紐西蘭斥資1.4億美元補助鋼鐵公司「綠電煉鋼」，減碳總量80萬噸相當於移除30萬輛汽車

文：張瑞邦（Tucker Chang）

紐西蘭於2023年5月21日宣布執行該國史上最具規模的減碳計畫，政府將斥資1.4億美元（約台幣42.9億元／約港幣10.9億元）補貼鋼鐵巨頭「紐西蘭鋼鐵公司」（NZ Steel），期望該公司旗下的Glenbrook鋼鐵廠能從依賴煤炭煉鋼轉向再生綠電（Renewable electricity），當局稱此政策相當於削減30萬輛行駛中汽車的總碳排放量。

根據紐西蘭政府官方說法表示，該項決議是由紐國總理希金斯（Chris Hipkins）、能源暨資源部長伍茲（Megan Woods）以及氣候變遷部長肖（James Shaw）在位於奧克蘭（Auckland）南方的Glenbrook鋼鐵廠共同發布。

「該資助計畫彰顯紐西蘭政府對於盡速減少碳排放量的重視程度，與紐西蘭鋼鐵公司合作這項計畫將可為環境帶來巨大效益，並能有效加速紐西蘭去碳（Decarbonization）的進程。此外，也是因為有政府的資助，才會出現當前的合作關係。」總理希金斯如此說道。

紐國政府提及，當局補助紐西蘭鋼鐵公司的1.4億美元是從政府設立的減碳轉型產業基金（以下簡稱GIDI）中所提取，總額高達6.5億美元的GIDI除協助紐西蘭減碳科技研發，亦藉由產、官合作的方式共同降低碳排，並加速設立零碳能源系統。

補助鋼鐵公司的減碳計畫能帶來哪些好處？

《衛報》（The Guardian）指出，倘若此項減碳計畫順利運行，預計紐西蘭的碳排放量每年將減少80萬噸，約等於移除紐西蘭南島第一大城「基督城」（Christchurch）轄內所有汽車的碳排。

總部位於奧克蘭的《紐西蘭先驅報》（The New Zealand Herald）揭露，紐西蘭鋼鐵公司每年所排放的溫室氣體佔紐國總排放量的2％，然而一旦能達成此去碳計畫，便有機會將紐西蘭二氧化碳總排放量減少1％，並有助於紐西蘭實現2050年淨零排放（Net Zero）目標，亦能朝「將全球暖化控制在攝氏1.5度內」的願景邁進。