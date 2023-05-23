2023/05/23,
歐洲

俄羅斯遭入侵，反普亭俄國武裝團體宣稱解放邊境城鎮

俄羅斯遭入侵，反普亭俄國武裝團體宣稱解放邊境城鎮
Photo Credit: "Liberty of Russia" Legion Twitter

我們想讓你知道的是

一個自稱「自由俄羅斯軍團」（Liberty of Russia Legion）的團體在推特宣布，已「徹底解放」邊境城鎮科津卡（Kozinka），並抵達該區中心格萊伏隆（Graivoron）。這個團體宣稱組成者是跟烏克蘭軍隊合作的俄國人。該團體寫道：「繼續前進。俄羅斯終將自由！」

（中央社）俄羅斯當局昨（22）日表示，正在對抗從烏克蘭跨境發動侵襲的破壞者，這似乎是俄烏開戰後規模最大的其中一次入侵。一個自稱「自由俄羅斯軍團」的團體宣稱「解放」邊境城鎮科津卡。

《路透社》報導，俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）表示，俄軍、邊防衛隊、總統衛隊和聯邦安全局（FSB）正在擊退入侵者。貝爾哥羅德州與烏克蘭東北部接壤。

葛拉特卡夫稱目前未進行疏散，相關消息是「謊言」，「不要聽敵人的話」。

《法新社》報導，俄羅斯當局表示，至少有6人受傷。

與俄國維安單位有關的Telegram頻道Baza稍早公布影像，從內容看來，有一輛烏克蘭裝甲車在邊界關卡挺進。儘管過去已有其他跨境突襲的報導，使用裝甲車滲透邊界似乎仍是俄烏開戰以來首見。

Baza頻道指出，有跡象顯示，在烏克蘭通往俄羅斯的幹道上，有3處聚落發生戰鬥。

一個自稱「自由俄羅斯軍團」（Liberty of Russia Legion）的團體在推特宣布，已「徹底解放」邊境城鎮科津卡（Kozinka），並抵達該區中心格萊伏隆（Graivoron）。這個團體宣稱組成者是跟烏克蘭軍隊合作的俄國人。

該團體寫道：「繼續前進。俄羅斯終將自由！」

自由俄羅斯軍團今天稍早還公布一段影片，片中有5名全副武裝的戰士，其中一人對著攝影機說：「我們是俄羅斯人，跟你們一樣，是跟你們一樣的人。」

「是時候結束克里姆林宮的獨裁統治了。」

烏克蘭否認參與侵襲俄羅斯領土。

總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示：「烏克蘭正感興趣地關注俄羅斯貝爾哥羅德州的事件，且正在研究情況，但跟此事無關。」

烏國媒體《公眾》（Hromadske）稍早引述軍事情報單位發言人尤索夫（Andriy Yusov）的話指出，發動侵襲的是準軍事團體「自由俄羅斯軍團」和「俄羅斯志願軍」（Russian Volunteer Corps）。然而報導未清楚說明尤索夫是否提出證據。

尤索夫說：「這些事件的責任由（俄羅斯）公民承擔，尤其是俄羅斯志願軍和自由俄羅斯軍團。」

「我想我們大家只得歡迎心懷反對的俄羅斯公民採取果斷行動，他們準備好對（俄國總統）普亭（Vladimir Putin）的犯罪政權進行武裝鬥爭。」

尤索夫並稱，貝爾哥羅德的行動將開闢一個「安全區」，可保護烏克蘭人民不受俄國的跨境攻擊。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


“2022烏克蘭危機”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。