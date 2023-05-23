NBA 75大球星「甜瓜」安東尼宣布退休，總得分榜排名第9、生涯榮耀無數只差冠軍戒

NBA「甜瓜」安東尼退休，生涯19球季10次入選明星賽

（中央社）美國職籃NBA球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）昨（22）日在推特影片宣布，他在歷經19個球季後將高掛球鞋退休。他感性表示：「對我而言，說再見的時候已經到了。」

安東尼下週將滿39歲，他曾10次入選NBA明星賽，生涯待過丹佛金塊，紐約尼克、奧克拉荷馬雷霆、休士頓火箭、波特蘭拓荒者及洛杉磯湖人6隊，19個球季累計共得到2萬8289分，在NBA總得分榜排名第9。

他先前在2021-22球季為湖人效力，但本季（2022-23）未有任何上場紀錄。

10x NBA All-Star, 6x All-NBA selection, 9th most points all-time and 75th Anniversary Team member…



Thank you, Carmelo! 👏 pic.twitter.com/Z3uRXCB5Xh — NBA (@NBA) May 22, 2023

NBA球星安東尼宣布退休，生涯榮耀無數只差冠軍戒

（中央社）身為NBA 75大球星之一，也在聯盟生涯得分榜高居第9的「甜瓜」安東尼，昨天以感性的語氣宣布退休。已一年多未在NBA現身的他，帶著未曾奪冠的遺憾告別球場。

「甜瓜」安東尼昨天在推特影片感性宣布，他在歷經19個球季後將高掛球鞋退休。他感性表示：「對我而言，說再見的時候已經到了。籃球比賽給我目標，也讓我充滿驕傲。」

安東尼上一次在NBA出賽是2021-22球季為洛杉磯湖人效力時期，本季（2022-23）未獲任何球隊青睞，因此沒有任何上場紀錄。

儘管如此，安東尼的豐功偉業早已確立。他入選NBA聯盟公布的歷年來75大球星之林，下週將滿39歲的他曾10度當選明星球員，生涯待過丹佛金塊，紐約尼克、奧克拉荷馬雷霆、休士頓火箭、波特蘭拓荒者及湖人6隊，19個球季累計共得到2萬8289分（場均22.5分），在NBA總得分榜排名第9。

擅長得分、有「進攻萬花筒」美譽的他生涯榮耀無數，獨缺一枚NBA總冠軍戒指，最多只在2009年仍效力金塊時率隊進軍西區冠軍賽，最後敗給當年封王的湖人。

不過安東尼代表美國男籃參加奧運則是戰績輝煌，2008、2012、2016年都為國家贏得金牌而歸；2004年也有征戰奧運的他，在奧運總共出賽31場，是出賽場次最多的美國男子球員。

安東尼在號稱「黃金選秀」年的2003年以探花（第3順位）之姿被金塊選中，當年同梯次選秀成員包括狀元詹姆斯（LeBron James）、 第4順位波許（Chris Bosh）與第5順位韋德（Dwyane Wade）等名將。這4人當中，唯一無緣總冠軍者正是安東尼。

安東尼19年生涯的黃金時代是在金塊和尼克時期，不過「重攻輕守」的他始終無法帶隊打出符合預期的成績，隨著歲月摧殘與傷勢折磨，他從2017-18球季加入雷霆隊起，平均得分開始降到20分以下，中斷連續14個球季超過20分的紀錄。

此後他每況愈下，生涯最後一季在湖人度過，平均13.3分也創生涯新低。2021年10月24日對曼菲斯灰熊之戰超越摩斯．馬龍（Moses Malone），史上總得分排行榜高居第9。

退休之後，安東尼將把重心放在兒子凱恩（Kiyan）身上。凱恩目前就讀高中，是評價頗高的得分後衛，畢業後準備進入老爸的母校雪城大學（Syracuse University）打球，日後可望繼承衣缽進入NBA。

安東尼（右）退休後將把重心放在兒子凱恩（左）身上：

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航