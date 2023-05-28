中國同志機構北同「因不可抗力」關閉，性少數群體倍感「唇亡齒寒」
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近來年，在中國致力於推動性少數群體權益的機構都面臨壓力，許多不堪重負宣布停運。2020年，著名的LGBTQ活動「上海驕傲節」宣布停辦。2021年，中國多所大學的LGBTQ社群微信帳號遭集體封殺。「一直是陰溝裡的老鼠，」方唐多多形容性少數機構當前在中國的生存狀況。
在「北同文化」（簡稱北同，原名「北京同志中心」）工作的方唐多多提前幾天就知道了機構要關閉的消息，但在看到正式聲明後，還是覺得很沮喪。
「對我們來說是很大的打擊，」她說，「北同已經做的很大了，它有能夠挺過風浪的各種條件，但這次沒能挺過，說明環境已經比我們想象地更加嚴峻了。」
她說，被告知手頭上的活不能再進行下去，就預感到機構要關閉了，但不清楚關閉的具體原因。 她說， 可能不是一兩件事導致的，而是「大環境不允許」。
「北同文化」是一家開展青年心理支持和多元性別教育的公益機構，2008年成立。因資歷深厚、資源廣泛等因素，在性少數群體中被視為推動權益保障的重要平台，也為中國首都以外地區的相關機構撐起保護傘。
5月15日，在「國際不再恐同日」（全稱為國際不再恐懼同性戀、跨性別與雙性戀日，英文縮寫IDAHOTB）的兩天前，該機構宣布「因不可抗力」決定終止營運。最近幾年，在中國言論空間緊縮的環境下，許多LGBTQ的團體紛紛停止運作，北同最終也難逃厄運。
LGBTQ是女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者、跨性別者與酷兒的英文首字母縮寫。
中國性少數群體的精神支柱
成立以來的15年裡，北同與心理諮詢師、精神醫師、企業管理者等人群合作，為改善性少數群體的生存狀況提供專業支持。在關閉前的一年裡，北同還舉辦了多場線上直播，包括跨性別友善醫療講座等，有上萬人參與或觀看。
「方唐多多」一年前加入北同當志願者，也是看重了北同的豐富資源，以及能夠在壓力中生存的能力。她自己也營運一家推動女性和兒童權益保障的機構，希望能將從北同的所學用在其中。
「我覺得能在中國這個對LGBTQ相對陌生的環境中存活這麼長時間，一定有它的可取之處」，她說。她在北同主要從事人機對話中的機器人研發工作，指導機器人學習如何回應用戶有關跨性別的問題，處理用戶在遇到社會歧視時提出的問題。
「在北同的經歷讓我更加理解跨性別人群，希望今後能在維護女性權益時，也能夠保障跨性別女性的權益。」
對許多性少數人士來說，北同彷彿精神支柱，它的關閉讓他們感到失望和震驚。
「不可思議，」自媒體博主邱嘉彥說。他從學生時代就開始留意北同，多年來一直借此平台關注有關性別平等議題的討論，後來開通微信公眾號「季華多元」，分享自己的思考。
「北同是國內的頭部性別平權機構，懂得如何同政府打交道，也有豐富的心理諮詢和跨性別醫師的人脈關係，沒想到也會倒閉，」他說。
本身是「酷兒」（Queer）的邱嘉彥說，北同的一項重要業務是為客戶提供心理諮詢，同時也培訓諮詢師如何在遇到性少數客戶時能夠更包容地解決問題，這對中國的性少數群體來說非常重要。
「性少數群體受到暴力或歧視後，可能出現癔症、雙向情感障礙，需要援助，但國內很多心理諮詢師並沒有性別友善的概念，會對諮詢者造成傷害，」他說。
生存如同「陰溝裡的老鼠」
業內普遍認為，北同的關閉主要與中國政府的維穩以及社會輿論環境收緊有關。
「新冠疫情對國家治理體系造成了一定衝擊，相應地需要一些維穩手段來調整治理結構，」方唐多多說。
她說中國的LGBTQ團體在2019年前還能舉辦各種活動，包括去高校組織彩虹市集，向女性推廣月經互助計劃，但2019年後，尤其是疫情後，很多活動受到了限制。
中國政府在疫情期間實施了嚴格的管控措施，衝擊了經濟，致國際形象受損。目前已經放開管控，但北同依然沒能難逃厄運。
「環境的緊縮、資金來源的不穩定、人員的流動及內外部的不信任讓我感覺壓力很大，」北同的項目總監秦葉（Sachi）在一篇博文中寫道。該機構一位創辦人以「如今處在風暴中心，還有很多事要處理」為由，婉拒了BBC的採訪。
根據北同的微信公眾號，其2022年的收入主要以籌款為主，包括眾籌、個人和項目捐款，總數超過200萬元，收入基本和支出持平。
近來年，在中國致力於推動性少數群體權益的機構都面臨壓力，許多不堪重負宣布停運。2020年，著名的LGBTQ活動「上海驕傲節」宣布停辦。2021年，中國多所大學的LGBTQ社群微信帳號遭集體封殺。
「一直是陰溝裡的老鼠，」方唐多多形容性少數機構當前在中國的生存狀況。
她稱自己的機構就曾收到疑似安全部門的提醒。
今年年初，她們在幫助一位女孩解決父母要求包辦婚姻和強制退學時，在社群媒體上發布了一篇倡議文章。在閲讀量達到3萬時，收到提醒稱可能對社會產生不良影響，要求修改文章，同時後台申訴失敗。
後來方唐多多以她的方式平息了事件。「我們跟進了解那個女孩的情況，事情解決後就發了通稿說明情況，既然已經解決，也就沒有人再聯繫我們。「
她的機構致力於推動婦女兒童的權益保障，以及性別平等，她說為了「不涉及敏感」，在項目手冊中將「父權、夫權」一類的詞匯淡化。
「為了生存得更久一點、幫助更多人，在不涉及原則的情況下，我們會在遇到高壓的時候選擇妥協，」她說。
在中國，不僅性少數權益倡導機構面臨壓力，許多相關個人也經常受到安全部門的問詢，承受著很大的心理壓力。
邱嘉彥曾在學校派發彩虹旗幟，參與學生小組討論，後來轉向微信公眾號，發表對自己對性別平等議題的看法。在這期間，他曾多次被老師和安全部門叫去談話，嚴重時「用威脅的口氣叫我不要做」。
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。