中國及巴基斯坦帶頭反對，世衛大會排除台灣參與WHA，日英法捷加等國代表發言挺台
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中國不滿多國挺台發言，要求行使回覆權，用3分多鐘長篇大論，措辭與上午辯論相比明顯更為嚴厲，包括批評「炒作」、「以台制華」等。中國代表表示：「以上這些代表個別國家炒作的防疫缺口純屬無稽之談...世界人民的眼睛是雪亮的，任何打台灣牌、搞以台制華的圖謀，都將遭到國際社會絕大多數成員國的堅決反對，注定以失敗告終。」
中國及巴基斯坦帶頭反對，世衛排除台灣參與WHA
（中央社）世衛大會（WHA）昨（22）日早上討論台灣參與案是否列入議程，在中國與巴基斯坦對上台灣友邦史瓦帝尼與馬紹爾群島的2對2出席代表辯論後，此動議案未被排入本屆大會議程。
2009年至2016年期間，時任世衛秘書長陳馮富珍（Margaret Chan）曾邀請台灣以觀察員身分參與WHA，2017年起因中國打壓而被拒於門外。
第76屆世界衛生大會自21至30日在日內瓦召開，昨天上午大會討論各項臨時動議是否列入議程討論，其中包括友邦提案要求讓台灣以觀察員身分參與WHA。
台灣參與案由正反雙方各2位代表辯論。首先發言的中國常駐日內瓦大使陳旭表示，中國堅持拒絕將台灣參與案納入議程，並強調世上只有一個中國，而中華人民共和國代表所有的中國領土，台灣是不可分割的一部分。
他還說，民進黨政權主張台灣無法參與世衛組織（WHO）將會傷害台灣人民，包括與全球防疫產生落差，但在「一中原則」下，台灣醫療專家能夠參加WHO的技術性討論並獲得疫情資訊，「他們真正的理由是想在國際上創造兩個中國」。
巴基斯坦駐日內瓦副代表馬帝（Z. Mehdi）表達支持中國立場，認同中國對維護主權完整的努力，他的發言幾乎重述中國代表所言，包括台灣可參與技術性領域和分享疫情資訊等。
台灣邦交國史瓦帝尼（Eswatini）衛生部長恩蔻希（Lizzie Nkosi）在去（2022）年的世衛大會代表挺台方辯論，今天她再次發聲。
恩蔻希表示，台灣先前曾以觀察員身分參與WHA，並作出貢獻，但2017年起因為政治因素被阻擋。她強調WHA致力於疫情後的規範討論，不應排除任何人，尤其是台灣2300萬人成功團結克服疫情，為世界立下典範。
另一友邦、馬紹爾群島健康部長貝將（Joe Bejang）也為台灣辯護，他表示會員國應尊重WHO憲章，包括所有人不分種族、宗教和社會經濟條件而受歧視，台灣人民也有此權利。
貝將提到前天大會上青年倡議者呼籲WHO落實對健康的承諾，達成全民均健（Health for all）目標，「沒有台灣的參與，這個組織永遠無法達成全球18億年輕人的這項期待」。
最後，大會主席宣布，依總務委員會提出的建議，決定不將「邀請台灣以觀察員身分出席大會」一案納入本年度WHA議程。
台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉評論，今年WHA儘管場外活動和各國會前支持踴躍，但場內的地緣政治交鋒卻相對冷卻，友邦國家在前述辯論發言多聚焦在呼籲全球回到WHO憲章訂定的初衷等，未重申去年大會的突破性論述。
去年美國代表全程盯著史瓦帝尼的恩蔻希發言，反駁中國對聯合國2758號決議的曲解。恩蔻希主張，這項決議僅處理「中國代表權」，並未允許中國代表台灣，也沒有定位台灣是中國的一部分，且台灣參與WHA不代表該組織對台灣主權議題的表態。
此外，去年恩蔻希也強力批評，2005年中國與WHO簽署的諒解備忘錄，給了中國不合理的否決權，使中國得以單方面決定台灣能否出席WHA或參與其他WHO事務。
日英法捷加等國代表，世衛大會發言挺台
（中央社）日本、英國、法國、捷克和加拿大等國代表，昨天在WHA上發言支持台灣，強調世衛的創立精神不應排除台灣。
雖然世界衛生大會在上午討論議程時，拒絕將支持台灣以觀察員身分參與的臨時動議排入，但多國代表仍在大會發言表態挺台。
挺台聲浪首發的是日本。厚生勞動省副大臣本田顯子（Akiko Honda）表示，日本特別強調傳染病管制等全球公共衛生議題，而提及各地區良好典範是很重要的，「例如台灣」。
她說：「台灣成功做到公衛近用，能避免因遺漏特定地區而造成的地理真空，有助於預防全球傳染病傳播」。
英國衛生副大臣昆斯（Will Quince）表示，今日的世衛組織與創立時一樣重要，我們相信它能保持強大，但能夠匯集來自各地的專家仍是最重要的目標，在這個精神下，台灣應該被容許成為世衛大會的觀察員，並在所有技術會議得到有意義的參與。
捷克衛生副部長德弗拉塞克（Jakub Dvoracek）指出，大流行公約（Pandemic Treaty）和修正國際健康規範的討論正在進行，以反映國際社會過去的缺點並學習有用的一課，「希望談判結果能達成共識，並提供WHO會員國與其他法定實體強大的工具」。
德弗拉塞克強調：「捷克想提醒，衡平原則必須被尊重，好讓所有人都能參與。這也是為什麼捷克共和國完全支持台灣獲得WHA觀察員身分。」
加拿大心理健康部長暨衛生副部長班奈特 （Carolyn Ann Bennett）表示，加拿大支持更新國際公衛規範並發展國際疫情工具。「這意味著打造一個所有人都被納入且能有意義參與的國際公衛社群，是很關鍵的事。這也是為什麼加拿大呼籲台灣能以觀察員參與WHA」。
法國衛生部長布勞恩（François Braun） 也在發言時提到，法國贊成台灣參與世界衛生大會。
與此相對的是，俄羅斯代表則在發言中大力讚揚中國的防疫成就，反映俄烏戰爭的全球地緣情勢下，俄國更使勁拉緊與中國的密切關係。
WHA美日英法發言相挺，強調「我們」須包含台灣
（中央社）第76屆WHA進入第2天，美、日、英、法等理念相近國與友邦昨天紛紛發言，強調世衛的「我們」必須包含有價值的盟友台灣。中方批評「炒作」，美國回擊將持續挺台政策。
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南投縣13鄉鎮農特產品──北南投篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「北南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。位於本縣東北方，東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰和台中縣為界。仁愛鄉位處台中中央山脈軸心地帶，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚「虹鱒」、以及原味十足的香檽米、放山雞……等。皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－南投市
南投市位於南投縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮四面環山，為盆地地形，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點-日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
以上廣告由南投縣政府農業處提供。