幣871萬6138元）的產業。他說，這樣的預算在中國一線城市，只能買到房型簡樸的住房，地點也未必優越。
「然而，這筆錢能在曼谷市中心買到豪華套房。因此，有些中國買家會賣掉家鄉的一間屋，在泰國置產退休。」
投資之外，尋找第二個家
除了投資及尋找退休後的安居處，疫情也改變了一些中國家庭的去向。
據泰國經紀觀察，相比疫情前，現在有更多買家會選擇購買泰國的豪華房屋自住。與此同時，把孩子送到泰國的國際學校，並把父母一併接過去照顧孫子，也是部分中國人想要在泰國置產的目的。
以泰國新加坡國際學校（簡稱SISB）為例，該校的中國學生比例，已從2019年的約6%增至今年的13%。而除了泰國國際學校的素質，當地的醫療設施在中國買家眼中也成了賣點。
一名中國房產經紀發現，泰國的旅遊業直接助推了房地產業的增長。他說：「我有很多客戶剛從泰國旅遊回國，而旅遊期間的良好體驗，讓他們萌生在當地置產的念頭。隨著更多中國人到那裡游玩，我相信泰國房產的需求也會上升。」
據媒體分析，除了拉力因素，推動中國人在海外置產的原因還包括：希望對沖國內的經濟風險，以及建立另一個安全網，為日後另一場類似冠病疫情的危機做準備。
泰國政策惠及中國買家？
眼看來自中國的置產需求節節攀升，泰國當局當然也不會錯失良機，一系列措施和政策都似乎有意讓中國買家群體更受惠。
就在今年初，當中國宣布重啟邊境不久後，泰國就宣布持中國護照者可在3月底之前享有30天的落地簽證，促使泰國成為首批歡迎大批中國旅客歸來的國家之一。
泰國在2020年宣布推出「買房送簽證」的政策，自2021年1月1日起至2022年12月31日，舉凡在泰國購買價值至少1000萬泰銖（約新台幣890萬667元）房屋的外國公民，將獲得五年長期居留簽證，條件是房產也必須保留至少五年。
去年10月，泰國政府也允許外籍人士以個人名義在泰國置產，包括土地和房屋，外籍人士自此不再需要先在當地註冊泰國公司才可以購買產業，或同地主簽署長期租約。
除了泰國政策上的調整，中國旅遊業者也不遑多讓，幾個月前開始鉚足全力，為買家舉辦赴泰國的「看房旅行團」。
這類旅行團的平均費用（不包括機票費用）至少2500人民幣（約新台幣1萬895元），潛在買家不只有機會參觀住宅項目，間中也會順道走訪泰國的一些旅遊景點。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
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太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。