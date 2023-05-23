泰國前進黨聯盟簽組閣備忘錄，未列修改冒犯君主罪的刑法第112條

（中央社）泰國眾議院選舉後，新興政黨前進黨和其他7個政黨組成聯盟，今天（22日）公布組閣備忘錄。引人關注的修改冒犯君主罪未列在備忘錄裡，前進黨表示仍會推動修法，但多個政黨表示不會支持。

泰國國會眾議院選舉14日登場，這是泰國在2014年軍事政變後第二次的國會大選。現任總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）在2014年5月政變上台，2019年透過選舉制度成為民選總理，帕拉育在位超過8年，泰國民眾早已民心思變。

前進黨（Move Forward）在這次大選囊括152個席次，成為最大黨，席次第二多的為泰黨則拿下141席。

前進黨和為泰黨以及其他小黨包括民族黨（Prachachat）、泰建泰黨（Thai Sang Thai）、泰自由黨（Thai Liberal）、公平黨（Fair Party）、新社會力量黨（Plung Sungkom Mai）以及為泰團結力量黨（Pheu Thai Ruam Palang）結盟，組成聯合政府。

8個黨加起來的席次共313席，已超過眾議員500席次的一半，皮塔表示聯盟已經可以組閣，而他將代表聯盟擔任總理。

8黨聯盟選在今天（22日）簽署並公布組閣備忘錄，是因為5月22日是2014年時任陸軍司令的帕拉育發動政變的日子。

備忘錄共23點，為聯盟若執政後將實施的政策，包括起草新憲法、同婚合法化、改革警察和軍人體系、改徵兵制為募兵制、打擊貪腐等。

其中引人注意的是前進黨在選前喊出要修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，但因觸及敏感的王室議題，這項政見並沒有出現在備忘錄中。皮塔被媒體問及此事表示，前進黨仍然會推動修改刑法112條。

Photo Credit: 中央社 前進黨黨魁皮塔將代表在野聯盟參選總理。

不過泰建泰黨和泰自由黨的代表在記者會上表示不會支持前進黨修改刑法112條，為泰黨主席春南（Cholnan Srikaew）表示，備忘錄裡沒有提到刑法112條，是為了避免組閣有障礙。

泰國有嚴厲的冒犯君主罪，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑。

另一個引人關注的焦點是備忘錄裡提到將重新把大麻列為管制品，並制定新的法律管理大麻，但仍會確保大麻的經濟效益。皮塔表示，只要商家和種植的人都遵守規定，就不會有太大的問題。

泰國在去年6月成為亞洲首個大麻合法化的國家，政府將大麻從毒品管制名單中移除，大麻萃取物中四氫大麻酚（THC）的含量必須低於0.2%，高於此含量的大麻萃取物仍然是列管毒品。但立法進度未趕上大麻合法化的腳步，形成了法律空窗期而亂象叢生，民間和醫界要求重新管制大麻的聲浪不斷。

事實上313席仍不足以讓皮塔順利成為總理，因為總理候選人必須有參眾兩院750席過半數也就是376席支持，但參議院250席幾乎為親軍方勢力，且多數並未表態，皮塔能不能順利成為總理並組閣，仍有變數。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒