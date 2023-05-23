澤倫斯基前往廣島參加G7峰會，此行有哪些收穫與亮點？
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烏克蘭總統澤倫斯基5月20日抵達日本廣島參加G7峰會，期間他與日本首相、英國首相、印度總理等國領導人會面，成為此次峰會最後一日的焦點人物。澤倫斯基乘坐的是法國總統馬克宏借給他的一架法國飛機。以下是澤倫斯基此行的一些亮點：
烏克蘭總統澤倫斯基5月20日抵達日本廣島參加G7峰會，期間他與日本首相、英國首相、印度總理等國領導人會面，成為此次峰會最後一日的焦點人物。
澤倫斯基乘坐的是法國總統馬克宏借給他的一架法國飛機。
以下是澤倫斯基此行的一些亮點：
巴赫姆特
莫斯科支持的傭軍組織聲稱控制巴赫姆特後，澤倫斯基堅稱巴赫姆特「沒有被俄羅斯佔領」。
這位烏克蘭總統在前往日本廣島參加七國集團峰會期間發表了談話。
瓦格納創始人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）早些時候宣佈在巴赫姆特獲勝。
但烏克蘭軍方消息人士告訴BBC，他們仍然控制著該市郊區的幾座建築。
在峰會最後一天的新聞發佈會上，澤倫斯基拒絕提供具體細節。但他表示，這座城市「截至今天」未被俄羅斯佔領。去年8月以來，這座城市爆發了這場戰爭中持續時間最長、最血腥的戰鬥。
在周六發佈的一段視頻中，瓦格納的普里戈任聲稱，他的武裝分子已經完全控制了這座城市。這些武裝分子領導了俄羅斯對巴赫姆特的進攻。
重建
星期天（5月21日）早些時候，他和日本首相岸田文雄一起參觀了廣島和平紀念公園。1945年，美國在廣島投下了原子彈。
澤倫斯基向在襲擊中喪生的人獻了花圈。
將巴赫姆特比作二戰中遭到原子彈襲擊的廣島，並承諾對他的國家進行類似的「重建」。
在與岸田文雄會晤後，他大步走進和平公園的一個禮堂，向記者發表談話。
他在廣島和烏克蘭之間做了幾個類比，說該日本城市被轟炸後的廢墟照片讓他想起了今天的巴赫姆特。他稱，烏克蘭也會有類似的「重建和恢復」。
「現在廣島已經重建了他們的城市，我們也夢想著重建我們的城市。」他說。
反攻
在七國集團峰會上，澤倫斯基還會見了多名它國領導人，遊說他們提供更多支持。
他的堅持得到了回報。在峰會上，美國宣佈將允許其西方盟友向烏克蘭提供先進的戰鬥機，包括美國製造的F-16。
但到目前為止，還沒有國家承諾向烏克蘭提供戰機。
當被BBC問及他對從盟友那裡獲得F-16戰鬥機有多大信心時，澤倫斯基表示：「我確定，我們將為此努力……我不能告訴你有多少架。這不是秘密，我們真的不知道。」
BBC還問他被推遲的春季反攻何時重啟。
「當我們發動反攻時，俄羅斯會有感覺的。」他回答。
印度
澤倫斯基還在七國集團峰會期間會見了印度總理莫迪，這是自俄羅斯入侵烏克蘭以來兩人首次會面。 印度拒絕譴責俄羅斯入侵。
印度總理在推特上發佈了兩張照片，其中一張領導人握手，另一張領導人似乎隔著桌子進行了激烈的對話，助手在他們身旁。
今年2月，印度在聯合國大會譴責俄羅斯侵略的決議中投了棄權票，並堅持認為，和平對話是解決衝突的唯一辦法。
俄羅斯和印度的關係可以追溯到冷戰時期，俄羅斯是印度最大的武器供應國。俄羅斯還否決了聯合國安理會對於有爭議的喀什米爾地區的決議。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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