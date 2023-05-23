2023/05/23,
國際

中國及巴基斯坦帶頭反對，世衛大會排除台灣參與WHA，日英法捷加等國代表發言挺台

中國及巴基斯坦帶頭反對，世衛大會排除台灣參與WHA，日英法捷加等國代表發言挺台
世衛秘書長譚德塞｜Photo Credit: GettyImages

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中國不滿多國挺台發言，要求行使回覆權，用3分多鐘長篇大論，措辭與上午辯論相比明顯更為嚴厲，包括批評「炒作」、「以台制華」等。中國代表表示：「以上這些代表個別國家炒作的防疫缺口純屬無稽之談...世界人民的眼睛是雪亮的，任何打台灣牌、搞以台制華的圖謀，都將遭到國際社會絕大多數成員國的堅決反對，注定以失敗告終。」

中國及巴基斯坦帶頭反對，世衛排除台灣參與WHA

（中央社）世衛大會（WHA）昨（22）日早上討論台灣參與案是否列入議程，在中國與巴基斯坦對上台灣友邦史瓦帝尼與馬紹爾群島的2對2出席代表辯論後，此動議案未被排入本屆大會議程。

2009年至2016年期間，時任世衛秘書長陳馮富珍（Margaret Chan）曾邀請台灣以觀察員身分參與WHA，2017年起因中國打壓而被拒於門外。

第76屆世界衛生大會自21至30日在日內瓦召開，昨天上午大會討論各項臨時動議是否列入議程討論，其中包括友邦提案要求讓台灣以觀察員身分參與WHA。

台灣參與案由正反雙方各2位代表辯論。首先發言的中國常駐日內瓦大使陳旭表示，中國堅持拒絕將台灣參與案納入議程，並強調世上只有一個中國，而中華人民共和國代表所有的中國領土，台灣是不可分割的一部分。

他還說，民進黨政權主張台灣無法參與世衛組織（WHO）將會傷害台灣人民，包括與全球防疫產生落差，但在「一中原則」下，台灣醫療專家能夠參加WHO的技術性討論並獲得疫情資訊，「他們真正的理由是想在國際上創造兩個中國」。

巴基斯坦駐日內瓦副代表馬帝（Z. Mehdi）表達支持中國立場，認同中國對維護主權完整的努力，他的發言幾乎重述中國代表所言，包括台灣可參與技術性領域和分享疫情資訊等。

台灣邦交國史瓦帝尼（Eswatini）衛生部長恩蔻希（Lizzie Nkosi）在去（2022）年的世衛大會代表挺台方辯論，今天她再次發聲。

恩蔻希表示，台灣先前曾以觀察員身分參與WHA，並作出貢獻，但2017年起因為政治因素被阻擋。她強調WHA致力於疫情後的規範討論，不應排除任何人，尤其是台灣2300萬人成功團結克服疫情，為世界立下典範。

另一友邦、馬紹爾群島健康部長貝將（Joe Bejang）也為台灣辯護，他表示會員國應尊重WHO憲章，包括所有人不分種族、宗教和社會經濟條件而受歧視，台灣人民也有此權利。

貝將提到前天大會上青年倡議者呼籲WHO落實對健康的承諾，達成全民均健（Health for all）目標，「沒有台灣的參與，這個組織永遠無法達成全球18億年輕人的這項期待」。

最後，大會主席宣布，依總務委員會提出的建議，決定不將「邀請台灣以觀察員身分出席大會」一案納入本年度WHA議程。

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉評論，今年WHA儘管場外活動和各國會前支持踴躍，但場內的地緣政治交鋒卻相對冷卻，友邦國家在前述辯論發言多聚焦在呼籲全球回到WHO憲章訂定的初衷等，未重申去年大會的突破性論述。

去年美國代表全程盯著史瓦帝尼的恩蔻希發言，反駁中國對聯合國2758號決議的曲解。恩蔻希主張，這項決議僅處理「中國代表權」，並未允許中國代表台灣，也沒有定位台灣是中國的一部分，且台灣參與WHA不代表該組織對台灣主權議題的表態。

此外，去年恩蔻希也強力批評，2005年中國與WHO簽署的諒解備忘錄，給了中國不合理的否決權，使中國得以單方面決定台灣能否出席WHA或參與其他WHO事務。

日英法捷加等國代表，世衛大會發言挺台

（中央社）日本、英國、法國、捷克和加拿大等國代表，昨天在WHA上發言支持台灣，強調世衛的創立精神不應排除台灣。

雖然世界衛生大會在上午討論議程時，拒絕將支持台灣以觀察員身分參與的臨時動議排入，但多國代表仍在大會發言表態挺台。

挺台聲浪首發的是日本。厚生勞動省副大臣本田顯子（Akiko Honda）表示，日本特別強調傳染病管制等全球公共衛生議題，而提及各地區良好典範是很重要的，「例如台灣」。

她說：「台灣成功做到公衛近用，能避免因遺漏特定地區而造成的地理真空，有助於預防全球傳染病傳播」。

英國衛生副大臣昆斯（Will Quince）表示，今日的世衛組織與創立時一樣重要，我們相信它能保持強大，但能夠匯集來自各地的專家仍是最重要的目標，在這個精神下，台灣應該被容許成為世衛大會的觀察員，並在所有技術會議得到有意義的參與。

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圖取自WHO網頁who.int
日本厚生勞動省副大臣本田顯子發言挺台，她表示，日本特別強調傳染病管制等全球公共衛生議題，而提及各地區良好典範是很重要的，「例如台灣」。（圖取自WHO網頁who.int）

捷克衛生副部長德弗拉塞克（Jakub Dvoracek）指出，大流行公約（Pandemic Treaty）和修正國際健康規範的討論正在進行，以反映國際社會過去的缺點並學習有用的一課，「希望談判結果能達成共識，並提供WHO會員國與其他法定實體強大的工具」。

德弗拉塞克強調：「捷克想提醒，衡平原則必須被尊重，好讓所有人都能參與。這也是為什麼捷克共和國完全支持台灣獲得WHA觀察員身分。」

加拿大心理健康部長暨衛生副部長班奈特 （Carolyn Ann Bennett）表示，加拿大支持更新國際公衛規範並發展國際疫情工具。「這意味著打造一個所有人都被納入且能有意義參與的國際公衛社群，是很關鍵的事。這也是為什麼加拿大呼籲台灣能以觀察員參與WHA」。

法國衛生部長布勞恩（François Braun） 也在發言時提到，法國贊成台灣參與世界衛生大會。

與此相對的是，俄羅斯代表則在發言中大力讚揚中國的防疫成就，反映俄烏戰爭的全球地緣情勢下，俄國更使勁拉緊與中國的密切關係。

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圖取自twitter.com/willquince
英國衛生副大臣昆斯（台上站立者）表示，台灣應該被容許成為世衛大會的觀察員，並在所有技術會議得到有意義的參與。（圖取自twitter.com/willquince）

WHA美日英法發言相挺，強調「我們」須包含台灣

（中央社）第76屆WHA進入第2天，美、日、英、法等理念相近國與友邦昨天紛紛發言，強調世衛的「我們」必須包含有價值的盟友台灣。中方批評「炒作」，美國回擊將持續挺台政策。


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